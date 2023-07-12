北市天文館：6月太陽黑子數創21年新高，黑子群面積比19個地球還大

（中央社）太陽活動進入新週期，台北市立天文館昨（11）日表示，代表太陽活躍程度的黑子數在今（2023）年6月時創下21年新高，還出現面積超過19個地球大的黑子群，民眾可利用館內專業望遠鏡觀測。

台北市立天文科學教育館昨天發布新聞稿表示，太陽活動週期平均為11.5年，從2019年底、2020年初進入第25週期後就異常活躍，黑子數屢屢超越預測。

天文館引用比利時皇家天文台的太陽影響資料分析中心（Solar Influences Data Analysis Center, SIDC）資料說明，今年6月有7天的太陽黑子數超過200，其中6月22日的觀測值更高達240，平均則為163，無論最高值或平均值均打破自2002年來的最高紀錄。

天文館說，黑子數是以黑子群數及黑子數量計算出的相對值，代表太陽活躍程度，沒有單位，在2019年太陽活動低谷時幾乎天天為0。

新聞稿指出，史上最高的太陽黑子數出現在1870年8月26日，為528，目前太陽活動尚未達到此次週期的極大，科學家推測，這次將會是太陽百年來最活躍的週期。

至於太陽活躍程度對人類生活的影響，天文館說，黑子數量增加的同時，太陽會日益頻繁地出現閃焰、日冕物質拋射等噴發大量帶電粒子的現象，除了造成極光，也可能影響衛星通訊、手機收訊，甚至導致停電。

天文館介紹，編號AR3363的黑子群近期特別顯眼，它位在太陽的南半球，寬度超過6萬3000公里，面積超過19個地球大，連火星探測車「毅力號」（Perseverance）都能拍攝到清晰影像。

天文館提醒，民眾絕對不可以用肉眼直接觀看太陽，否則強光會對眼睛造成嚴重的永久性傷害，天文館第2觀測室每週二至週日的上午10時及下午2時將開放民眾使用專業望遠鏡觀測太陽黑子，並有專人協助及解說，歡迎民眾利用。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航