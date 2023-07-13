國際認證的「行人地獄」：台灣交通問題背後飽受困擾的外籍居民，與社會轉型之痛

文：上官亂

今年的5月14日，一群來自台灣和多個國家的行人路權捍衞者，在台北、新北、台中、台南、高雄、桃園等幾個主要城市同時發起了一場「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯 快閃活動」，總共約總七八百人參與。大家穿著黑衫，撐著黑傘，像一朵朵黑色康乃馨，在約定好的十字路口莊嚴地穿過人行橫道，為那些在馬路上殞命的行人發起一場特別的哀悼。

這是他們首次在台灣這片被外媒稱為「行人地獄」的土地上，以行為藝術的方式聲張行人的路權。據瞭解，這只是個開始，目前幾位行人路權倡議人士和組織已成立工作組，正籌辦台灣首次的行人路權大遊行，預計8月在台灣民主地標——總統府前的凱達格蘭大道——進行。這一場「遊行預謀」得到很多人相挺，包括跨黨派的立法委員和議員，比如王婉諭、趙怡翔、邱顯智等。大家紛紛在號召的臉書下寫道「8月凱道見」，讓「8月凱道見」成為一個熱門標籤。

交通問題一直是台灣的發展難題，尤其突出的是行人權利弱勢問題。而近幾年，因為台海議題國際化，台灣的國際能見度不斷提升，在得到全世界民主陣線支持的同時，台灣的城市規劃、交通問題同樣也受到越來越多的國際檢視。這次的快閃和遊行發起者和參與者中，就有不少在台的外籍人士，大家都在小心翼翼地表達著對台灣交通的關切，或是喜歡台灣卻又恐懼台灣交通的矛盾感受。而台灣人在面對這些來自各國的新「認證」時，心情又是複雜的。

對「上街」小心翼翼的在台外籍人士

我人生的第一場車禍也發生在台灣。在前年某天晚上大約九點，我和先生看完電影後，選擇從離家不遠的電影院步行回家，就在離家約400米的最後一個十字路口，我們在人行橫道綠燈的時候正常過斑馬線，卻突然被一輛左轉彎的汽車迎面撞飛。很離譜吧？還好他即時停了下來，我們的傷勢不重——我的左腳踝腫了半個月，一星期不能下樓。這件事情的責任再明顯不過——從2020年9月1日起，台灣即立法實施「汽機車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停禮讓行人優先通行者，將加重處罰」的規則。警察也認定司機全責，處理很快。

但當我可以出門之後，第一時間來到那個路口，看交通部門怎麼處理這個危險區域時，卻發現令人困惑的一幕——斑馬線兩頭的交通信號燈被移除了，只剩下孤零零的斑馬線。台灣朋友聽説後很驚訝，「這是讓行人知難而退不再從這裡過馬路的意思？沒有路口，就沒有行人，所以就不會有車禍？」「至少説明他們還是很重視我們的遭遇嘛！」我跟朋友開玩笑説。而作為一個外來者，我覺得在我不夠了解台灣交通狀況的歷史縱橫之前，不能隨便評判。

有意思的是，這次快閃和遊行的發起人是一個台灣女生，她以前在日本留學，回到台灣後，卻因為台灣的交通狀況身心受創，甚至到了「要看精神科」的地步，後來，她長期在社群關注行人路權問題，最近決定發起這場遊行。這次行動受到了很多在台外籍人士和有留學經歷的台灣人的關注，工作小組特地成立了國際事務組，負責人是來自英國、在台灣居住了快十年的Jason（化名），他主要負責台灣外籍居民的社群宣傳。

Jason這些年也飽受交通問題的困擾，討論得特別積極。他發現，台灣很多外籍居民都很關注這個議題，可是礙於語言和身分問題，無法參與和推動改變。而且需要行動的時候，像他這種敢於站出來的在台外籍人士還是不多：很多人不知道只有居留權的外籍人士有沒有權利遊行，甚至還有人會怕觸怒當局被遣返（雖然擔心很多餘，但也説明還是有人對台灣的制度不夠了解）。

還有一些人，則是害怕網路上那些「不喜歡台灣就滾回去」的聲音而不敢參加遊行。這種印象不是沒有來由，在台灣做YouTube內容創作的外籍人士不少，大家從各種角度肯定台灣美好的人情味、優越的健保制度、迷人的美景⋯⋯內容基本都大受歡迎。但是如果批評台灣，尤其是讓人感受強烈的交通問題，就容易收到不友好的聲音。因此，他們不僅走在馬路上要小心翼翼，就連在網上公開發言，也變得小心翼翼。

因此，也會有人覺得台灣人經不起批評，但事實似乎也不是這樣。前段時間，旅居台灣的百萬訂閲網紅「錫蘭」做了一條影片，直指台灣幾大急需改革的問題，包括城市規劃、交通問題，因為邏輯清晰、態度懇切，引起了台灣人的廣泛共鳴和肯定。看來台灣人也一直想解決這些的問題，並且渴望聽到中肯的聲音。

但是，為什麼外籍人士對台灣交通問題感受特別深呢？一個很重要的原因，就是外籍人士在台灣考汽車和機車駕照有一定門檻，在台灣出行的方式主要是步行、騎車和搭乘公共運輸，因此對台灣的行人路權感受尤為深刻。

外媒的視角也一樣。去年十二月，《CNN Travel》報導指出：台灣的道路交通宛如「地獄」。更有人整理出美國、英國、澳洲、加拿大和日本政府的官方宣導裡的來台旅遊須知，其中都特別提到要注意台灣交通問題。台灣在2021年就有2962人死於交通意外，約是英國的五倍、日本的六倍之多，可是台灣的人口遠遠低於這些國家。尤其值得注意的是行人車禍，2022年，台灣有394個行人因為交通事故死亡。在日韓港澳的交通死亡率逐步下降的時候，台灣卻逐年增加。甚至在不少離譜的車禍影片中，留言區都有網友心酸地調侃到「看，台灣最美的風景是人」。

馬路上的新階級對立？