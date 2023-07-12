農委會編列「養豬百億基金」推動現代化，豬農新世代接手革新畜舍、建觀光農場拓商機

（中央社）為接軌國際、永續經營，農委會因應萊豬獲准輸入，編列養豬百億基金推動現代化；迄今終於有678棟豬舍採最新設備、約占1成，驅動力來自新世代接手推進，若預算用罄將再向行政院爭取。

為永續經營，台灣養豬產業近年非常忙碌，撲滅口蹄疫、守住非洲豬瘟不入侵，撲滅傳統豬瘟正在最後1年關鍵期。且因應美國萊豬獲准輸入，農委會獲得行政院支持編列養豬百億基金，推動穩定產銷等8大任務。

當中預算金額第2高的就是推動養豬場現代化，要讓國內停滯不前、甚至退化的養豬場革新軟硬體，金額編列新台幣34.81億元，占總額128.3億元的第2高，僅次於屠宰場現代化及建置冷鏈的40.16億元。

農業委員會畜牧處副處長江文全表示，農委會這些年來發現，要讓豬農接受新觀念、跟上國際腳步，「如何吸引子女接手經營」是最大動力來源；因此陸續帶領新世代到丹麥學習現代化養豬場的經營，這些年輕人回來，不論是第2代或第3代，只要他們願意接手，長輩就會申請政策性貸款、提出補助申請，改用新設備。

他說，養豬百億基金從110年起執行，至113年止；目前全台養豬場已有678棟豬舍已升級為「新式密閉水濂高床畜舍」，雖然全國豬場難以統計共有幾棟豬舍，但可粗估已有1成革新了；且今年的預算使用，已先挪支113年的金額，顯示產業願意革新的熱度已經開啟。

Photo Credit: 中央社 農委會運用「養豬百億基金」推動「屠宰場建置肉品衛生安全管制系統（HACCP）」認證，迄今已有8處取得，屠宰場革新熱潮已起。中央社記者楊淑閔攝 112年7月11日

位在嘉義縣民雄鄉的新中天畜牧場，目前由第3代陳鈞緯與父親一起經營，飼養規模有種母豬1000頭、肉豬5000頭。

為了落實防疫，陳鈞緯選擇在還沒放入豬隻的分娩舍裡說明，他說，由大風扇、水濂等設備構成的密閉環境，溫度可下降攝氏3到5度；母豬哺育乳豬的床架高在溝槽之上，方便沖洗清洗豬舍，水會流到下方溝槽會送出，處理後可再利用，節水達6成以上。江文全說，有的甚至達8成。

陳鈞緯並說，高床上有保溫燈，可為怕低溫的乳豬保暖；且高床空間足夠，乳豬可在母豬身邊活動，母豬也可安穩地吃飼料，側躺哺乳時，因為有避免母豬太快躺下的設計，可避免壓到乳豬，造成傷亡；整體環境大幅改善，每胎過去可育成8到9頭，現在增至10到11頭。

他也說，更新養豬場斥資1億多元，獲補助約占1成；且他知道，要永續經營，必須現代化；另外，原本舊的養豬場已改建成「3隻小豬觀光農場」拓商機。

農委會最新統計，111年底全國有5991場養豬場、在養量531萬頭，112年上半年則是5700場、527萬頭；而110到111年有1546場申請各項設備更新補助，112年單一年就有1046場申請。江文全說，雖然並非都是整棟革新設備，但也證實養豬產業願意革新了，未來勢必是資本額5000萬到1億元以上的農企化營運模式。

農委會主委陳吉仲強調，若百億基金用罄，將再向行政院爭取，因為革新才能永續，且攸關國家糧食安全。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀