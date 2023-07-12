柯文哲稱自民黨幹事長指台無法入CPTPP，謝長廷駁斥；民眾黨澄清非選舉操作
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柯文哲10日接受台北市議員李明賢主持的節目「鄉民監察院」訪問時，稱他日前訪日見到自民黨幹事長，對方跟他說，「台灣沒有辦法參加CPTPP，因為共識決要11個國家同時同意，中共再怎麼樣也有幾票把你反對，台灣要死那個心。」駐日代表謝長廷回應，代表處當時替柯文哲洽排的對象中，並沒有自民黨幹事長茂木敏充。
柯文哲稱自民黨幹事長指台無法入CPTPP，謝長廷駁斥
（中央社）台灣民眾黨主席、該黨2024年總統候選人柯文哲表示，6月初訪日時，自民黨幹事長對他說：「台灣沒有辦法參加CPTPP」（跨太平洋夥伴全面進步協定）。駐日代表謝長廷11日在臉書發文指出，代表處當時替柯文哲洽排的對象中並沒有自民黨幹事長。
柯文哲10日接受台北市議員李明賢主持的節目「鄉民監察院」訪問時，稱他日前訪日見到自民黨幹事長，對方跟他說，「台灣沒有辦法參加CPTPP，因為共識決要11個國家同時同意，中共再怎麼樣也有幾票把你反對，台灣要死那個心。」
對此，謝長廷11日在臉書發文寫道，柯文哲6月初訪日，駐日代表處有公開接待，也有協助洽排或介紹拜會窗口，但沒有私下的見面，也沒有派人陪同拜訪，這是避免被誤會。
謝長廷強調，在駐日代表處洽排的對象中，並無自民黨幹事長茂木敏充在內。這不難查證，但擔心讓外人看笑話而已。
此外，謝長廷指出，如係朋友間的私下或酒後談話，不管是大臣或黨的高層，都不宜公開引用來選舉造勢，這會破壞彼此的信賴關係。
謝長廷表示，將來可能坐台灣大位的人，涉及外交事項，建議𧫴慎求證，精確發言，如發現錯誤，必須及時勇敢更正，才不會累積不誠實的形象。
謝長廷也在臉書提到，以前有位總統候選人訪日，無中生有說他見到了安倍前首相，成為笑柄，但丟的是台灣整體形象。但謝長廷並未指明是誰。
日本執政黨自民黨現任幹事長是茂木敏充，茂木被視為首相岸田文雄最有力的接班人。行政院副院長鄭文燦日前訪日，就在自民黨總部拜會茂木敏充，相談甚歡。茂木致詞時表示，台灣對日本來說是共享自由、民主、基本人權、法治等價值，且有緊密經濟關係與人員往來的極重要夥伴、珍貴的友人。
民眾黨：柯文哲會晤世耕弘成談CPTPP，非選舉操作
台灣民眾黨11日指出，主席柯文哲與自民黨參議院幹事長世耕弘成等人私下會面觸及CPTPP，出訪交流皆是以台灣利益為最優先考量，說出目前加入區域經濟組織的實際困境，並非選舉操作。
柯文哲10日接受台北市議員李明賢主持的節目「鄉民監察院」訪問時，稱他日前訪日見到自民黨幹事長，對方跟他說，「台灣沒有辦法參加CPTPP，因為共識決要11個國家同時同意，中共再怎麼樣也有幾票把你反對，台灣要死那個心。」
對此，謝長廷11日在臉書發文寫道，柯文哲6月初訪日，駐日代表處有公開接待，也有協助洽排或介紹拜會窗口，但沒有私下的見面；代表處當時替柯文哲洽排的對象中並沒有自民黨幹事長茂木敏充。
民眾黨11日透過聲明表示，感謝謝長廷及駐日代表處協助柯文哲率領的訪日團，這次訪日行程是與自民黨參議院幹事長世耕弘成及自民黨參議員會面，並且私下會談觸及CPTPP議題。
民眾黨表示，雙方會談提到，CPTPP並不是單純取消關稅而已，是一個包括智慧財產權保護、數據資料安全的協定，牽涉的領域很多，要花很長時間準備；更重要的是台灣要加入，有政治問題必須解決。
民眾黨指出，雙方會談中提到，從目前章程規定而言，新加入國家需要全體會員國同意，以目前的台灣外交關係而言，只要中國抵制，很容易找到幾個國家投反對票；因此台灣應該設法分階段突破，能和台灣簽署BTA（雙邊貿易協定）的先進行，才不會全部停擺。
民眾黨指出，柯文哲與世耕弘成等自民黨議員談到許多實質性議題，包含安全保障、自由貿易協定，彼此交換許多意見，雙方意見一致，並希望未來有更多交流。
民眾黨指出，作為負責任的政黨，出訪交流皆是以台灣利益為最優先考量，說出目前加入區域經濟組織的實際困境，並非選舉操作，希望執政者以及有關部門能有積極作為，以誠懇務實的態度面對問題；有可被信任的政府，才有可以期待的未來。
鄭文燦：訪日期間，自民黨幹部皆歡迎台灣加入CPTPP
行政院副院長鄭文燦11日說，6月率團訪問日本時，曾拜會自民黨副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充等人，當時自民黨幹部均表示歡迎台灣加入CPTPP。
台灣民眾黨總統參選人柯文哲10日指出，6月初訪日時，自民黨幹事長說「台灣沒有辦法參加CPTPP」，此話一出引發熱議；駐日代表謝長廷11日透過臉書表示，代表處當時替柯文哲洽排的對象中並沒有自民黨幹事長。
鄭文燦6月底曾到日本訪問，他11日透過臉書表示，訪日期間，就淨零排放、5G通訊、半導體、綠能及智慧顯示等議題，拜會標竿日商、重要商社，還特別去參訪台積電日本筑波3D封測研究開發中心，同時拜會麻生太郎、茂木敏充、政調會長萩生田光一等自民黨重要政治領袖。
他說，拜會時曾向自民黨表達台日之間強化經濟安全合作的願景，並且請託協助台灣加入CPTPP；自民黨幹部均表示歡迎台灣加入這個高標準的經貿協定。
數位轉型是台灣的引擎之一，鄭文燦也與日本眾議員討論、交流推動新創產業、強化國家資訊通訊安全以及打擊假訊息、海纜安全等項目。
他表示，台日情誼是長久持續的累積，此次順利完成訪問，感謝日方的堅定支持，以及台日官方、產業及人民穩定熱絡的往來，讓擁有相同民主價值的國家得以踏實互動，共享發展經驗及文化，攜手邁向美好未來。
鄭文燦6月26日至29日率領經濟產業交流訪問團赴東京訪問，是台日斷交後行政部門第2高層級造訪日本，僅次於副總統賴清德，台灣前一次有行政院副院長層級訪日，要追溯到1994年、廣島亞運時期。
經貿辦：日本歡迎台灣申請加入CPTPP
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