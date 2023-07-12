《南華早報》：共軍現役艦艇總數今年將超過600艘，中國加緊擴建海軍基地因應艦隊規模驟增

（中央社）香港《南華早報》9日報導，據近期的衛星圖像分析，中國正加緊擴展海軍基地，以容納並支援驟增的作戰艦隊。

報導說，全球排名規模僅次於美國的中國解放軍海軍，預計今年底前將下水至少10艘水面戰艦，包括8艘052D型驅逐艦，以及兩艘艦身更大、速度更快的054B型護衛艦，總排水量達7萬2000公噸。

上述新艦艇將加入中國兩艘現役航艦的戰鬥行列。回顧過去15年間，陸續服役的中國海軍艦艇包括，遼寧號與山東號航艦，總計排水量達12萬公噸，8艘055型巡洋艦，排水量將近10萬公噸。

還有3艘巨型075型可供直升機起降的兩棲攻擊艦，以及9艘071型船塢登陸艦，預計中國海軍現役艦艇總數將在今年超過600艘，這個數字是過去20年的3倍。

若干軍事迷戲稱，共軍艦艇下水之頻密如同下餃子。雖然中國海軍艦隊的規模與日俱增，亟需更多且更大的停靠碼頭，但闢建進度遠遠跟不上軍艦的增速。

Google地球與馬薩爾科技（Maxar Technologies）的衛星圖像披露3個中國海軍基地的新建工程，分別是至少2個大碼頭位於海南三亞的榆林海軍基地，泊位逾240公尺，可容納4艘075型。

前中華民國海軍新江軍艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，便於更多艘軍艦靠岸，榆林基地的官兵目前採用有趣的停泊方式，也就是使艦身與碼頭垂直，而艦尾與碼頭平行。

這種混合下錨、漂浮與停靠的停泊方式，地中海地區已使用數個世紀，以便在城鎮碼頭或海堤內，可容納大批船隻。

呂禮詩也發現，位於華南廣東省的鎮江海軍基地，運用另個節省空間的泊船方法，那就是至少3艘艦艇與小型碼頭平行並排停泊。

他說，平行並排停泊於碼頭是多國海軍最常採用，因這種方法可使艦身更穩定而且便於補給，但這麼多艦艇並排停靠，對於船員連接岸電執行維修其實不太安全。

北京海軍專家李杰（Li Jie，音譯）說，「直立」的地中海式停泊，俄羅斯海軍最常用，也就是說整個打擊艦隊停泊在有限的空間裡，船員可立即動身因應緊急任務。

他表示，不過，考量遭遇不穩定的惡劣天候，這種停泊方式不安全，充其量是個權宜之計，闢建更大型的碼頭才是可長可久的辦法。

由於位處通往南海的戰略要地，榆林和鎮江基地是解放軍最重要的要塞，這兩處也是遠洋中國艦隊整補的根據地，以航向亞丁灣與索馬利外海執行反海盜護航任務。

不僅是榆林，位於遼寧省葫蘆島的造船廠和渤海的潛艦廠也正展開擴建工程，歐洲哨兵2號A（Sentinel-2A）衛星今年元月取得的圖像顯示，葫蘆島的造船廠正增建兩個碼頭，此處也是中共海軍測試新武器的所在地。

解放軍首個並且是唯一的海外基地位於非洲之角吉布地，已增建一條400公尺長的跑道和330公尺長的碼頭，如此可停靠像是航艦遼寧號等巨型水面艦。

北京軍事專家周晨鳴表示，相較於艦艇下水，擴建與提升海軍基地更複雜，而且更需要花時間才能追得上，又因解放軍海軍更積極投入國際維和任務，用以支援補給的海外據點建置也是有必要的。

他說，美軍在全球80個國家布建逾750個軍事基地，相形之下，中國在吉布地及將來他國的布建，僅供後勤補給、整補和維修。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺