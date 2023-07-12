英國「國家安全法案」正式生效，「外國干預」成為刑事罪，劍指中俄威脅及政治干預
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英國國安法最引人注目的，是新建立的「外國影響力登記計畫」（FIRS）。類似機制已經可見於美國、澳洲等國，主要目標包括讓外國政權的影響力活動盡可能透明、可控，尤其是針對俄、中、伊朗等屢遭各國點名構成重大安全挑戰或安全威脅的政權。
（中央社）英國國會去（2022）年5月開始審議「國家安全法案」，今天（當地時間11日）法案經最後一道程序「君主御准」後，正式成為法令。除了少數例外，經外國政權授意從事政治影響力活動的個人或實體，未來都須依法登記並作利益揭露。
根據新法，「外國干預」首度在英國成為刑事罪。內政部指出，對投票、言論自由等公民基本權利進行干預，屬違法行為。
根據內政部的說明，「國家安全法」（National Security Act）翻新英國過時的間諜活動相關法規，提供執法單位和情報機關新工具，以利嚇阻、偵察、阻斷來自其他國家日新月異的威脅。
新法旨在提升其他國家對英國執行惡意或敵意活動的難度，包括間諜活動、政治及其他領域的干預、暗殺、破壞基礎設施、假訊息、網路攻擊等。
內政部提到，俄羅斯依然對英國安全構成「最迫切威脅」，中國則從事干預活動，對象包括英國境內不同社群。
北京在英國持續試圖推展「長臂管轄」，包括遭維權組織指控設立「海外秘密警察站」、施展號稱符合國際規範的「國家安全法」域外效力，以及從事統戰和政治干預活動。
英國對內情報機構「軍情五處」（MI5）去年曾罕見向國會示警，積極在英國經營跨黨派人脈的華裔律師李貞駒與「中共中央統一戰線工作部」有關聯，且秘密使用來自中國和香港的資金。
香港警方近日以涉嫌違反「港區國安法」為由，宣布懸賞100萬港幣通緝8名流亡海外的香港民主運動人士，包括3名受英國政府庇護或憑其他合法身分在英居住的港人。
此舉遭英國國會議員、維權人士批評為侵害英國主權。外交部官員強調，北京的國安法在英國不具管轄權效力，通緝賞金在英國也毫無合法性。
英國國安法最引人注目的，是新建立的「外國影響力登記計畫」（FIRS）。
類似機制已經可見於美國、澳洲等國，主要目標包括讓外國政權的影響力活動盡可能透明、可控，尤其是針對俄、中、伊朗等屢遭各國點名構成重大安全挑戰或安全威脅的政權。
根據內政部資料，FIRS分為2個層次：第一層適用經外國政權授意從事政治影響力活動的個人或實體；被稱為「加強版」的第二層則賦予大臣級官員權限，以強化保護英國安全和利益為目的，針對特定國家（或其部分地區）或受外國政府控制的特定實體，要求進行範圍更廣的登記和揭露，不限於政治影響力活動。
也就是說，英國官方可「點名」特定政權或實體，要求經相關政權或實體授意在英國從事「任何活動」的個人，按規定進行登記及揭露，規範領域不限於政治。英國官方也可「點名」特定受外國政權控制的實體，要求該實體登記並揭露其在英國境內從事的活動，範圍同樣不限於政治領域。
FIRS預計明年春季開始實施。實施前，內政部將公布較詳細指引。
FIRS採線上登記。未能在法定期限內完成相關登記，視同違法。
內政部指出，外國政權或政府本身不需登記，包括代表外國政權或政府執行公務的人員。新聞媒體、律師等也獲豁免。
內政部強調，有別於常見誤解，曾在FIRS平台登記的人士不等同於間諜，登記也不意味相關人士從事非法活動。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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