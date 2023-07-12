7月初是地球有紀錄以來最熱的一週，聯合國秘書長：氣候變遷已失控
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世界氣象組織指出，陸地和海洋氣溫正在打破紀錄，「可能為生態系統和環境帶來毀滅性影響」。世界氣象組織氣候服務主任修伊特（Christopher Hewitt）說：「我們正處於未知領域，隨著聖嬰現象進一步發展，我們可以預期會打破更多紀錄，而這些影響將延續到2024年。這對地球來說是令人憂心的消息。」
（中央社）在經歷一連串全球氣溫頻頻打破紀錄的酷熱日子後，世界氣象組織昨（11）日公布的初步研究結果顯示，今（2023）年7月初是地球有紀錄以來最熱的一週。聯合國秘書長說，這表明氣候變遷已失控。
《法新社》報導，在氣候變遷和聖嬰現象（El Nino）氣候模式早期階段促成了有史以來最熱的6月後，聯合國世界氣象組織（WMO）透過聲明表示：「根據初步數據，地球剛經歷了歷來最熱的一週。」
全球氣溫飆破紀錄，人類進入未知領域
今年已過半，如今地球出現歷史性高溫的情況，是今年一連串破紀錄事件的最新一起。今年西班牙已發生乾旱，中國和美國也遭受強烈熱浪襲擊。
世界氣象組織指出，陸地和海洋氣溫正在打破紀錄，「可能為生態系統和環境帶來毀滅性影響」。
世界氣象組織氣候服務主任修伊特（Christopher Hewitt）說：「我們正處於未知領域，隨著聖嬰現象進一步發展，我們可以預期會打破更多紀錄，而這些影響將延續到2024年。這對地球來說是令人憂心的消息。」
聯合國秘書長直言：氣候變遷已失控
加拿大自然資源部上週表示，全國野火災情數字「超乎想像」，光是7日就有超過670起，然而眼前還有漫長難熬的夏季。
本季截至目前為止，加拿大野火形成的濃煙已經污染加國和美國空氣，影響超過1億人。
在美國，德州正經歷一段長時間的「熱穹現象」（heat dome），也就是暖空氣像對流烤箱一樣困在大氣層中，而在歐洲，西班牙正準備迎接短短數週內的第2波熱浪。
聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization）↓昨天表示，伊拉克南部沼澤地正在經歷40多年來最嚴重的熱浪，恐為生態系統和當地農漁民帶來「毀滅性影響」。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說，「我們現在正在見證的情況，表明氣候變遷已經失控」。
高溫要人命，去年夏天歐洲6.1萬人熱死
高於平常的溫度除了讓作物萎凋、冰河融化，升高野火風險外，也會造成健康問題，像是中署、脫水和心血管的壓力反應。
昨天發表的新研究結果顯示，歐洲去年破紀錄的夏季期間，有6萬1000多人因高溫喪命，根據發表在《自然醫學雜誌》（Nature Medicine）的研究，死者大多數為80歲以上年長者，其中約63％的人為女性。
地球調節系統被打亂，海洋拉警報
1800年代中葉以來，世界平均已升溫近攝氏1.2度，帶來極端天氣現象，包括部分地區出現更強烈的熱浪、更嚴重的乾旱，海平面上升也釀成更激烈的風暴等。
海洋吸收了地球暖化氣體所產生絕大多數的熱，引發危害水生生物的熱浪、改變天氣模式，打亂至關重要的地球調節系統。
今年6月，全球海平面溫度升高到前所未見的程度，南極海冰面積達到有衛星觀測以來當月最低程度，比平均值低17％，大幅打破先前6月的紀錄。
雖然海平面溫度通常從年度高峰回落得相對較快，但今年溫度仍然很高，科學家警告說，此事突顯了氣候變遷嚴重、但未被充分瞭解的影響。
世界氣象組織「世界氣候研究計畫」（World Climate Research Programme）負責人史派羅（Michael Sparrow）指出：「如果海洋大幅暖化，會對全球的大氣、海冰和冰產生連鎖效應。」
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延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。