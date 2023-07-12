北市天文館：6月太陽黑子數創21年新高，黑子群面積比19個地球還大

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台北市立天文科學教育館表示，太陽活動週期平均為11.5年，從2019年底、2020年初進入第25週期後就異常活躍，黑子數屢屢超越預測。黑子數量增加的同時，太陽會日益頻繁地出現閃焰、日冕物質拋射等噴發大量帶電粒子的現象，除了造成極光，也可能影響衛星通訊、手機收訊，甚至導致停電。
（中央社）太陽活動進入新週期，台北市立天文館昨（11）日表示，代表太陽活躍程度的黑子數在今（2023）年6月時創下21年新高，還出現面積超過19個地球大的黑子群，民眾可利用館內專業望遠鏡觀測。
台北市立天文科學教育館昨天發布新聞稿表示，太陽活動週期平均為11.5年，從2019年底、2020年初進入第25週期後就異常活躍，黑子數屢屢超越預測。
天文館引用比利時皇家天文台的太陽影響資料分析中心（Solar Influences Data Analysis Center, SIDC）資料說明，今年6月有7天的太陽黑子數超過200，其中6月22日的觀測值更高達240，平均則為163，無論最高值或平均值均打破自2002年來的最高紀錄。
天文館說，黑子數是以黑子群數及黑子數量計算出的相對值，代表太陽活躍程度，沒有單位，在2019年太陽活動低谷時幾乎天天為0。
新聞稿指出，史上最高的太陽黑子數出現在1870年8月26日，為528，目前太陽活動尚未達到此次週期的極大，科學家推測，這次將會是太陽百年來最活躍的週期。
至於太陽活躍程度對人類生活的影響，天文館說，黑子數量增加的同時，太陽會日益頻繁地出現閃焰、日冕物質拋射等噴發大量帶電粒子的現象，除了造成極光，也可能影響衛星通訊、手機收訊，甚至導致停電。
天文館介紹，編號AR3363的黑子群近期特別顯眼，它位在太陽的南半球，寬度超過6萬3000公里，面積超過19個地球大，連火星探測車「毅力號」（Perseverance）都能拍攝到清晰影像。
天文館提醒，民眾絕對不可以用肉眼直接觀看太陽，否則強光會對眼睛造成嚴重的永久性傷害，天文館第2觀測室每週二至週日的上午10時及下午2時將開放民眾使用專業望遠鏡觀測太陽黑子，並有專人協助及解說，歡迎民眾利用。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮