子宮外孕Q&A：該如何發現？孩子可以生下來嗎？治療後是否會影響日後懷孕？
我們想讓你知道的是
驗孕後若確定有懷孕，在孕期8週以前，通過陰道超音波就可以觀察到子宮腔裡的妊娠囊。若此時產檢無法照出，就會搭配抽血指數做子宮外孕診斷；如果β-hcG超過2000至4000但還是看不到妊娠囊，就會強烈懷疑子宮外孕。
懷孕是件充滿喜悅的事，但在懷孕早期需要多留意身體變化，當發生出血、腹部疼痛等不適情形，就要注意是否可能為「子宮外孕症狀」。由於每個人狀況不同，有些人因子宮外孕症狀不明顯而無法馬上察覺，可能還會導致生命危險。
子宮外孕多久會發現？又會有哪些症狀？子宮外孕可以生嗎？之後還可以懷孕嗎？快跟著我們一起來深入了解子宮外孕原因，學會如何判斷子宮外孕，以及發生子宮外孕怎麼辦。
子宮外孕是什麼？發生機率高嗎？
自然懷孕狀況下，精子與卵子會在輸卵管結合成受精卵，並移動到子宮腔內著床，若胚胎在「子宮之外」的地方著床，就會形成子宮外孕，也稱為異位妊娠。每100位孕婦中就有一位可能會發生子宮外孕，而曾發生過子宮外孕的人，懷孕時再次出現子宮外孕的機率會增加10倍。
子宮外孕較常發生在輸卵管、卵巢、腹腔或子宮頸，而其中輸卵管是多數人會發生子宮外孕的著床位置，機率高達95％，其他地方出現子宮外孕的則比較少見。
子宮外孕症狀除了可能會出現骨盆與腹部疼痛、噁心想吐及肩頸疼痛等症狀外，最嚴重的併發症，還可能會出現輸卵管破裂，造成下腹劇痛及大量出血導致生命危險，千萬不能輕忽。
容易子宮外孕族群：
- 曾骨盆腔發炎或手術
- 輸卵管手術
- 曾子宮外孕
- 吃避孕藥或裝避孕器卻懷孕
- 有抽菸習慣
- 子宮內膜異位症患者
子宮外孕症狀、徵兆有哪些？
子宮外孕症狀可以分為慢性和爆發性（急性）：
慢性子宮外孕徵兆較不明顯：慢性子宮外孕患者的β-hcG指數比較低，一般會慢性出血，症狀也較不明顯，需要通過超音波和抽血檢查中判斷是否子宮外孕，有時候會到孕期1-2個月才被診斷出來。
爆發性子宮外孕出血與疼痛：而爆發性子宮外孕患者一般會出現大量出血以及強烈疼痛，任何止痛藥都無法舒緩，甚至可能休克，這種情況必須要馬上送到急救室。
每個人會出現的子宮外孕徵兆因人而異，最常見的症狀表現為陰道出血及腹痛，在懷孕早期需要特別留意；子宮外孕症狀可能會出現輸卵管破裂出血，當孕婦出現突發性腹痛、肩膀疼痛、全身乏力、頭暈暈眩，請立即到急診就醫。
子宮外孕原因：為什麼會著床失敗？
多數人發生子宮外孕原因，除了輸卵管先天發育不良外，也可能因為後天的疾病導致輸卵管功能異常。
輸卵管結構或發炎會阻礙受精卵移動，若受精卵發育到第5-9天之後仍未到達子宮腔，此時就會直接著床到輸卵管內壁，形成子宮外孕。以下為常見子宮外孕原因：
- 曾有輸卵管沾黏或感染病史、或曾接受輸卵管手術
- 曾有子宮外孕病史
- 多次流產或人工流產
- 輸卵管發育異常或結構異常（延伸閱讀：什麼是輸卵管阻塞？有哪些症狀與治療方法？）
- 使用子宮內避孕器後避孕失敗
如何判斷子宮外孕？
首先驗孕後若確定有懷孕，在孕期8週以前，通過陰道超音波就可以觀察到子宮腔裡的妊娠囊。若此時產檢無法照出，就會搭配抽血指數做子宮外孕診斷；如果β-hcG超過2000至4000但還是看不到妊娠囊，就會強烈懷疑子宮外孕。
此時此刻，醫師會觀察子宮腔周邊組織是否有妊娠囊的跡象，並且會追蹤β-hcG的上升程度；若在超音波之下無法找出妊娠囊，就會進一步使用腹腔鏡來做子宮外孕檢查。
子宮外孕怎麼處理？治療方式為？
當確定出現子宮外孕，會依照是否有內出血、當下懷孕週數、寶寶大小及出現心跳與否來決定子宮外孕治療方式；子宮外孕治療基本上都需要終止妊娠，以免進一步危害孕婦健康。
藥物治療
若早期未出現胎心，可使用MTX藥物治療（methotrexate）來終止胎兒生長，後續需要追蹤β-hcG是否有下降以及常規血液檢查。
MTX藥物治療期間需要表面攝入酒精，以免危害肝臟；另外，MTX藥物治療後需要至少避孕3個月，以防止這期間懷孕的胎兒會被藥物影響其健康。
手術治療
若懷孕妊娠囊已經有胎心，出現骨盆腔內子宮外孕出血，則需要用腹腔鏡手術的方式來處理。
子宮外孕手術過程中孕婦需要被麻醉，手術開口會開在腹部，然後醫師會使用腹腔鏡伸入腹腔中；手術中可能會切除子宮外孕側的輸卵管，所以術前可跟主治醫師諮詢討論後續的懷孕計劃。
子宮外孕治療後，不管是使用藥物治療還是手術治療，患者持續多週感到疲倦，也可能會感到腹部不適。
子宮外孕怎麼辦？可以生嗎？
由於子宮外孕的胚胎位置不在子宮，除了胎兒沒辦法發育健全，也會影響到媽媽的生命安全，所以必須停止妊娠。
子宮外孕未來懷孕機率高嗎？
發生子宮外孕後，在未來還是會有60％的機率能成功懷孕，不過也會有10倍機率再次出現子宮外孕。
若女性兩側輸卵管皆被切除，透過試管嬰兒治療懷孕率約30％～40％以上；透過藥物治療、手術保留輸卵管或只剩下單邊輸卵管者，一年後有66％的患者成功懷孕，兩年後有81％的患者成功懷孕。
子宮外孕ptt上更多問題討論
關於子宮外孕，ptt網友還提出哪些問題？以下讓我們來為您說明：
1. 子宮外孕驗孕時，驗孕棒的顏色深淺有差嗎？
子宮外孕也是懷孕，驗孕棒上出現的顏色與正常懷孕不會有差別。
2. 子宮外孕症狀月經會有哪些變化？
子宮外孕也算懷孕，因此月經沒來是正常的，同時因為子宮外孕可能會有出血症狀，所以有可能被誤認為是月經。（延伸閱讀：著床性出血會有流產風險嗎？專家教你從顏色、出血量判斷是否異常）
3. 子宮外孕手術後要休息多久可以再懷孕？
做完子宮外孕手術治療之後，建議至少休息兩個月經週期再開始備孕；若使用MTX藥物治療，則需要至少休息3個月，以免藥物會影響下一個胎兒的健康。
4. 子宮外孕多久會發現？
子宮外孕症狀，通常會出現在懷孕6-8週後，當身體出現不適時，建議到醫院進行子宮外孕檢查，確認胚胎狀況及是否有子宮外孕。
5. 子宮外孕發生在卵巢會影響日後懷孕嗎？
治療子宮外孕卵巢功能可能會受影響，但若另一側卵巢是健康的，仍是有自然懷孕的機會，建議到專業的不孕症門診來得到積極的備孕建議。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航