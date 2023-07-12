2023/07/12,
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馬來西亞尋求與新加坡重啟「隆新高鐵」計畫，徵求私人企業提供相關提案

馬來西亞尋求與新加坡重啟「隆新高鐵」計畫，徵求私人企業提供相關提案
星馬隆新高鐵概念圖。｜Photo Credit: MyHSR Facebook Fanpage

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馬來西亞高鐵機構日前表示正在向國內外的私人企業徵求提案，希望能以公私合作的模式重啟隆新鐵路計畫。隆新鐵路預計將吉隆坡至新加坡的通行時間壓縮至90分鐘，兩國於2016年簽署相關合約，中間曾經歷兩次延期，最終於2021年停止合作該項目。

綜合《路透社》、《New Straits Times》以及《paultan.org》報導，馬來西亞高鐵機構（MyHSR Corporation Sdn Bhd，以下簡稱MyHSR Corp）於週二（11日）表示，該機構正在向本地和國際公司及財團徵求概念提案，希望能以「公私合作」的模式重啟「吉隆坡與新加坡高速鐵路」（The Kuala Lumpur-Singapore High Speed Rail）計畫。

「吉隆坡與新加坡高速鐵路」簡稱隆新高鐵或新馬高鐵，計畫內容為建設一條全長約350公里的雙軌路線，其中335公里在馬來西亞，15公里在新加坡，預計將馬來西亞首都吉隆到新加坡的交通時間縮短至90分鐘。

兩國於2016年簽署了一項雙邊協議合約，合約中估計高鐵將會耗資約170億美元（約新台幣5310億元），2018年開始建設、2025年完工並預計2026年運營。

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Photo Credit:GettyImages
2016年，馬來西亞前首相納吉與新加坡總理李顯龍針對「隆新鐵路」計畫進行會面。

然而，過程中為因應馬來西亞降低成本的要求，包括審查和優化路線、車站位置和商業模式，該計畫曾於2018年以及2020年兩度延遲。直到2021年1月，馬來西亞與新加坡宣布因兩國無法達成共識，終止了隆新高鐵的合作計畫，馬來西亞也因此賠償新加坡1億281萬新元（約新台幣24億1千萬元）。

2021年11月，馬國前首相里依斯邁沙比里（Ismail Sabri）出訪新加坡時，曾與新加坡總理李顯龍針對重啟「隆新鐵路」的議題進行討論， 此後馬來西亞國內時不時會出現重啟隆新鐵路的聲浪。今年3月，馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke）曾說，只要有私人投資，政府對於任何重啟的可能性都抱持著開放態度。

如今，MyHSR Corp首席執行長Mohd Nur Ismal在週二表示，此次發布的情報提供依賴書（Request for information，簡稱RFI）顯示馬來西亞政府主動通過新的融資機制和實施模式，希望重新啟動隆新鐵路項目，進一步改善鐵路運輸基礎設施並振興國民經濟。

Mohd Nur Ismal鼓勵有相關經驗的公司和財團參與RFI活動，並說他十分期待能夠收到各方對該計畫的興趣以及高質量的建議，這都將為政府在執行計畫時提供重要的參考。

「MyHSR Corp仍致力於支持並協助政府尋找最有效的解決方案來重振隆新鐵路計畫。就全球發展來說，高速鐵路已經被證明能夠刺激發展以及造福各行各業的乘客。」他在聲明中表示，並補充MyHSR Corp已與一些私營公司進行了討論與接觸，以了解使該項目可持續發展所需的資源需求。

MyHSR Corp新任命的主席Datuk Sri Fauzi Abdul Rahman則表示，RFI將使馬來西亞政府能夠評估不同企業對該高鐵項目資助的興趣和能力，同時評估私人企業開發這一重大基礎設施項目的能力，包括成本核算與商業模式。

「隆新高鐵將為人民帶來巨大利益，特別是增強和擴大從巴生谷到半島南部走廊的經濟活力，最終也會為馬來西亞其他地區帶來好處。除了是一種新的旅遊方式，高鐵也更安全、更快捷、更高效且具有可持續性，將為馬來西亞為人民和國家帶來長期增長和以及可持續的發展。」Rahman說。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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