2023/07/12,
政治

柯文哲稱自民黨幹事長指台無法入CPTPP，謝長廷駁斥；民眾黨澄清非選舉操作

柯文哲稱自民黨幹事長指台無法入CPTPP，謝長廷駁斥；民眾黨澄清非選舉操作
台灣民眾黨主席柯文哲（左）與駐日代表謝長廷（右）｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

柯文哲10日接受台北市議員李明賢主持的節目「鄉民監察院」訪問時，稱他日前訪日見到自民黨幹事長，對方跟他說，「台灣沒有辦法參加CPTPP，因為共識決要11個國家同時同意，中共再怎麼樣也有幾票把你反對，台灣要死那個心。」駐日代表謝長廷回應，代表處當時替柯文哲洽排的對象中，並沒有自民黨幹事長茂木敏充。

柯文哲稱自民黨幹事長指台無法入CPTPP，謝長廷駁斥

（中央社）台灣民眾黨主席、該黨2024年總統候選人柯文哲表示，6月初訪日時，自民黨幹事長對他說：「台灣沒有辦法參加CPTPP」（跨太平洋夥伴全面進步協定）。駐日代表謝長廷11日在臉書發文指出，代表處當時替柯文哲洽排的對象中並沒有自民黨幹事長。

柯文哲10日接受台北市議員李明賢主持的節目「鄉民監察院」訪問時，稱他日前訪日見到自民黨幹事長，對方跟他說，「台灣沒有辦法參加CPTPP，因為共識決要11個國家同時同意，中共再怎麼樣也有幾票把你反對，台灣要死那個心。」

對此，謝長廷11日在臉書發文寫道，柯文哲6月初訪日，駐日代表處有公開接待，也有協助洽排或介紹拜會窗口，但沒有私下的見面，也沒有派人陪同拜訪，這是避免被誤會。

謝長廷強調，在駐日代表處洽排的對象中，並無自民黨幹事長茂木敏充在內。這不難查證，但擔心讓外人看笑話而已。

此外，謝長廷指出，如係朋友間的私下或酒後談話，不管是大臣或黨的高層，都不宜公開引用來選舉造勢，這會破壞彼此的信賴關係。

謝長廷表示，將來可能坐台灣大位的人，涉及外交事項，建議𧫴慎求證，精確發言，如發現錯誤，必須及時勇敢更正，才不會累積不誠實的形象。

謝長廷也在臉書提到，以前有位總統候選人訪日，無中生有說他見到了安倍前首相，成為笑柄，但丟的是台灣整體形象。但謝長廷並未指明是誰。

日本執政黨自民黨現任幹事長是茂木敏充，茂木被視為首相岸田文雄最有力的接班人。行政院副院長鄭文燦日前訪日，就在自民黨總部拜會茂木敏充，相談甚歡。茂木致詞時表示，台灣對日本來說是共享自由、民主、基本人權、法治等價值，且有緊密經濟關係與人員往來的極重要夥伴、珍貴的友人。

民眾黨：柯文哲會晤世耕弘成談CPTPP，非選舉操作

台灣民眾黨11日指出，主席柯文哲與自民黨參議院幹事長世耕弘成等人私下會面觸及CPTPP，出訪交流皆是以台灣利益為最優先考量，說出目前加入區域經濟組織的實際困境，並非選舉操作。

柯文哲10日接受台北市議員李明賢主持的節目「鄉民監察院」訪問時，稱他日前訪日見到自民黨幹事長，對方跟他說，「台灣沒有辦法參加CPTPP，因為共識決要11個國家同時同意，中共再怎麼樣也有幾票把你反對，台灣要死那個心。」

對此，謝長廷11日在臉書發文寫道，柯文哲6月初訪日，駐日代表處有公開接待，也有協助洽排或介紹拜會窗口，但沒有私下的見面；代表處當時替柯文哲洽排的對象中並沒有自民黨幹事長茂木敏充。

民眾黨11日透過聲明表示，感謝謝長廷及駐日代表處協助柯文哲率領的訪日團，這次訪日行程是與自民黨參議院幹事長世耕弘成及自民黨參議員會面，並且私下會談觸及CPTPP議題。

民眾黨表示，雙方會談提到，CPTPP並不是單純取消關稅而已，是一個包括智慧財產權保護、數據資料安全的協定，牽涉的領域很多，要花很長時間準備；更重要的是台灣要加入，有政治問題必須解決。

民眾黨指出，雙方會談中提到，從目前章程規定而言，新加入國家需要全體會員國同意，以目前的台灣外交關係而言，只要中國抵制，很容易找到幾個國家投反對票；因此台灣應該設法分階段突破，能和台灣簽署BTA（雙邊貿易協定）的先進行，才不會全部停擺。

民眾黨指出，柯文哲與世耕弘成等自民黨議員談到許多實質性議題，包含安全保障、自由貿易協定，彼此交換許多意見，雙方意見一致，並希望未來有更多交流。

民眾黨指出，作為負責任的政黨，出訪交流皆是以台灣利益為最優先考量，說出目前加入區域經濟組織的實際困境，並非選舉操作，希望執政者以及有關部門能有積極作為，以誠懇務實的態度面對問題；有可被信任的政府，才有可以期待的未來。

鄭文燦：訪日期間，自民黨幹部皆歡迎台灣加入CPTPP

行政院副院長鄭文燦11日說，6月率團訪問日本時，曾拜會自民黨副總裁麻生太郎、幹事長茂木敏充等人，當時自民黨幹部均表示歡迎台灣加入CPTPP。

台灣民眾黨總統參選人柯文哲10日指出，6月初訪日時，自民黨幹事長說「台灣沒有辦法參加CPTPP」，此話一出引發熱議；駐日代表謝長廷11日透過臉書表示，代表處當時替柯文哲洽排的對象中並沒有自民黨幹事長。

鄭文燦6月底曾到日本訪問，他11日透過臉書表示，訪日期間，就淨零排放、5G通訊、半導體、綠能及智慧顯示等議題，拜會標竿日商、重要商社，還特別去參訪台積電日本筑波3D封測研究開發中心，同時拜會麻生太郎、茂木敏充、政調會長萩生田光一等自民黨重要政治領袖。

他說，拜會時曾向自民黨表達台日之間強化經濟安全合作的願景，並且請託協助台灣加入CPTPP；自民黨幹部均表示歡迎台灣加入這個高標準的經貿協定。

數位轉型是台灣的引擎之一，鄭文燦也與日本眾議員討論、交流推動新創產業、強化國家資訊通訊安全以及打擊假訊息、海纜安全等項目。

他表示，台日情誼是長久持續的累積，此次順利完成訪問，感謝日方的堅定支持，以及台日官方、產業及人民穩定熱絡的往來，讓擁有相同民主價值的國家得以踏實互動，共享發展經驗及文化，攜手邁向美好未來。

鄭文燦6月26日至29日率領經濟產業交流訪問團赴東京訪問，是台日斷交後行政部門第2高層級造訪日本，僅次於副總統賴清德，台灣前一次有行政院副院長層級訪日，要追溯到1994年、廣島亞運時期。

經貿辦：日本歡迎台灣申請加入CPTPP


“2024總統大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。