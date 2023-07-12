《南華早報》：共軍現役艦艇總數今年將超過600艘，中國加緊擴建海軍基地因應艦隊規模驟增
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由於位處通往南海的戰略要地，榆林和鎮江基地是解放軍最重要的要塞，這兩處也是遠洋中國艦隊整補的根據地，以航向亞丁灣與索馬利外海執行反海盜護航任務。解放軍首個並且是唯一的海外基地位於非洲之角吉布地，已增建一條400公尺長的跑道和330公尺長的碼頭，如此可停靠像是航艦遼寧號等巨型水面艦。
（中央社）香港《南華早報》9日報導，據近期的衛星圖像分析，中國正加緊擴展海軍基地，以容納並支援驟增的作戰艦隊。
報導說，全球排名規模僅次於美國的中國解放軍海軍，預計今年底前將下水至少10艘水面戰艦，包括8艘052D型驅逐艦，以及兩艘艦身更大、速度更快的054B型護衛艦，總排水量達7萬2000公噸。
上述新艦艇將加入中國兩艘現役航艦的戰鬥行列。回顧過去15年間，陸續服役的中國海軍艦艇包括，遼寧號與山東號航艦，總計排水量達12萬公噸，8艘055型巡洋艦，排水量將近10萬公噸。
還有3艘巨型075型可供直升機起降的兩棲攻擊艦，以及9艘071型船塢登陸艦，預計中國海軍現役艦艇總數將在今年超過600艘，這個數字是過去20年的3倍。
若干軍事迷戲稱，共軍艦艇下水之頻密如同下餃子。雖然中國海軍艦隊的規模與日俱增，亟需更多且更大的停靠碼頭，但闢建進度遠遠跟不上軍艦的增速。
Google地球與馬薩爾科技（Maxar Technologies）的衛星圖像披露3個中國海軍基地的新建工程，分別是至少2個大碼頭位於海南三亞的榆林海軍基地，泊位逾240公尺，可容納4艘075型。
前中華民國海軍新江軍艦長、海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，便於更多艘軍艦靠岸，榆林基地的官兵目前採用有趣的停泊方式，也就是使艦身與碼頭垂直，而艦尾與碼頭平行。
這種混合下錨、漂浮與停靠的停泊方式，地中海地區已使用數個世紀，以便在城鎮碼頭或海堤內，可容納大批船隻。
呂禮詩也發現，位於華南廣東省的鎮江海軍基地，運用另個節省空間的泊船方法，那就是至少3艘艦艇與小型碼頭平行並排停泊。
他說，平行並排停泊於碼頭是多國海軍最常採用，因這種方法可使艦身更穩定而且便於補給，但這麼多艦艇並排停靠，對於船員連接岸電執行維修其實不太安全。
北京海軍專家李杰（Li Jie，音譯）說，「直立」的地中海式停泊，俄羅斯海軍最常用，也就是說整個打擊艦隊停泊在有限的空間裡，船員可立即動身因應緊急任務。
他表示，不過，考量遭遇不穩定的惡劣天候，這種停泊方式不安全，充其量是個權宜之計，闢建更大型的碼頭才是可長可久的辦法。
由於位處通往南海的戰略要地，榆林和鎮江基地是解放軍最重要的要塞，這兩處也是遠洋中國艦隊整補的根據地，以航向亞丁灣與索馬利外海執行反海盜護航任務。
不僅是榆林，位於遼寧省葫蘆島的造船廠和渤海的潛艦廠也正展開擴建工程，歐洲哨兵2號A（Sentinel-2A）衛星今年元月取得的圖像顯示，葫蘆島的造船廠正增建兩個碼頭，此處也是中共海軍測試新武器的所在地。
解放軍首個並且是唯一的海外基地位於非洲之角吉布地，已增建一條400公尺長的跑道和330公尺長的碼頭，如此可停靠像是航艦遼寧號等巨型水面艦。
北京軍事專家周晨鳴表示，相較於艦艇下水，擴建與提升海軍基地更複雜，而且更需要花時間才能追得上，又因解放軍海軍更積極投入國際維和任務，用以支援補給的海外據點建置也是有必要的。
他說，美軍在全球80個國家布建逾750個軍事基地，相形之下，中國在吉布地及將來他國的布建，僅供後勤補給、整補和維修。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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