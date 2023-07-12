巴拉圭準總統會見蔡英文：來台訪問絕不是偶然，未來5年一定站在台灣這一邊
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巴拉圭總統當選人潘尼亞表示，上任前第一次出訪亞洲就是來台灣「絕非偶然」，希望台巴雙邊關係能達到過去無法想像的緊密境界，他承諾未來會讓台灣企業了解，到巴拉圭投資絕對不是配合政治、外交目的，而是真正在經貿上互利、互惠、雙贏。
巴國總統當選人潘尼亞（Santiago Peña）伉儷訪團昨（11）日訪台，今日赴總統府會見總統蔡英文，蔡英文表示，今天更是兩國建交66週年的日子，能夠跟巴拉圭未來的總統在台灣共同慶祝、別具意義；潘尼亞致詞時則表示，此時來台訪問絕對不是偶然，再次重申巴拉圭「未來5年一定會站在台灣這邊」。
蔡英文致詞時表示，2012年上任後第一次的國事訪問，就是到巴拉圭，現在潘尼亞當選後首次訪問亞洲，也是來到台灣，展現兩國良好的邦誼；今天更是兩國建交66週年的日子，能夠跟巴拉圭未來的總統在台灣共同慶祝，別具意義。
潘尼亞曾任巴拉圭財政部長，蔡英文指出，過去訪問巴拉圭的時候，潘尼亞是內閣成員，相信對於兩國的合作交流非常熟悉了解，這些年來台巴無論在醫療、婦女賦權、企業發展等各領域都不斷深化夥伴關係，特別是在教育領域透過台灣獎學金、台巴科技大學等計畫，目前有超過300位巴拉圭受獎生在台求學，這個月31日第一屆台巴科大的學生即將畢業。
企業方面，台灣去年7月、9月曾籌組考察團到巴拉圭，未來兩國在電動車、食品加工、紡織等產業將有增進合作的機會。
蔡英文表示，過去這幾年台巴相互扶持，共度疫情挑戰，面對威權主義的擴張，期待台灣和巴拉圭能一起站在民主陣營陣線，為全球的穩定和平發展做出貢獻。
巴拉圭準總統：來台訪問絕不是偶然，將向蔡英文說明巴國未來計劃
巴拉圭總統當選人潘尼亞致詞時表示，此時來台訪問絕對不是偶然，尤其是他本人即將上任的5週前來訪問，「我們有非常明確的目標」，首要的目的是向蔡英文與台灣人民的友誼表達最深的感謝。
潘尼亞提及，在4月30日巴拉圭大選中，不只他贏得總統一職，所屬的執政黨紅黨（Colorado Party）也在參、眾兩院獲得多數席位，獲得的省長位置更是歷史新高；這次來台，他也計劃向蔡英文總統闡述他對巴拉圭未來的計劃，包括透過國內投資和外資，在未來5年內創造50萬個工作機會，同時要確保每個國民都有尊嚴居住正義，興建國宅也是創造就業機會的來源，「在這裡要非常肯定台灣這幾年來在推動國宅方面給予我們的協助，讓許多弱勢族群能有更正義的居住。」
潘尼亞也提到，1999年，由於台灣的協助，巴拉圭可以提供長期貸款讓人民可以發展，或台灣購買的國債，讓巴拉圭可以投資更多公共工程，「也希望在未來5年執政中，提供融資給20萬的巴拉圭人民，讓他們也能夠有尊嚴的居住環境。」
潘尼亞指出，蔡總統的任期到明（2024）年5月，過去兩個任期中對巴拉圭人民有非常多的協助，他也承諾自己未來5年任內，希望台巴雙邊關係能達到過去無法想像的緊密境界，他也一定會盡全力讓台灣企業了解，到巴拉圭投資絕對不是配合政治、外交目的，而是真正在經貿上互利、互惠、雙贏。
潘尼亞最後表示，蔡總統上任後的第一次國事出訪就到巴拉圭，他也誠摯歡迎蔡總統卸任後的第一次出訪也可以到巴拉圭來。他也在演說中提及，巴拉圭與台灣都有非常難處理的「鄰國事務」，「未來五年我們一定會站在台灣、站在中華民國這一邊。」
巴拉圭候任外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）、候任總統府秘書長希梅內絲（Lea Giménez Duarte）、候任財政部長費南德茲（Carlos Fernández Valdovinos）及候任工商部長西梅內斯（Francisco Javier Giménez García de Zúñiga）今日也陪同出席。
潘尼亞在台的5天行程，蔡英文總統及賴清德副總統將分別接見及設宴款待，並將就雙邊合作及共同關切議題交換意見。另外也將會晤外交部長吳釗燮、拜會經濟部長王美花、衛生福利部長薛瑞元，並參訪台灣科技大學、財團法人台灣世界展望會，進行產業座談會及參觀經建文化設施。
巴拉圭是我國在南美洲唯一友邦，2021年兩國雙邊貿易總額為1億9700萬美元，巴拉圭牛肉是出口台灣的主要產品（巴拉圭是僅次美國台灣第二大牛肉進口來源國），潘尼亞訪台據傳將爭取巴拉圭成為生產太陽能電池板、半導體和其他高科技產品的投資製造地點。
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核稿編輯：羅元祺
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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