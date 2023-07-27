子宮外孕Q&A：該如何發現？孩子可以生下來嗎？治療後是否會影響日後懷孕？

懷孕是件充滿喜悅的事，但在懷孕早期需要多留意身體變化，當發生出血、腹部疼痛等不適情形，就要注意是否可能為「子宮外孕症狀」。由於每個人狀況不同，有些人因子宮外孕症狀不明顯而無法馬上察覺，可能還會導致生命危險。

子宮外孕多久會發現？又會有哪些症狀？子宮外孕可以生嗎？之後還可以懷孕嗎？快跟著我們一起來深入了解子宮外孕原因，學會如何判斷子宮外孕，以及發生子宮外孕怎麼辦。

子宮外孕是什麼？發生機率高嗎？

自然懷孕狀況下，精子與卵子會在輸卵管結合成受精卵，並移動到子宮腔內著床，若胚胎在「子宮之外」的地方著床，就會形成子宮外孕，也稱為異位妊娠。每100位孕婦中就有一位可能會發生子宮外孕，而曾發生過子宮外孕的人，懷孕時再次出現子宮外孕的機率會增加10倍。

子宮外孕較常發生在輸卵管、卵巢、腹腔或子宮頸，而其中輸卵管是多數人會發生子宮外孕的著床位置，機率高達95％，其他地方出現子宮外孕的則比較少見。

子宮外孕症狀除了可能會出現骨盆與腹部疼痛、噁心想吐及肩頸疼痛等症狀外，最嚴重的併發症，還可能會出現輸卵管破裂，造成下腹劇痛及大量出血導致生命危險，千萬不能輕忽。

容易子宮外孕族群：

曾骨盆腔發炎或手術

輸卵管手術

曾子宮外孕

吃避孕藥或裝避孕器卻懷孕

有抽菸習慣

子宮內膜異位症患者

子宮外孕症狀、徵兆有哪些？

子宮外孕症狀可以分為慢性和爆發性（急性）：

慢性子宮外孕徵兆較不明顯：慢性子宮外孕患者的β-hcG指數比較低，一般會慢性出血，症狀也較不明顯，需要通過超音波和抽血檢查中判斷是否子宮外孕，有時候會到孕期1-2個月才被診斷出來。

爆發性子宮外孕出血與疼痛：而爆發性子宮外孕患者一般會出現大量出血以及強烈疼痛，任何止痛藥都無法舒緩，甚至可能休克，這種情況必須要馬上送到急救室。

每個人會出現的子宮外孕徵兆因人而異，最常見的症狀表現為陰道出血及腹痛，在懷孕早期需要特別留意；子宮外孕症狀可能會出現輸卵管破裂出血，當孕婦出現突發性腹痛、肩膀疼痛、全身乏力、頭暈暈眩，請立即到急診就醫。

子宮外孕原因：為什麼會著床失敗？

多數人發生子宮外孕原因，除了輸卵管先天發育不良外，也可能因為後天的疾病導致輸卵管功能異常。

輸卵管結構或發炎會阻礙受精卵移動，若受精卵發育到第5-9天之後仍未到達子宮腔，此時就會直接著床到輸卵管內壁，形成子宮外孕。以下為常見子宮外孕原因：

曾有輸卵管沾黏或感染病史、或曾接受輸卵管手術

曾有子宮外孕病史

多次流產或人工流產

輸卵管發育異常或結構異常（延伸閱讀：什麼是輸卵管阻塞？有哪些症狀與治療方法？）

使用子宮內避孕器後避孕失敗

如何判斷子宮外孕？

首先驗孕後若確定有懷孕，在孕期8週以前，通過陰道超音波就可以觀察到子宮腔裡的妊娠囊。若此時產檢無法照出，就會搭配抽血指數做子宮外孕診斷；如果β-hcG超過2000至4000但還是看不到妊娠囊，就會強烈懷疑子宮外孕。

此時此刻，醫師會觀察子宮腔周邊組織是否有妊娠囊的跡象，並且會追蹤β-hcG的上升程度；若在超音波之下無法找出妊娠囊，就會進一步使用腹腔鏡來做子宮外孕檢查。

子宮外孕怎麼處理？治療方式為？

當確定出現子宮外孕，會依照是否有內出血、當下懷孕週數、寶寶大小及出現心跳與否來決定子宮外孕治療方式；子宮外孕治療基本上都需要終止妊娠，以免進一步危害孕婦健康。

藥物治療

若早期未出現胎心，可使用MTX藥物治療（methotrexate）來終止胎兒生長，後續需要追蹤β-hcG是否有下降以及常規血液檢查。

MTX藥物治療期間需要表面攝入酒精，以免危害肝臟；另外，MTX藥物治療後需要至少避孕3個月，以防止這期間懷孕的胎兒會被藥物影響其健康。

手術治療

若懷孕妊娠囊已經有胎心，出現骨盆腔內子宮外孕出血，則需要用腹腔鏡手術的方式來處理。

子宮外孕手術過程中孕婦需要被麻醉，手術開口會開在腹部，然後醫師會使用腹腔鏡伸入腹腔中；手術中可能會切除子宮外孕側的輸卵管，所以術前可跟主治醫師諮詢討論後續的懷孕計劃。

子宮外孕治療後，不管是使用藥物治療還是手術治療，患者持續多週感到疲倦，也可能會感到腹部不適。

子宮外孕怎麼辦？可以生嗎？

由於子宮外孕的胚胎位置不在子宮，除了胎兒沒辦法發育健全，也會影響到媽媽的生命安全，所以必須停止妊娠。

子宮外孕未來懷孕機率高嗎？

發生子宮外孕後，在未來還是會有60％的機率能成功懷孕，不過也會有10倍機率再次出現子宮外孕。

若女性兩側輸卵管皆被切除，透過試管嬰兒治療懷孕率約30％～40％以上；透過藥物治療、手術保留輸卵管或只剩下單邊輸卵管者，一年後有66％的患者成功懷孕，兩年後有81％的患者成功懷孕。

子宮外孕ptt上更多問題討論

關於子宮外孕，ptt網友還提出哪些問題？以下讓我們來為您說明：

1. 子宮外孕驗孕時，驗孕棒的顏色深淺有差嗎？

子宮外孕也是懷孕，驗孕棒上出現的顏色與正常懷孕不會有差別。

2. 子宮外孕症狀月經會有哪些變化？

子宮外孕也算懷孕，因此月經沒來是正常的，同時因為子宮外孕可能會有出血症狀，所以有可能被誤認為是月經。（延伸閱讀：著床性出血會有流產風險嗎？專家教你從顏色、出血量判斷是否異常）

3. 子宮外孕手術後要休息多久可以再懷孕？

做完子宮外孕手術治療之後，建議至少休息兩個月經週期再開始備孕；若使用MTX藥物治療，則需要至少休息3個月，以免藥物會影響下一個胎兒的健康。

4. 子宮外孕多久會發現？

子宮外孕症狀，通常會出現在懷孕6-8週後，當身體出現不適時，建議到醫院進行子宮外孕檢查，確認胚胎狀況及是否有子宮外孕。

5. 子宮外孕發生在卵巢會影響日後懷孕嗎？

治療子宮外孕卵巢功能可能會受影響，但若另一側卵巢是健康的，仍是有自然懷孕的機會，建議到專業的不孕症門診來得到積極的備孕建議。