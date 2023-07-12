台灣職籃PLG選秀僅8人獲青睞創新低，台藝大阿拉薩成首位外籍生狀元
我們想讓你知道的是
台灣職籃P. LEAGUE+新人選秀會昨晚在台北文創會所舉行，執行長陳建州因捲入性騷風波自請暫停職務，改由各隊教練、總經理或董事長為獲選的新秀戴上球隊帽子。在甘比亞出生、台藝大外籍生阿拉薩被新竹街口攻城獅相中，成為首名外籍生選秀狀元。
PLG選秀僅8人獲青睞創新低，阿拉薩成首位外籍生狀元
（中央社）今（2023）年台灣職籃P. LEAGUE+選秀會被視為選秀小年，40名懷抱職籃夢想的球員昨（11）日參加選秀會，包括首名外籍生選秀狀元、台藝大阿拉薩在內，僅8人獲選，人數寫下歷年新低。
台灣職籃P. LEAGUE+新人選秀會昨晚在台北文創會所舉行，執行長陳建州因捲入性騷風波自請暫停職務，改由各隊教練、總經理或董事長為獲選的新秀戴上球隊帽子。
在甘比亞出生、台藝大外籍生阿拉薩被新竹街口攻城獅相中，成為首名外籍生選秀狀元，而首輪第2、3順位的桃園璞園領航猿、福爾摩沙台新夢想家分別挑走輔仁大學喬楚瑜、健行科大丁冠皓。
首輪第4順位的鋼鐵人選擇來自奈及利亞、世新大學外籍生丹尼爾，新北國王、富邦勇士各自選中台藝大蘇培凱、高師大蔡鎮嶽。
攻城獅、鋼鐵人第2輪分別指名輔仁大學王翊帆、義守大學劉承彥，其餘4隊都選擇放棄。
過去2屆PLG選秀會各隊分別合計選走16人、11人，今年共有40名年輕好手報名，在各隊陣容逐漸滿編情況下，僅8人獲青睞，創歷屆新低。
攻城獅這次選秀會選進2名新秀，總教練林冠綸接受媒體聯訪時表示，主要看中阿拉薩身高、運動條件，但他認為阿拉薩進入職業隊後，還需要一段時間學習。
攻城獅陣中已有後衛高國豪、田浩，日前又再網羅王子綱，今天選秀會又鎖定同樣是後衛的王翊帆，林冠綸表示，王翊帆是名可以串聯球隊的球員，儘管陣中已不少控衛，但他強調，「球隊不怕人多，也可以帶給其他人競爭」。
鋼鐵人日前與外籍生張傑瑋終止合約，為補強外籍生清出空間，選秀會則選中丹尼爾，鋼鐵人總教練邱大宗過去在超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷帶兵時，就曾帶過外籍生斑霸，他表示，非洲球員擁有韌性、刻苦精神，兩人擁有共同的優勢，「手都很長，像蜘蛛一樣，每抓下1顆籃板，都會成為我們的黃金」。
剛完成3連霸的富邦勇士由於選秀會為第6順位，主動權都在其他球隊身上，助理教練吳永仁坦言，只能挑選潛力股，但他認為，蔡鎮嶽無論身體條件或跑跳能力都不錯，還可以投藍，預計場上定位將是具備三分球能力的大前鋒。
吳永仁指出，蔡鎮嶽新賽季是否有上場機會，還需視能否跟上球隊訓練腳步而定，「跟簡廷兆一樣，隨著逐漸成長，上場時間自然就會越多」。
首名PLG外籍生選秀狀元，阿拉薩盼持續精進自己
（中央社）台灣職籃P. LEAGUE+選秀會昨天登場，握有狀元籤的新竹街口攻城獅首輪選中台藝大阿拉薩，對於成為首名外籍生選秀狀元，阿拉薩說，感到很榮耀，未來會持續精進自己。
身高207公分的阿拉薩在甘比亞出生，過去也曾在塞內加爾甲級聯賽打球，而阿拉薩在大專籃球聯賽（UBA）期間，展現強大禁區宰制力，111學年度UBA更以場均23.6分、17.8籃板，拿下得分、籃板雙冠王。
PLG過去前2屆選秀狀元都是本土球員，分別為朱雲豪、張鎮衙，阿拉薩今年成為PLG選秀會史上首名外籍生選秀狀元，而他在加入台藝大之前，曾擔任新竹街口攻城獅練習生，這次與攻城獅再續前緣。
身為PLG聯盟首名外籍生選秀狀元，阿拉薩接受媒體聯訪時直呼非常榮耀，也希望經由自身的經歷，吸引更多外籍球員來台打球。
談到對新賽季期許，阿拉薩表示，順其自然，他自認還有不少地方還需要進步，「會和過去一樣，持續精進自身球技，旅途還很長」。
輔仁大學喬楚瑜、健行科大丁冠皓昨天在選秀會首輪第2、3順位分別被桃園璞園領航猿、福爾摩沙台新夢想家選中，成為本屆選秀榜眼、探花。
喬楚瑜表示，菜鳥球季將會更加積極學習，他認為在成為職業球員後，心態必須改變，「更自律、積極，現在不是學生籃球，不會有人管你，要自己把時間掌控好。」
喬楚瑜為今年選秀會中少數身高200公分以上的本土內線球員，對於未來在場上預計將對位洋將，他已做好心理準備，他表示，大學4年都是對到外籍生，但職籃的洋將身材又更加強壯，因此接下來會設法變壯。
除了PLG外，喬楚瑜這次還報名T1聯盟、超級籃球聯賽（SBL）選秀，他透露，基於對球隊的尊重，接下來將放棄參加其他2聯盟選秀。
相較於喬楚瑜，丁冠皓在PLG選秀會之前，就決定退出T1聯盟選秀，丁冠皓表示：「滿喜歡這個舞台，無論是行銷或球迷方面。」
談到對夢想家印象，丁冠皓表示，防守兇悍，且節奏很快，但他強調，無論未來在球隊定位是扮演定點射手或防守小洋將，他有信心可以辦到。
丁冠皓在確定獲得PLG球隊青睞後，也意味著將與昔日能仁家商隊友林彥廷、高錦瑋分道揚鑣，林彥廷日前已報名中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀，而高錦瑋為今年T1聯盟選秀會首輪大熱門。
丁冠皓透露，之前彼此有聊過，各自想要去哪裡發展，他強調，不一定3個都要在同一個聯盟，能有更多發揮空間或開心比較重要，並給予祝福其他2人有很好的發展。
新聞來源
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。