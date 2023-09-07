前身是口罩公司、僅有5名員工，「CoreEnergy」的防護腰帶為何風靡日本棒球界？

文：熊崎敬

讓棒球選手發揮更出色的熱門產品

球棒、手套、球鞋等各種棒球裝備的發展日新月異，唯獨腰帶與創新似乎無緣。因為人們覺得腰帶「只要不斷就好」，對其功能沒有過高要求。不過，近年來，一種腰帶面世後改變了人們的舊觀念，風靡日本棒球界，它就是「CoreEnergy」。

這種腰帶的售價是含稅1萬1000日圓（新台幣2463元），在3000日圓左右為主流的棒球腰帶中，算是相當高級的產品了。其大賣原因在於擁有傳統腰帶所不具備的支撐功能。

CoreEnergy的誕生，與一位職業棒球選手有很深淵源。這位選手就是川上憲伸，從20世紀90年代到21世紀00年代後半期，他曾作為中日龍隊的王牌選手活躍在棒球賽場上。

川上憲伸曾於2009年和2010年效力於美國職棒大聯盟的亞特蘭大勇士隊。從赴美發展前起，他就一直為嚴重的腰痛煩惱不已。

棒球比賽中，擊球、接球、投球等很多動作都需要用力扭轉身體，因此受腰痛困擾的棒球選手不在少數。

有一次，川上的私人教練不經意地對一位朋友說：「要是有一種腰帶，能讓人投球時就像穿上了緊身衣那樣感覺不到疼痛就好了。」

川上憲伸｜Photo Credit: GettyImages

這是改變棒球腰帶常識的創意誕生的歷史瞬間。一般人可能回應一句「真要有就好了……」，然後結束話題。因為當時聽到這一訴求的是白鴿公司的社長橫井隆直，所以這次對話並未止步於閒聊。

白鴿公司總部位於名古屋市，創立於1950年，是口罩行業首屈一指的老企業，以前衛創新著稱。

該公司創業之初，醫用口罩和特殊行業專用口罩已經普及，但該公司對其進行改良，在日本首次研發推出普通人使用的口罩。2006年，該公司打破平面口罩的常識，發明製造了「立體剪裁口罩」並獲得專利，加入了壓條用於阻隔病毒和花粉，並能緊密貼合面部。

一直專注於口罩業務的白鴿公司，此前從未生產過棒球用具。

但是，2015年就任該公司第3任社長的橫井隆直，覺得川上的私人教練提出的那個創意很有意思。他一直認為，自己不僅要製造口罩，還應該製造出一些有個性的商品。2019年，他在公司內部成立了女子軟式棒球部「白鴿Felix」，對棒球懷有特殊情感。

身為纖維行業專家，才促成這次劃時代發明

於是，白鴿公司開始著手開發棒球腰帶，用以替代緊身衣。只不過，實際上製造腰帶這事是橫井社長獨自一人在做，研發所花費的時間超出了預想。

引發腰痛的主要原因是腹內壓太低，為此通常使用緊身衣來彌補。也就是說，防止腰痛的腰帶，需要具備提高腹內壓的效果。為此，和腰帶以往通常使用的皮革或漆皮不同，必須用具有伸縮彈性的材料，並且有足夠強度能承受比賽中產生的爆發力。

「我在來白鴿公司工作之前，曾在一家纖維企業歷練了5年。主要工作是查看樣品截面，弄清楚生產這種面料應該用什麼樣的線材，應該如何加工。這些經驗和知識，在製造腰帶上發揮了很大作用。」

經過多次測試，終於做出了製造腰帶所需的面料「Power Mesh」，其具有比橡膠更好的伸縮彈性，也有足夠的壓力能適度地勒緊身體。橫井隆直社長進一步將該面料設計成6層結構，成功使之具備了能夠承受瞬間巨大爆發力的強度。

2013年，該產品作為「輔助腰帶」獲得專利。橫井隆直社長和兩位私人教練於2015年成立了新公司，即Core Technology公司。白鴿公司負責腰帶的生產製造，Core Technology公司負責銷售。

單槍匹馬的行銷戰略

但是，當時CoreEnergy腰帶可以說完全沒有知名度。當務之急是不管以什麼樣的方式，必須讓棒球選手們知道並願意使用CoreEnergy。

Core Technology是創業公司，截至2023年2月，總共只有5名員工。能夠去棒球訓練場或球場做現場行銷的銷售業務員只有1人。

即使是在去高中棒球名校推銷的時候，也基本上止步於「CoreEnergy？是什麼啊？沒聽說過」，根本沒機會向對方展示產品好在哪裡。怎樣才能讓目標對象願意拿起商品試用呢？

「我們基本上就是直接上門推銷。」

說這話的，是2019年因緣際會加入Core Technology公司的河村隆史，現在擔任該公司副社長。

「我們的銷售先從母校棒球部老師那裡開始推銷這個產品。他經常去學校幫忙整理場地、撿球什麼的，不經意間有老師說某處的棒球教練是他大學時代的學弟，願意介紹給他認識。棒球界是個重視上下關係的社會。因此首先要讓對方認識自己，然後依靠對方代為介紹關係，這很重要。」

負責上門推銷的，只有橫井雄太一個人。他是日本全國棒球強隊——高知明德義塾高中棒球部的前隊員，畢業後還參加過關西棒球獨立聯賽，是一名棒球老手。

在Core Technology創業之初被聘為公司顧問的職業棒球選手中，有伊藤光（現屬橫濱DeNA灣星隊）、田島慎二（現屬中日龍隊）、角中勝也（現屬樂天老鷹隊）等人。伊藤光和橫井雄太都畢業於明德義塾高中，田島慎二是橫井夫人的朋友，角中勝也則是關西棒球獨立聯賽的前輩，靠著這些偶然關聯產生了合作緣分。

單靠橫井雄太一個人推銷，能覆蓋的球隊數量其實是有限的。但是，CoreEnergy腰帶的使用者卻以加速度方式成長。因為產品口碑太好了。

腰帶深受職業棒球選手喜愛的緣由