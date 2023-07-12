國民黨中常委醞釀換侯，金溥聰：明眼人都知動機不單純；正副議長晚宴侯郭有望同桌
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談到郭台銘，金溥聰說，郭台銘也不是第一次這樣，上一次輸了也憤而離開；他認為，能夠努力就努力，會跟郭台銘訴諸事實，這對郭台銘個人、形象沒有好處，郭台銘應該有智慧知道，如果繼續下去，獲利的是民進黨。
藍中常委醞釀換侯，金溥聰：明眼人都知動機不單純
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜民調狀況不佳，部分中常委醞釀發動「換侯」，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰11日說，黨主席朱立倫已清楚說明「換侯」絕無可能，怎麼還會有空間；明眼人看得出來背後動機不單純，只是大家以和為貴，不願扯破臉。
金溥聰說，他長期觀察侯友宜是個有原則、正派的老實人，不抽菸、不打牌、不嚼檳榔、不上夜店，也秉持原則拒絕民進黨邀約「警察菁英入黨」。侯友宜像「拉丁美洲左派領導人出來的總統」，與民眾很近，是由下而上，治理新北市政績很好，熟悉民間，跟過去國家領袖菁英形象、大部分是由上而下，有很大差別。
外傳國民黨內有中常委醞釀在23日全代會連署提案「換侯」，也有中常委擬在12日的中常會提案，請黨中央確切落實以公平、公正、公開方式，執行黨內、泛藍、非綠聯盟等，3階段總統提名作業，整合出一組最強候選人。
金溥聰11日下午接受中廣董事長趙少康網路專訪時說，這些都是一時的騷亂，幾個中常委提案是常有的事，但黨主席會做判斷，如果提案不適合，根本鬧不起來；他過去擔任黨秘書長時，也看過讓人頭痛的提案，但黨主席只要裁示交付研議，案子很可能就不會再出現，除非再提案。
金溥聰表示，朱立倫已說「換侯」絕無可能，講得那麼清楚，怎麼還會有空間。講「換侯」都是打著愛黨、為黨未來的大旗，但明眼人一看就知道背後動機不單純，只是大家以和為貴，不願意扯破臉，只要23日全代會提名通過後，就會消音。
金溥聰說，現在鬧到難看，可能會給鴻海創辦人郭台銘製造一些機會，司馬昭之心，不能說路人皆知，但明眼人都看得出來「製造分化、居心叵測。」
金溥聰表示，各方傳言耳語很多，為什麼會有這些聲音出來，背後動機都不單純，有些是要分化，有些是要交代，對後面支持的人交代，就必須出來做這麼大的動作。
談到國民黨不分區立委鄭麗文主張「換侯」，金溥聰說，鄭麗文任期要到了，要思考未來，做這麼大動作，一次可以說是情緒發洩，兩次、三次就不單純了。
談到如何與前高雄市長韓國瑜合作，金溥聰說，選舉時「候選人最小」，侯友宜跟他講過，曾嘗試約韓國瑜，甚至曾說過可以到雲林參加韓國瑜的公益活動，但後續都沒有下文。
趙少康問，是否心結未解，金溥聰表示，有可能，人有個性，但候選人最小，有個性也要忍下來，短期內會朝這個方向努力。
談到郭台銘，金溥聰說，郭台銘也不是第一次這樣，上一次輸了也憤而離開；他認為，能夠努力就努力，會跟郭台銘訴諸事實，這對郭台銘個人、形象沒有好處，郭台銘應該有智慧知道，如果繼續下去，獲利的是民進黨。
侯友宜、郭台銘獲邀正副議長餐會，2人有機會同坐主桌
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜和鴻海創辦人郭台銘獲邀參加12日晚間在台東舉辦的全國正副議長聯誼會晚宴。是否安排同桌，前台東縣長吳俊立表示「視情況」。
全國正副議長聯誼會12日下午登場，由台東縣議會舉辦，在吳俊立的立麗大酒店舉行，同時舉辦晚宴。
侯友宜12日中午過後行程都在台東地區，包括接受鳳梨釋迦農民的訴求、參訪紅葉溫泉發電、與台東縱谷鄉鎮長座談了解戰備跑道設置。晚上參加正副議長聯誼會的晚宴。
郭台銘則是在12日下午5時搭專機到台東，在台東文化中心與各地農會總幹事和年輕人座談，預定晚上也會參加正副議長聯誼會的餐敘。
台東縣議長吳秀華接受《中央社》記者電話訪問表示，正副議長聯誼會有邀請侯友宜參加，郭台銘也主動聯繫要參加，她都歡迎。
立麗大酒店負責人、吳秀華的胞兄吳俊立表示，郭台銘確定會參加晚宴。是否安排和侯友宜同桌或是鄰座，吳俊立反問記者「你覺得怎麼安排比較好」，還是視情況再說。
台東縣議會表示，目前主桌邀請的包括新北市、金門、屏東、南投、彰化、台中、台東縣等議長及侯友宜。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
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台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。