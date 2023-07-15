【國際新聞圖輯】史上最熱七月＋洪水乾旱影響全球、伊朗女性穿戴罩袍抗議頭巾革命

世界氣象組織宣布，今年七月是整個地球有記錄以來最熱的一週，世界各地不僅高溫頻傳，大雨造成的洪水淹沒亞洲。印度北部城市德里（Delhi）豪雨成災，造成19人生亡；日本九州的福岡縣更傳出土石流災情，中國重慶也出現破紀錄大雨，導致50人受困。與大水相對，美國、英國兩地高溫引發乾旱危機，使得英國河流、湖泊乾涸。

此外，各地抗議、暴動持續發生。以色列因司法改革引發全國人民不滿，引發千人示威遊行。紐約市則有公民團體發起示威，抗議監獄的不當管理導致受刑人死亡。伊朗女性也同樣走上街頭，為了戴與不戴頭巾而抗爭。

本週國際上還發生了哪些事呢？用這些精彩照片，一次掌握國際大小事。

本週由於極端高溫，亞洲各國紛紛降下連日暴雨。7月9日，印度北部的德里降下單日153毫米的大雨，打破近41年來的紀。豪雨也導致洪災與土石流，造成至少19人死亡。

7月10日，日本九州的福岡縣、佐賀縣遭破紀錄大雨侵襲，造成至少6人死亡，3人失蹤。福岡縣久留米市更發生土石流。中國重慶市也發生破紀錄降雨，受災民眾逾50萬人，中共領導人習近平指示將全力救災。

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7月10日，英國氣象局發布數據指出，該國6月的平均氣溫達到攝氏15.8度，是該國有氣象紀錄以來，最高溫的一月。

英國同時也面臨大乾旱的困境，全國各地都可見河床及湖泊乾涸。其中，英國北部伍德黑德湖（Woodhead Reservoir）因乾涸，數年前掉落至湖底的生鏽手槍被民眾發現。

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7月11日，以色列國會順利通過司法改革計畫中，關鍵議案的一讀，引發全國民眾不滿及抗議。以色列數以千計的示威群眾，集結在全國各地的機場、高速公路等地，試圖封鎖交通。警方隨後也動用高壓水柱驅散示威者，此次警民衝突造成至少66人被捕。

若以色列此次修法順利通過，該國國會將可以透過簡單多數決推翻法院判決，這意味者政治人物的權力將凌駕於法院之上。參與抗議的醫師賈倫（Eitan Galon）說：「我來到這裡是因為政府正在摧毀以色列的民主，我們會抗爭到底。」

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7月11日，紐約監獄行動聯盟（NYC Jails Action Coalition）發起示威，以抗議美國紐約里克斯島（Rikers Island）的監獄，因管理不彰導致數名遭羈押的犯罪嫌疑人死亡。

今（2023）年，里克斯島監獄已有五人於羈押期間死亡，其中兩名案例發生在7月，分別為賀威爾（Ricky Howell）以及塔維拉斯 (Felix Taveras)。

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《衛報》報導，繼艾米尼之死引發的頭巾革命之後，7月10日伊朗又有至少60位女學生因不配合戴上頭巾，被禁止進入校園，並遭到假的紀律聽證會警告和「零分」威脅。

然而，7月12日，不同立場的聲音出現。大批伊朗女學生穿戴罩袍，聚集在首都德黑蘭的伊瑪目侯賽因廣場（Imam Hossein Squar），表達他們對於「佩戴頭巾」的重視，並且反對、批評頭巾革命的倡議女性們。一名抗議的伊朗女性在手上寫著：「殺了我，但別搶走我的罩袍。」

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7月11日到14日，位在英國東北部的約克夏，舉辦第164屆約克夏農業博覽會（The Great Yorkshire Show），是英國最盛大的農業盛事之一，佔地250英畝（約101公頃）的場地，吸引了14萬名觀眾。

為期四天的博覽會，以傳統儀式慶祝農業、食物、農場經營，也迎接該地區新到的人事物。除了農業慶祝儀式，會場中也有設置美食街、料理展演和馬術障礙賽等等慶典活動。

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責任編輯：張博丞、王昱晴

核稿編輯：翁世航