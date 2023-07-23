從創傷到新生：走進迎接北韓「脫北者」的韓國統一院
我們想讓你知道的是
全稱為「北韓離脫住民定著支援事務所」的「統一院」，一直作為接納從北韓逃出來的新來者公用，脫北者金女士表示，她在北韓曾被告知脫北後韓國人一開始會歡迎她，然後她就會被虐待和殺害，「直到我從統一院畢業的時候，我才真正意識到自己安全了。」
距離韓國首都首爾大約兩個小時的車程，在一個充滿叢林山丘和稻田的鄉村，有一個看起來格格不入的建築群。
這座俯瞰著周邊鄉村的多層建築群，周圍圍上了高牆和有警衛守護的門。這個地方與世隔絕、安全而又隱秘。
既是培訓基地，又是醫療設施，也是再教育中心，這裡是北韓脫北者抵達韓國之後被送去逗留三個月的地方。
它的名稱是「統一院」（Hanawon），全稱為「北韓離脫住民定著支援事務所」（Settlement Support Centre for North Korean Refugees）。
近年，通過艱難的旅途逃往韓國的北韓人數量大幅下降，他們冒著被捕就有可能處死的風險逃亡，以擺脫貧困和壓制。
十來年前，每年大約有3000北韓人抵達韓國。之後那些年，這個數字下降到了約1000人，然後在新冠疫情期間，隨著北韓關閉邊境，又降至不到100人。
儘管如此，韓國還是重申，不僅要繼續開放統一院，而且還要對設施進行擴大。
首爾政府認為，隨著北韓方面放寬新冠疫情的管控措施，會有更多的北韓人能夠逃出來。那樣的話，統一院就將再次滿員。
韓國統一部長權寧世表示，韓國需要凖備好迎接這些新來者。
「我們不要將脫北者視為異類，而要把他們看作是來自北方家鄉的鄰居，」他說。
那些樹籬、鮮花和修剪整齊的樹木在周一的夏日陽光下令統一院顯得很受歡迎，韓國政府在這一天難得地讓記者參觀設施的內部。
我們參觀了一個培訓中心，那裡為脫北者提供了22門課程，包括美髮、美容、烘焙和服裝製作等等。
一個房間被布置成了一個美甲店，脫北者在這裡學習精細的美甲手藝。他們使用模型手來練習塗甲、上光和修整。
這裡還散發著烘焙的香氣，那是從隔壁的烹飪課裡飄過來的。
其他課程旨在幫助北韓人適應這個國家的生活，這裡的科技比他們的國家要領先數十年。
其中一個教室被布置成一個賣高科技產品的小商店。平板電腦、智慧型手機和電腦擺放在展台上。
另一座建築的地板看起來則像一家現代醫院。那裡有一個小病房，有診室，還有穿白袍的醫師走來走去。
這裡不僅要照顧這些北韓人身體上的需要，許多人來到這裡時還帶有嚴重的心理問題，需要緊急協助。
全振勇醫師是一名在統一院工作過的精神科醫師。他聽設施裡的北韓人講述過一些可怕的創傷經歷。
他說，他們必須應對逃亡帶來的壓力，還有在到達韓國之前都有可能被捕遣返的持續恐懼。
很多人難以克服內疚感，他們將親人留在北韓，可能再也不能相見。
一些人在韓國遭受偏見，於是選擇隱瞞自己來自北韓的事實。
「我的一位患者曾在一家餐館吃午飯，當時電視上正播放北韓發射導彈的新聞，」全醫師說。
「他感到非常不適，就快快地吃完離開了餐廳。他擔心人們如果知道他來自北韓會怎麼想。」
在接受記者採訪時，現在在統一院的三名女性脫北者透露了她們正在努力克服著怎樣的困難。
她們害怕透露姓名，僅以A、B和C來指代。其中一名女子還躲在一個屏障後面與我們對話。
三人都是先逃到了中國，然後再抵達韓國。她們在中國的生活比在北韓好，但仍然充滿焦慮和危險。
B女士說她沒能獲得中國的身份證，意味著她無法去醫院，無法辦理銀行卡，甚至也不能乘坐火車。
C女士表示，她的工資只有中國工人的一半，因為她的處境令她無力爭取更多。
她們還講述了，中國越來越緊密的監控網絡迫使她們到韓國去尋求庇護。
「當我決定叛逃時，我什麼都不怕，因為我是孤身一人，」A女士說，「但是後來我在中國生了一個孩子，這才意識到我沒有合法身份。」
三位女性都談到了她們對未來的希望——以及憂慮。其中一人還說，她甚至擔心交稅的問題。
有一個了解她們處境的人，是金成慧。她十多年前從統一院畢業出來，現在經營著自己的生意，生產一種在北韓很受歡迎的米酒。
在北韓，金女士曾被告知，韓國人一開始會歡迎她，然後她就會被虐待和殺害。
「直到我從統一院畢業的時候，我才真正意識到自己安全了，」她說。
金女士說，真正的教育在離開統一院之後才開始。
「對於所有脫北者來說，在外面的第一個晚上都是難忘的。終於來到韓國令我鬆一口氣。我抱著女兒開始哭泣——不是因為我傷心或者孤獨，而是因為我們活了下來，」這位現年49歲的女士說。
金女士記得，在外面的最初幾個星期，那些韓國的志願者是如何善待她和幫助她適應新生活的。
她走進新家的時候，他們就在那裡迎接她，還帶她去看周圍的商店，還幫她付了第一趟計程車的費用。她仍然與其中一些人保持著聯繫。
那些仍然身在統一院裡的人，會希望自己也有這樣的好結局。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 脫北者母女分離十年後終在韓國重聚：「我並沒有來到一個不同的國家，我只是去了南方」
- 脫北潮再起1：北韓民心動搖，人權問題是對付金正恩政權最大籌碼
- 脫北潮再起2：「北韓沒有未來」外交官菁英也脫北，金正恩政權動盪非一日之寒
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
Tags：
守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！