國民黨中常委醞釀換侯，金溥聰：明眼人都知動機不單純；正副議長晚宴侯郭有望同桌

藍中常委醞釀換侯，金溥聰：明眼人都知動機不單純

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜民調狀況不佳，部分中常委醞釀發動「換侯」，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰11日說，黨主席朱立倫已清楚說明「換侯」絕無可能，怎麼還會有空間；明眼人看得出來背後動機不單純，只是大家以和為貴，不願扯破臉。

金溥聰說，他長期觀察侯友宜是個有原則、正派的老實人，不抽菸、不打牌、不嚼檳榔、不上夜店，也秉持原則拒絕民進黨邀約「警察菁英入黨」。侯友宜像「拉丁美洲左派領導人出來的總統」，與民眾很近，是由下而上，治理新北市政績很好，熟悉民間，跟過去國家領袖菁英形象、大部分是由上而下，有很大差別。

外傳國民黨內有中常委醞釀在23日全代會連署提案「換侯」，也有中常委擬在12日的中常會提案，請黨中央確切落實以公平、公正、公開方式，執行黨內、泛藍、非綠聯盟等，3階段總統提名作業，整合出一組最強候選人。

金溥聰11日下午接受中廣董事長趙少康網路專訪時說，這些都是一時的騷亂，幾個中常委提案是常有的事，但黨主席會做判斷，如果提案不適合，根本鬧不起來；他過去擔任黨秘書長時，也看過讓人頭痛的提案，但黨主席只要裁示交付研議，案子很可能就不會再出現，除非再提案。

金溥聰表示，朱立倫已說「換侯」絕無可能，講得那麼清楚，怎麼還會有空間。講「換侯」都是打著愛黨、為黨未來的大旗，但明眼人一看就知道背後動機不單純，只是大家以和為貴，不願意扯破臉，只要23日全代會提名通過後，就會消音。

金溥聰說，現在鬧到難看，可能會給鴻海創辦人郭台銘製造一些機會，司馬昭之心，不能說路人皆知，但明眼人都看得出來「製造分化、居心叵測。」

金溥聰表示，各方傳言耳語很多，為什麼會有這些聲音出來，背後動機都不單純，有些是要分化，有些是要交代，對後面支持的人交代，就必須出來做這麼大的動作。

談到國民黨不分區立委鄭麗文主張「換侯」，金溥聰說，鄭麗文任期要到了，要思考未來，做這麼大動作，一次可以說是情緒發洩，兩次、三次就不單純了。

談到如何與前高雄市長韓國瑜合作，金溥聰說，選舉時「候選人最小」，侯友宜跟他講過，曾嘗試約韓國瑜，甚至曾說過可以到雲林參加韓國瑜的公益活動，但後續都沒有下文。

趙少康問，是否心結未解，金溥聰表示，有可能，人有個性，但候選人最小，有個性也要忍下來，短期內會朝這個方向努力。

談到郭台銘，金溥聰說，郭台銘也不是第一次這樣，上一次輸了也憤而離開；他認為，能夠努力就努力，會跟郭台銘訴諸事實，這對郭台銘個人、形象沒有好處，郭台銘應該有智慧知道，如果繼續下去，獲利的是民進黨。

侯友宜、郭台銘獲邀正副議長餐會，2人有機會同坐主桌

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘獲邀參加12日晚間在台東舉辦的全國正副議長聯誼會晚宴。是否安排同桌，前台東縣長吳俊立表示「視情況」。

全國正副議長聯誼會12日下午登場，由台東縣議會舉辦，在吳俊立的立麗大酒店舉行，同時舉辦晚宴。

侯友宜12日中午過後行程都在台東地區，包括接受鳳梨釋迦農民的訴求、參訪紅葉溫泉發電、與台東縱谷鄉鎮長座談了解戰備跑道設置。晚上參加正副議長聯誼會的晚宴。

郭台銘則是在12日下午5時搭專機到台東，在台東文化中心與各地農會總幹事和年輕人座談，預定晚上也會參加正副議長聯誼會的餐敘。

台東縣議長吳秀華接受《中央社》記者電話訪問表示，正副議長聯誼會有邀請侯友宜參加，郭台銘也主動聯繫要參加，她都歡迎。

立麗大酒店負責人、吳秀華的胞兄吳俊立表示，郭台銘確定會參加晚宴。是否安排和侯友宜同桌或是鄰座，吳俊立反問記者「你覺得怎麼安排比較好」，還是視情況再說。

台東縣議會表示，目前主桌邀請的包括新北市、金門、屏東、南投、彰化、台中、台東縣等議長及侯友宜。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航