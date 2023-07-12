分科測驗物理科：難易度適中、鑑別度高，建中老師認為3題混合題考驗閱讀能力「出得最好」
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建國中學物理教師賴奕帆指出，去年的考卷最後幾題雖然也出得漂亮，但試卷整體難度偏高、學生沒時間閱讀，導致鑑別度不高；本次出題難度適當，學生能夠有效閱讀題目，鑑別度就非常高，希望這次的出題難度能繼續維持。
大學入學分科測驗今（12）日登場，去（2022）年物理科普遍被認為難度高，今（2023）年剛考完的物理科則難度適中，偏向物理的觀念解析，高中物理教師認為是值得稱讚的試題，且頂標、前標應會明顯提升。
本日分科測驗第一個考科為物理，應到人數總計2萬3057人，實到人數2萬1778人，共1279人（5.55％）缺考。
松山高中物理教師蔡皓偉坦言，這次的試題讓大家鬆了一口氣，因為比去年平易近人許多，難易度適中，尤其作為第一個考科還有「穩定軍心」的作用，且內容偏向物理的觀念解析，對高中生的物理能力能達到評鑑的效果，程度好的學生甚至有時間檢查1到2遍。
蔡皓偉表示，這份試題的分布為必修物理2分、力學一17分、力學二與熱學29分、波動、光及聲音13分、電磁現象一17分、電磁現象二與量子現象19分、素養題3分。需要動筆計算的是第4、5、6、15、18、21、23、25、26題，為三到四成，份量非常適當，總體而言是值得稱讚的試題，他也預期本次物理頂標、前標應該會明顯提升。
全教總也召集數名高中物理教師解析本次試題，認為試題安排由難度中偏易的基本題，逐漸引入難易適中、中偏難的思考題。單選題的10題是基本題，具有基礎概念應能得分；多選題強調概念分析，沒有複雜計算；混合題和非選題測驗學生閱讀理解與分析能力，用高中所學就能思考與解答問題。
題目生活化、鑑別度高
題目內容的部分，新課綱的「不確定度」今年也入題，但蔡皓偉表示去年的題目很難，今年偏向判斷，學生只要有觀念就會容易選擇答案。而本次出題也有融入許多生活情境，包含雜耍、機車消音器、塑膠瓶光學折射、電動機車等等。
去年物理科被許多師生詬病，沒有考出課綱內的實驗題，今年度則出現在第19題。建國中學物理老師陳泓志表示，考出課綱的實驗，會讓學生在學習時更認真理解實驗內容、做報告與分析。
今年的第22、23題是水銀氣壓針的題目，蔡皓偉指出，這題是國中內容，「不知道出題老師的意思是什麼」，擔心程度比較落後的學生不能作答。
建國中學物理教師賴奕帆認為，這次出得最好的題目是第24至26題，也就是最後的3題混合題，為交流軸向磁場機械剖面圖的題組，他自己在寫題目時看第一次也沒有很懂，可見閱讀理解沒那麼簡單，考生至少要看個3次才能真正理解。
賴奕帆指出，去年的考卷最後幾題雖然也出得漂亮，但試卷整體難度偏高、學生沒時間閱讀，導致鑑別度不高；本次出題難度適當，學生能夠有效閱讀題目，鑑別度就非常高，希望這次的出題難度能繼續維持。
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核稿編輯：羅元祺
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我們想讓你知道的是
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先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
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政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
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孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
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