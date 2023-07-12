馬來西亞尋求與新加坡重啟「隆新高鐵」計畫，徵求私人企業提供相關提案
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馬來西亞高鐵機構日前表示正在向國內外的私人企業徵求提案，希望能以公私合作的模式重啟隆新鐵路計畫。隆新鐵路預計將吉隆坡至新加坡的通行時間壓縮至90分鐘，兩國於2016年簽署相關合約，中間曾經歷兩次延期，最終於2021年停止合作該項目。
綜合《路透社》、《New Straits Times》以及《paultan.org》報導，馬來西亞高鐵機構（MyHSR Corporation Sdn Bhd，以下簡稱MyHSR Corp）於週二（11日）表示，該機構正在向本地和國際公司及財團徵求概念提案，希望能以「公私合作」的模式重啟「吉隆坡與新加坡高速鐵路」（The Kuala Lumpur-Singapore High Speed Rail）計畫。
「吉隆坡與新加坡高速鐵路」簡稱隆新高鐵或新馬高鐵，計畫內容為建設一條全長約350公里的雙軌路線，其中335公里在馬來西亞，15公里在新加坡，預計將馬來西亞首都吉隆到新加坡的交通時間縮短至90分鐘。
兩國於2016年簽署了一項雙邊協議合約，合約中估計高鐵將會耗資約170億美元（約新台幣5310億元），2018年開始建設、2025年完工並預計2026年運營。
然而，過程中為因應馬來西亞降低成本的要求，包括審查和優化路線、車站位置和商業模式，該計畫曾於2018年以及2020年兩度延遲。直到2021年1月，馬來西亞與新加坡宣布因兩國無法達成共識，終止了隆新高鐵的合作計畫，馬來西亞也因此賠償新加坡1億281萬新元（約新台幣24億1千萬元）。
2021年11月，馬國前首相里依斯邁沙比里（Ismail Sabri）出訪新加坡時，曾與新加坡總理李顯龍針對重啟「隆新鐵路」的議題進行討論， 此後馬來西亞國內時不時會出現重啟隆新鐵路的聲浪。今年3月，馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke）曾說，只要有私人投資，政府對於任何重啟的可能性都抱持著開放態度。
如今，MyHSR Corp首席執行長Mohd Nur Ismal在週二表示，此次發布的情報提供依賴書（Request for information，簡稱RFI）顯示馬來西亞政府主動通過新的融資機制和實施模式，希望重新啟動隆新鐵路項目，進一步改善鐵路運輸基礎設施並振興國民經濟。
Mohd Nur Ismal鼓勵有相關經驗的公司和財團參與RFI活動，並說他十分期待能夠收到各方對該計畫的興趣以及高質量的建議，這都將為政府在執行計畫時提供重要的參考。
「MyHSR Corp仍致力於支持並協助政府尋找最有效的解決方案來重振隆新鐵路計畫。就全球發展來說，高速鐵路已經被證明能夠刺激發展以及造福各行各業的乘客。」他在聲明中表示，並補充MyHSR Corp已與一些私營公司進行了討論與接觸，以了解使該項目可持續發展所需的資源需求。
MyHSR Corp新任命的主席Datuk Sri Fauzi Abdul Rahman則表示，RFI將使馬來西亞政府能夠評估不同企業對該高鐵項目資助的興趣和能力，同時評估私人企業開發這一重大基礎設施項目的能力，包括成本核算與商業模式。
「隆新高鐵將為人民帶來巨大利益，特別是增強和擴大從巴生谷到半島南部走廊的經濟活力，最終也會為馬來西亞其他地區帶來好處。除了是一種新的旅遊方式，高鐵也更安全、更快捷、更高效且具有可持續性，將為馬來西亞為人民和國家帶來長期增長和以及可持續的發展。」Rahman說。
新聞來源
- Malaysia seeks proposals to revive high-speed rail project with Singapore （路透社）
- KL-Singapore high speed rail project revival soon? （New Straits Times）
- Gov’t open to reviving KL-Singapore HSR project, but only without the use of any public funds – Loke（paultan.org）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
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把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮