國際認證的「行人地獄」：台灣交通問題背後飽受困擾的外籍居民，與社會轉型之痛
我們想讓你知道的是
台灣在1960年代開始讓道路現代化。此時的台灣還在接受美國軍援，並且計劃反攻中國，因此很多城市規劃設計都體現戰備訴求，並且以美國慣例為參考，比如道路設計就以滿足車輛為主導，很多路只有車道和路肩。但是，美國畢竟國土廣闊，而台灣平地狹小、分散，生硬照搬美國，必然造成未來城市發展困境。
文：上官亂
今年的5月14日，一群來自台灣和多個國家的行人路權捍衞者，在台北、新北、台中、台南、高雄、桃園等幾個主要城市同時發起了一場「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯 快閃活動」，總共約總七八百人參與。大家穿著黑衫，撐著黑傘，像一朵朵黑色康乃馨，在約定好的十字路口莊嚴地穿過人行橫道，為那些在馬路上殞命的行人發起一場特別的哀悼。
這是他們首次在台灣這片被外媒稱為「行人地獄」的土地上，以行為藝術的方式聲張行人的路權。據瞭解，這只是個開始，目前幾位行人路權倡議人士和組織已成立工作組，正籌辦台灣首次的行人路權大遊行，預計8月在台灣民主地標——總統府前的凱達格蘭大道——進行。這一場「遊行預謀」得到很多人相挺，包括跨黨派的立法委員和議員，比如王婉諭、趙怡翔、邱顯智等。大家紛紛在號召的臉書下寫道「8月凱道見」，讓「8月凱道見」成為一個熱門標籤。
交通問題一直是台灣的發展難題，尤其突出的是行人權利弱勢問題。而近幾年，因為台海議題國際化，台灣的國際能見度不斷提升，在得到全世界民主陣線支持的同時，台灣的城市規劃、交通問題同樣也受到越來越多的國際檢視。這次的快閃和遊行發起者和參與者中，就有不少在台的外籍人士，大家都在小心翼翼地表達著對台灣交通的關切，或是喜歡台灣卻又恐懼台灣交通的矛盾感受。而台灣人在面對這些來自各國的新「認證」時，心情又是複雜的。
對「上街」小心翼翼的在台外籍人士
我人生的第一場車禍也發生在台灣。在前年某天晚上大約九點，我和先生看完電影後，選擇從離家不遠的電影院步行回家，就在離家約400米的最後一個十字路口，我們在人行橫道綠燈的時候正常過斑馬線，卻突然被一輛左轉彎的汽車迎面撞飛。很離譜吧？還好他即時停了下來，我們的傷勢不重——我的左腳踝腫了半個月，一星期不能下樓。這件事情的責任再明顯不過——從2020年9月1日起，台灣即立法實施「汽機車駕駛人轉彎時，除禁止行人穿越路段外，不暫停禮讓行人優先通行者，將加重處罰」的規則。警察也認定司機全責，處理很快。
但當我可以出門之後，第一時間來到那個路口，看交通部門怎麼處理這個危險區域時，卻發現令人困惑的一幕——斑馬線兩頭的交通信號燈被移除了，只剩下孤零零的斑馬線。台灣朋友聽説後很驚訝，「這是讓行人知難而退不再從這裡過馬路的意思？沒有路口，就沒有行人，所以就不會有車禍？」「至少説明他們還是很重視我們的遭遇嘛！」我跟朋友開玩笑説。而作為一個外來者，我覺得在我不夠了解台灣交通狀況的歷史縱橫之前，不能隨便評判。
有意思的是，這次快閃和遊行的發起人是一個台灣女生，她以前在日本留學，回到台灣後，卻因為台灣的交通狀況身心受創，甚至到了「要看精神科」的地步，後來，她長期在社群關注行人路權問題，最近決定發起這場遊行。這次行動受到了很多在台外籍人士和有留學經歷的台灣人的關注，工作小組特地成立了國際事務組，負責人是來自英國、在台灣居住了快十年的Jason（化名），他主要負責台灣外籍居民的社群宣傳。
Jason這些年也飽受交通問題的困擾，討論得特別積極。他發現，台灣很多外籍居民都很關注這個議題，可是礙於語言和身分問題，無法參與和推動改變。而且需要行動的時候，像他這種敢於站出來的在台外籍人士還是不多：很多人不知道只有居留權的外籍人士有沒有權利遊行，甚至還有人會怕觸怒當局被遣返（雖然擔心很多餘，但也説明還是有人對台灣的制度不夠了解）。
還有一些人，則是害怕網路上那些「不喜歡台灣就滾回去」的聲音而不敢參加遊行。這種印象不是沒有來由，在台灣做YouTube內容創作的外籍人士不少，大家從各種角度肯定台灣美好的人情味、優越的健保制度、迷人的美景⋯⋯內容基本都大受歡迎。但是如果批評台灣，尤其是讓人感受強烈的交通問題，就容易收到不友好的聲音。因此，他們不僅走在馬路上要小心翼翼，就連在網上公開發言，也變得小心翼翼。
因此，也會有人覺得台灣人經不起批評，但事實似乎也不是這樣。前段時間，旅居台灣的百萬訂閲網紅「錫蘭」做了一條影片，直指台灣幾大急需改革的問題，包括城市規劃、交通問題，因為邏輯清晰、態度懇切，引起了台灣人的廣泛共鳴和肯定。看來台灣人也一直想解決這些的問題，並且渴望聽到中肯的聲音。
但是，為什麼外籍人士對台灣交通問題感受特別深呢？一個很重要的原因，就是外籍人士在台灣考汽車和機車駕照有一定門檻，在台灣出行的方式主要是步行、騎車和搭乘公共運輸，因此對台灣的行人路權感受尤為深刻。
外媒的視角也一樣。去年十二月，《CNN Travel》報導指出：台灣的道路交通宛如「地獄」。更有人整理出美國、英國、澳洲、加拿大和日本政府的官方宣導裡的來台旅遊須知，其中都特別提到要注意台灣交通問題。台灣在2021年就有2962人死於交通意外，約是英國的五倍、日本的六倍之多，可是台灣的人口遠遠低於這些國家。尤其值得注意的是行人車禍，2022年，台灣有394個行人因為交通事故死亡。在日韓港澳的交通死亡率逐步下降的時候，台灣卻逐年增加。甚至在不少離譜的車禍影片中，留言區都有網友心酸地調侃到「看，台灣最美的風景是人」。
馬路上的新階級對立？
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。