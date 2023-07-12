2023北約峰會首度將中國定位為「體制性挑戰」，同意簡化烏克蘭入會程序待戰爭勝利後啟動

北約峰會譴責中國挺俄、脅迫台灣，反對以民用計畫擴充核武

（中央社）繼去（2022）年北約高峰會首度將中國定位為「體制性挑戰」，今（2023）年峰會公報再次多處提及中國，指其透過廣泛的政經軍手段在全球擴張足跡、投射力量，且快速擴充核武、政策不透明，加上深化與俄關係，挑戰北約安全與價值。

北大西洋公約組織（NATO）在11日高峰會後發布公報，以5大段篇幅談論31個盟國領導人對中國議題的共識。首先便直指「中華人民共和國明示的野心和脅迫性政策，挑戰我們的利益、安全與價值。」

公報指出，盟國持續面臨來自中國的網路、太空、混合與其他不對稱威脅，以及惡意使用新興和破壞性科技的威脅。「（中國）對抗性的用語和不實資訊，以北約盟國為目標，損害盟國的安全。」

北約認為中國尋求控制關鍵科技和產業、關鍵基礎建設、戰略性原物料和供應鏈，利用經濟力量造成他國戰略性依賴、強化影響力。「它（指中國）致力於推翻以規則為基礎的國際秩序，包括在太空、網路和海事領域。」

北約公報也提到中國的核武政策，包括反對中國以民用計畫為幌子，實為軍事用途擴充鈽的生產，有損於國際禁止核子擴散條約（NPT）的目標。

此外，公報認定中國與俄國深化戰略性夥伴關係，互相強化破壞國際秩序的企圖，與北約的價值和利益背道而馳。北約要求中國譴責俄國的侵略、避免以任何方式支援俄國的戰爭，並停止協助強化俄國將侵略行為歸咎於烏克蘭和北約的錯誤說法。

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在峰會後記者會說：「中國拒絕譴責俄羅斯、威脅台灣，並以前所未見的速度、規模促進核武現代化，缺乏透明度，使盟國同意共同持續應對中國的脅迫性行為。」

公報同時表明北約對與中國政府的建設性往來保持開放態度，包括建立互惠的資訊透明度，以著眼於保障盟國的安全利益。「我們正在促進共同的（對中國）覺察、增強韌性和準備，以對抗中國分化北約盟國的脅迫手段」。

北約31國及瑞典領導人12日將與日本、韓國、紐西蘭和澳洲四個亞太地區夥伴國家的領導人，以及歐洲聯盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）共同開會。史托騰伯格明言，中國也將是議題。

北約峰會同意簡化烏克蘭入會程序，待戰爭勝利後啟動

北約31國高峰會首日發布公報，盟國領導人同意簡化烏克蘭加入北約的程序，並將為烏克蘭特別設立一個雙邊理事會。秘書長史托騰伯格表示，烏克蘭完成入會仍須待贏得俄烏戰爭之後。峰會並承諾全面強化集體防衛能力。

在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北大西洋公約組織高峰會首日發布90點公報，內容涵蓋從巴爾幹半島、亞太到非洲的全球區域安全議題，以及從核子、化學武器到資訊安全等多面向安全威脅，其中最新共識在於提供烏克蘭加入北約的捷徑。

如同峰會召開前所釋出的訊息，北約盟國領導人在11日會中除了持續承諾增加對烏克蘭的軍事及社會經濟援助，並正式同意簡化烏克蘭入會方式。

相較2008年北約峰會接受烏克蘭申請加入的前提，是達成有許多改革目標的「成員國行動計畫」（Membership Action Plan），這次峰會則放棄此項標準程序，改由北約外交部長定期評估烏克蘭的「年度國家計畫」（Annual National Programme），檢視進步情況。

北約秘書長史托騰伯格在峰會後記者會上表示，這將使烏克蘭入會程序「從3步變1步」，當盟國認為時機成熟時，就能直接邀請烏克蘭入會。他強調烏克蘭在軍事現代化及改革貪污等方面的進展，使其入會條件與2008年時大不同。

此外，盟國也同意為烏克蘭量身定製「北約－烏克蘭理事會」（NATO-Ukraine Council），以共同決策、合作，並作為危機時的諮商機制。史托騰伯格強調北約與烏克蘭將以平等地位召開該理事會。

「這是一套對烏克蘭強而有力的方案」，他說，「2008年烏克蘭距離北約很遙遠，如今則非常靠近」。不過他也坦言所有盟國都同意若烏克蘭仍在戰爭狀態，入會的時機就還未到。

峰會公報另一重點在強化盟國全面的防衛能力，包括更新區域防衛計畫，大幅增加具備即戰力的軍隊，提升大規模及多層次演習的指揮能力，增強北約東翼（Eastern Flank），也就是面對俄羅斯威脅第一線區域的防衛兵力等等。

不過，這次峰會並未設定更具企圖心的國防支出目標，反而還有多數盟國距離原訂目標頗遙遠。

2014年北約在英國的威爾斯峰會承諾，2024年前各盟國應達成國防支出占國內生產毛額（GDP）2％的目標，但根據北約在此次峰會前釋出的報告，估計2023年北約31個盟國將只有9個達成2％的目標。其中以波蘭增速最快、占比最高（3.9％），美國和希臘分居2、3名。

無法達到2％的19個盟國，包括歐洲前3大經濟體法國（1.9％）、德國（1.57％）和義大利（1.46），吊車尾的3國則是盧森堡、比利時和西班牙。冰島為北約成員，但本身沒有軍隊。

當烏克蘭和平及滿足條件，德防長：可很快入北約

烏克蘭對沒有受邀加入北約感到失望，德國國防部長佩斯托瑞斯表示，只要戰爭結束和確認邊界，並滿足入盟條件，烏克蘭「很快就可加入北約」。