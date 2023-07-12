台灣職籃PLG選秀僅8人獲青睞創新低，台藝大阿拉薩成首位外籍生狀元

PLG選秀僅8人獲青睞創新低，阿拉薩成首位外籍生狀元

（中央社）今（2023）年台灣職籃P. LEAGUE+選秀會被視為選秀小年，40名懷抱職籃夢想的球員昨（11）日參加選秀會，包括首名外籍生選秀狀元、台藝大阿拉薩在內，僅8人獲選，人數寫下歷年新低。

台灣職籃P. LEAGUE+新人選秀會昨晚在台北文創會所舉行，執行長陳建州因捲入性騷風波自請暫停職務，改由各隊教練、總經理或董事長為獲選的新秀戴上球隊帽子。

在甘比亞出生、台藝大外籍生阿拉薩被新竹街口攻城獅相中，成為首名外籍生選秀狀元，而首輪第2、3順位的桃園璞園領航猿、福爾摩沙台新夢想家分別挑走輔仁大學喬楚瑜、健行科大丁冠皓。

首輪第4順位的鋼鐵人選擇來自奈及利亞、世新大學外籍生丹尼爾，新北國王、富邦勇士各自選中台藝大蘇培凱、高師大蔡鎮嶽。

攻城獅、鋼鐵人第2輪分別指名輔仁大學王翊帆、義守大學劉承彥，其餘4隊都選擇放棄。

過去2屆PLG選秀會各隊分別合計選走16人、11人，今年共有40名年輕好手報名，在各隊陣容逐漸滿編情況下，僅8人獲青睞，創歷屆新低。

Photo Credit: 中央社 握有狀元籤的新竹街口攻城獅選擇台藝大外籍生阿拉薩（右），圖為攻城獅總教練林冠綸（左）與阿拉薩合影。

攻城獅這次選秀會選進2名新秀，總教練林冠綸接受媒體聯訪時表示，主要看中阿拉薩身高、運動條件，但他認為阿拉薩進入職業隊後，還需要一段時間學習。

攻城獅陣中已有後衛高國豪、田浩，日前又再網羅王子綱，今天選秀會又鎖定同樣是後衛的王翊帆，林冠綸表示，王翊帆是名可以串聯球隊的球員，儘管陣中已不少控衛，但他強調，「球隊不怕人多，也可以帶給其他人競爭」。

鋼鐵人日前與外籍生張傑瑋終止合約，為補強外籍生清出空間，選秀會則選中丹尼爾，鋼鐵人總教練邱大宗過去在超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷帶兵時，就曾帶過外籍生斑霸，他表示，非洲球員擁有韌性、刻苦精神，兩人擁有共同的優勢，「手都很長，像蜘蛛一樣，每抓下1顆籃板，都會成為我們的黃金」。

剛完成3連霸的富邦勇士由於選秀會為第6順位，主動權都在其他球隊身上，助理教練吳永仁坦言，只能挑選潛力股，但他認為，蔡鎮嶽無論身體條件或跑跳能力都不錯，還可以投藍，預計場上定位將是具備三分球能力的大前鋒。

吳永仁指出，蔡鎮嶽新賽季是否有上場機會，還需視能否跟上球隊訓練腳步而定，「跟簡廷兆一樣，隨著逐漸成長，上場時間自然就會越多」。

Photo Credit: 中央社 台灣職籃P. LEAGUE+選秀會11日晚間登場，選秀結果 出爐台藝大外籍生阿拉薩（前左3）成狀元郎，輔仁大學喬楚瑜（後右2）為榜眼，健行科大丁冠皓（前 左）則為探花，本屆共8名球員獲選將投入職籃賽場。

首名PLG外籍生選秀狀元，阿拉薩盼持續精進自己

（中央社）台灣職籃P. LEAGUE+選秀會昨天登場，握有狀元籤的新竹街口攻城獅首輪選中台藝大阿拉薩，對於成為首名外籍生選秀狀元，阿拉薩說，感到很榮耀，未來會持續精進自己。

身高207公分的阿拉薩在甘比亞出生，過去也曾在塞內加爾甲級聯賽打球，而阿拉薩在大專籃球聯賽（UBA）期間，展現強大禁區宰制力，111學年度UBA更以場均23.6分、17.8籃板，拿下得分、籃板雙冠王。

PLG過去前2屆選秀狀元都是本土球員，分別為朱雲豪、張鎮衙，阿拉薩今年成為PLG選秀會史上首名外籍生選秀狀元，而他在加入台藝大之前，曾擔任新竹街口攻城獅練習生，這次與攻城獅再續前緣。

身為PLG聯盟首名外籍生選秀狀元，阿拉薩接受媒體聯訪時直呼非常榮耀，也希望經由自身的經歷，吸引更多外籍球員來台打球。

談到對新賽季期許，阿拉薩表示，順其自然，他自認還有不少地方還需要進步，「會和過去一樣，持續精進自身球技，旅途還很長」。

輔仁大學喬楚瑜、健行科大丁冠皓昨天在選秀會首輪第2、3順位分別被桃園璞園領航猿、福爾摩沙台新夢想家選中，成為本屆選秀榜眼、探花。

喬楚瑜表示，菜鳥球季將會更加積極學習，他認為在成為職業球員後，心態必須改變，「更自律、積極，現在不是學生籃球，不會有人管你，要自己把時間掌控好。」

喬楚瑜為今年選秀會中少數身高200公分以上的本土內線球員，對於未來在場上預計將對位洋將，他已做好心理準備，他表示，大學4年都是對到外籍生，但職籃的洋將身材又更加強壯，因此接下來會設法變壯。

除了PLG外，喬楚瑜這次還報名T1聯盟、超級籃球聯賽（SBL）選秀，他透露，基於對球隊的尊重，接下來將放棄參加其他2聯盟選秀。

相較於喬楚瑜，丁冠皓在PLG選秀會之前，就決定退出T1聯盟選秀，丁冠皓表示：「滿喜歡這個舞台，無論是行銷或球迷方面。」

談到對夢想家印象，丁冠皓表示，防守兇悍，且節奏很快，但他強調，無論未來在球隊定位是扮演定點射手或防守小洋將，他有信心可以辦到。

丁冠皓在確定獲得PLG球隊青睞後，也意味著將與昔日能仁家商隊友林彥廷、高錦瑋分道揚鑣，林彥廷日前已報名中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀，而高錦瑋為今年T1聯盟選秀會首輪大熱門。

丁冠皓透露，之前彼此有聊過，各自想要去哪裡發展，他強調，不一定3個都要在同一個聯盟，能有更多發揮空間或開心比較重要，並給予祝福其他2人有很好的發展。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航