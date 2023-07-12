巴拉圭準總統會見蔡英文：來台訪問絕不是偶然，未來5年一定站在台灣這一邊

巴國總統當選人潘尼亞（Santiago Peña）伉儷訪團昨（11）日訪台，今日赴總統府會見總統蔡英文，蔡英文表示，今天更是兩國建交66週年的日子，能夠跟巴拉圭未來的總統在台灣共同慶祝、別具意義；潘尼亞致詞時則表示，此時來台訪問絕對不是偶然，再次重申巴拉圭「未來5年一定會站在台灣這邊」。

蔡英文致詞時表示，2012年上任後第一次的國事訪問，就是到巴拉圭，現在潘尼亞當選後首次訪問亞洲，也是來到台灣，展現兩國良好的邦誼；今天更是兩國建交66週年的日子，能夠跟巴拉圭未來的總統在台灣共同慶祝，別具意義。

潘尼亞曾任巴拉圭財政部長，蔡英文指出，過去訪問巴拉圭的時候，潘尼亞是內閣成員，相信對於兩國的合作交流非常熟悉了解，這些年來台巴無論在醫療、婦女賦權、企業發展等各領域都不斷深化夥伴關係，特別是在教育領域透過台灣獎學金、台巴科技大學等計畫，目前有超過300位巴拉圭受獎生在台求學，這個月31日第一屆台巴科大的學生即將畢業。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文2018年赴巴拉圭參加台巴科技大學先修班開課儀式。

企業方面，台灣去年7月、9月曾籌組考察團到巴拉圭，未來兩國在電動車、食品加工、紡織等產業將有增進合作的機會。

蔡英文表示，過去這幾年台巴相互扶持，共度疫情挑戰，面對威權主義的擴張，期待台灣和巴拉圭能一起站在民主陣營陣線，為全球的穩定和平發展做出貢獻。

巴拉圭準總統：來台訪問絕不是偶然，將向蔡英文說明巴國未來計劃

巴拉圭總統當選人潘尼亞致詞時表示，此時來台訪問絕對不是偶然，尤其是他本人即將上任的5週前來訪問，「我們有非常明確的目標」，首要的目的是向蔡英文與台灣人民的友誼表達最深的感謝。

潘尼亞提及，在4月30日巴拉圭大選中，不只他贏得總統一職，所屬的執政黨紅黨（Colorado Party）也在參、眾兩院獲得多數席位，獲得的省長位置更是歷史新高；這次來台，他也計劃向蔡英文總統闡述他對巴拉圭未來的計劃，包括透過國內投資和外資，在未來5年內創造50萬個工作機會，同時要確保每個國民都有尊嚴居住正義，興建國宅也是創造就業機會的來源，「在這裡要非常肯定台灣這幾年來在推動國宅方面給予我們的協助，讓許多弱勢族群能有更正義的居住。」

潘尼亞也提到，1999年，由於台灣的協助，巴拉圭可以提供長期貸款讓人民可以發展，或台灣購買的國債，讓巴拉圭可以投資更多公共工程，「也希望在未來5年執政中，提供融資給20萬的巴拉圭人民，讓他們也能夠有尊嚴的居住環境。」

潘尼亞指出，蔡總統的任期到明（2024）年5月，過去兩個任期中對巴拉圭人民有非常多的協助，他也承諾自己未來5年任內，希望台巴雙邊關係能達到過去無法想像的緊密境界，他也一定會盡全力讓台灣企業了解，到巴拉圭投資絕對不是配合政治、外交目的，而是真正在經貿上互利、互惠、雙贏。

潘尼亞最後表示，蔡總統上任後的第一次國事出訪就到巴拉圭，他也誠摯歡迎蔡總統卸任後的第一次出訪也可以到巴拉圭來。他也在演說中提及，巴拉圭與台灣都有非常難處理的「鄰國事務」，「未來五年我們一定會站在台灣、站在中華民國這一邊。」

Photo Credit: 中央社 巴拉圭總統當選人潘尼亞致詞

巴拉圭候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Giménez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernández Valdovinos）及候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Giménez García de Zúñiga）今日也陪同出席。

潘尼亞在台的5天行程，蔡英文總統及賴清德副總統將分別接見及設宴款待，並將就雙邊合作及共同關切議題交換意見。另外也將會晤外交部長吳釗燮、拜會經濟部長王美花、衛生福利部長薛瑞元，並參訪台灣科技大學、財團法人台灣世界展望會，進行產業座談會及參觀經建文化設施。

Photo Credit: 中央社 副總統賴清德（右）12日在總統府會晤潘尼亞伉儷，對訪團表達誠摯歡迎。

巴拉圭是我國在南美洲唯一友邦，2021年兩國雙邊貿易總額為1億9700萬美元，巴拉圭牛肉是出口台灣的主要產品（巴拉圭是僅次美國台灣第二大牛肉進口來源國），潘尼亞訪台據傳將爭取巴拉圭成為生產太陽能電池板、半導體和其他高科技產品的投資製造地點。

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核稿編輯：羅元祺