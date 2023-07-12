美國防部政策次長：台灣獲取的國際支持若堪比烏克蘭而非香港，將影響北京的武統決策
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卡爾提到，儘管中國在台海確實日益好鬥、採取脅迫姿態，卡爾說，尚未有任何跡象顯示，台海戰爭迫在眉睫或無法避免。他強調，習近平要求軍方在2027年以前具備武統台灣的能力，但能力不等同意圖，也不意味必然性。北京的武統決策涉及許多因素，其中包括國際反應、台海作戰的困難度、經濟成本。
（中央社）美國國防部政策次長卡爾10日說，國際社會對北京試圖武力統一台灣的可能反應，在根本上影響北京對台決策；若北京研判國際社會的反應將趨近於烏克蘭、而非香港模式，則中方遭嚇阻的機率將提高。
卡爾（Colin Kahl）強調，嚇阻不僅是軍事，還包括政治、經濟層面。相較於對烏克蘭遭侵略的強烈反應，各國對香港情勢的演變多採取儘可能「一切如常」的態度。台灣可望獲取的國際支持是否堪比烏克蘭，影響北京的武統決策。
即將卸任的卡爾10日在倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）演說，並回應聽眾提問。
卡爾指出，根據美方的理解，在與美國的競爭中，中國將盡可能阻絕美國，以爭取時間「插旗」，並在得逞後，挑戰美方的能耐，看美方是否願意為了「收復地盤」開啟第三次世界大戰。
卡爾提到，中國的如意算盤是在必要時，癱瘓支撐美國作戰方式的網絡，包括在太空、網路以及基礎建設領域，讓美方猶如眼盲耳聾、難以快速行動，甚至被迫專注於國內事務。如此一來，中國可望為自己爭得長達數週的時間，阻卻美國在西太平洋大規模挺進。
對於國際間有不少聲音認為美國誇大、炒作中國威脅，卡爾強調，對區域內或中國周邊許多國家而言，例如日本、印度、澳洲、菲律賓、韓國，中國威脅不是華府想像的產物，而是第一線經歷。這些國家對中方如何公然藐視國際規則，有切身體認。
卡爾指出，中方在國際水域和空域屢有不安全、不專業的表現。他舉例，約一年前，澳洲一架軍機在國際空域遭中共軍機危險攔截，當澳方事後向中方抗議，中方的態度竟是相當於「別靠中國太近，就不會有問題」。
去年5月下旬，澳洲空軍一架P-8海上偵察巡邏機在南海國際空域執行例行監測任務，突遭共軍殲16（J-16）戰鬥機攔截。
澳洲國防部當時說明，殲16先是逼近P-8側邊並施放火焰，接著加速、橫切至P-8前方，雙方距離「非常近」，此時殲16突然釋放含有小型鋁片的箔條干擾彈，部分鋁片遭捲入P-8引擎內。
卡爾強調，當美國軍艦穿越台灣海峽、在南海等國際水域落實航行自由，這並非為了展現所謂美國霸權，而是實踐美國及所有其他國家都享有的合法權利。
他指出，美國不追求與中國的軍事衝突，也不認為這樣的衝突值得追求。美中軍事衝突與台海戰爭將給全球經濟造成災難性的後果，中、美都將深受其害。
美方試圖為美中關係建立護欄。不過，卡爾說，過程中，美方一再遭遇中方排拒，而這很大部分源於中方質疑，美方實際上企圖運用所謂的危機管控工具「製造更多危機」。
他說，中方曾向美方表達，若美方真心想避免危機，方法很簡單，就是「離開」、「滾出去」。中國堅稱，美國不是太平洋國家。
至於中國是否以及何時可能武力進犯台灣，卡爾說，沒有人知道、甚至連國家主席習近平也不知道中國何時將這麼做，但其他國家有必要盡其所能嚇阻北京最高領導層有朝一日做出武統台灣的決策。
卡爾提到，中國確實正多方面發展能力，目標為讓武統台灣在未來幾年內成為可行選項。不過，儘管中國在台海確實日益好鬥、採取脅迫姿態，卡爾說，尚未有任何跡象顯示，台海戰爭迫在眉睫或無法避免。
他強調，習近平要求軍方在2027年以前具備武統台灣的能力，但能力不等同意圖，也不意味必然性。北京的武統決策涉及許多因素，其中包括國際反應、台海作戰的困難度、經濟成本。
卡爾提到，北京確實顧忌對台作戰可能捲入日本、菲律賓等區域內國家，以及對中「去風險化」、「降低依賴」的趨勢將削弱中國藉由與全球經濟高度整合對各國產生的影響力。儘管各國與中國的關係確實存在相互依賴性，卡爾指出，研判民主政體與先進經濟體不會希望在國際危機發生時成為被脅迫的對象並因此傷及國家重大利益。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。