農委會編列「養豬百億基金」推動現代化，豬農新世代接手革新畜舍、建觀光農場拓商機
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農業委員會畜牧處副處長江文全表示，農委會這些年來發現，要讓豬農接受新觀念、跟上國際腳步，「如何吸引子女接手經營」是最大動力來源；因此陸續帶領新世代到丹麥學習現代化養豬場的經營，這些年輕人回來，不論是第2代或第3代，只要他們願意接手，長輩就會申請政策性貸款、提出補助申請，改用新設備。
（中央社）為接軌國際、永續經營，農委會因應萊豬獲准輸入，編列養豬百億基金推動現代化；迄今終於有678棟豬舍採最新設備、約占1成，驅動力來自新世代接手推進，若預算用罄將再向行政院爭取。
為永續經營，台灣養豬產業近年非常忙碌，撲滅口蹄疫、守住非洲豬瘟不入侵，撲滅傳統豬瘟正在最後1年關鍵期。且因應美國萊豬獲准輸入，農委會獲得行政院支持編列養豬百億基金，推動穩定產銷等8大任務。
當中預算金額第2高的就是推動養豬場現代化，要讓國內停滯不前、甚至退化的養豬場革新軟硬體，金額編列新台幣34.81億元，占總額128.3億元的第2高，僅次於屠宰場現代化及建置冷鏈的40.16億元。
農業委員會畜牧處副處長江文全表示，農委會這些年來發現，要讓豬農接受新觀念、跟上國際腳步，「如何吸引子女接手經營」是最大動力來源；因此陸續帶領新世代到丹麥學習現代化養豬場的經營，這些年輕人回來，不論是第2代或第3代，只要他們願意接手，長輩就會申請政策性貸款、提出補助申請，改用新設備。
他說，養豬百億基金從110年起執行，至113年止；目前全台養豬場已有678棟豬舍已升級為「新式密閉水濂高床畜舍」，雖然全國豬場難以統計共有幾棟豬舍，但可粗估已有1成革新了；且今年的預算使用，已先挪支113年的金額，顯示產業願意革新的熱度已經開啟。
位在嘉義縣民雄鄉的新中天畜牧場，目前由第3代陳鈞緯與父親一起經營，飼養規模有種母豬1000頭、肉豬5000頭。
為了落實防疫，陳鈞緯選擇在還沒放入豬隻的分娩舍裡說明，他說，由大風扇、水濂等設備構成的密閉環境，溫度可下降攝氏3到5度；母豬哺育乳豬的床架高在溝槽之上，方便沖洗清洗豬舍，水會流到下方溝槽會送出，處理後可再利用，節水達6成以上。江文全說，有的甚至達8成。
陳鈞緯並說，高床上有保溫燈，可為怕低溫的乳豬保暖；且高床空間足夠，乳豬可在母豬身邊活動，母豬也可安穩地吃飼料，側躺哺乳時，因為有避免母豬太快躺下的設計，可避免壓到乳豬，造成傷亡；整體環境大幅改善，每胎過去可育成8到9頭，現在增至10到11頭。
他也說，更新養豬場斥資1億多元，獲補助約占1成；且他知道，要永續經營，必須現代化；另外，原本舊的養豬場已改建成「3隻小豬觀光農場」拓商機。
農委會最新統計，111年底全國有5991場養豬場、在養量531萬頭，112年上半年則是5700場、527萬頭；而110到111年有1546場申請各項設備更新補助，112年單一年就有1046場申請。江文全說，雖然並非都是整棟革新設備，但也證實養豬產業願意革新了，未來勢必是資本額5000萬到1億元以上的農企化營運模式。
農委會主委陳吉仲強調，若百億基金用罄，將再向行政院爭取，因為革新才能永續，且攸關國家糧食安全。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。