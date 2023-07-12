2023/07/12,
歐洲

BBC主播醜聞風暴：第二位受害者聲稱收到威脅訊息，社群平台出現主播的獵巫行動

BBC主播醜聞風暴：第二位受害者聲稱收到威脅訊息，社群平台出現主播的獵巫行動
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

英國廣播公司（BBC）去年創設滿100週年，是英國歷史最悠久的公共廣播集團，也是世界公廣集團的標竿媒體。今年三月，才因主持人在私人社群刊登政治性言論備受爭議，事隔四個月，《BBC》再度被八卦雜誌《太陽報》踢爆男主播的性醜聞。

英國廣播公司（BBC）的當家主持人，被《太陽報》踢爆曾向未成年購買裸照。事件延燒五天後，出現第二名受害者。昨（11）日，《BBC》在英國版頭條刊登事件最新進度，指出一名約20歲的年輕人告訴《BBC》，他們透過交友軟體認識這名男主持人，在他們透露可能曝光他的名字後，收到了威脅的簡訊。

經《BBC》查核後證實，發送訊息的電話號碼確實來自該主持人，信件內容也存在威脅和辱罵的言詞。《BBC》隨即透過該主持人的律師聯繫他，但截至報導發佈當下，尚未收到他的回覆。

依據英國《兒童保護法》，拍攝、製作、散佈或擁有18歲以下人士的不雅或猥褻照片者，屬於犯罪行為。

醜聞事件如何爆發？

將時間軸倒轉到7月7日，英國《太陽報》一篇爆料新聞，首先揭露一名《BBC》當紅主播，在遭指控購買青少年裸照後停職。受害年輕人的母親告訴《太陽報》，該主持人在過去三年間，持續向她的未成年孩子購買裸照，他所支付的金額高達超過3萬5000英鎊（約新台幣140萬元）。根據這位母親的指控，當時她的孩子僅17歲。

這名母親直言，孩子將這筆巨額資金拿去購買古柯鹼等毒品，造成孩子們的毒癮加劇。《太陽報》寫下這位母親的憤怒：「這三年間，孩子從一個無憂無慮的年輕人，變成一個渾渾噩噩的成癮者。」

綜合《太陽報》和《BBC》的報導，這位母親早在今年5月18、19兩日，接連向《BBC》反映該主持人的不當行為，希望《BBC》能夠阻止這名主持人繼續以現金的方式「資助」孩子。

  • 5月19日星期五，來自母親的電話

《BBC》稱，在19日一通長達29分鐘的控訴電話過後，讀者服務團隊將此事件交由《BBC》調查小組。調查團隊認為，雖然投訴的內容不包括犯罪指控，仍然值得進一步追查。為此，調查小組曾向投訴人寄發電子郵件，希望能夠獲得更多細節，以便查核投訴者身份和事件真相，卻未收到回覆。

《BBC》澄清，他們也曾試著撥打電話給投訴者，卻無法接通。面對《太陽報》中，當事人家屬對《BBC》未積極調查的控訴，《BBC》表示在此之後沒有嘗試再次聯絡當事人，這件事仍然「懸而未解」。

  • 7月7日星期五，公諸於世

事件爆發前一天，7月6日，《太陽報》曾告訴《BBC》他們接獲有關一名主持人的指控。據《BBC》報導，《太陽報》的說詞包含了新的控訴內容，與先前調查小組所接獲的訊息不一致。《BBC》聲明，這是高層第一次聽說這樣的內容，他們隨即成立相關事件的管理小組以應對後續的處理工作。

一名《BBC》的高階主管向遭指控的主持人建議，在事件的調查期間，主持人們不應該在螢幕前露面。人們好奇，《BBC》內部是否曾與該主持人進行談話？《BBC》總裁提姆・戴維（Tim Davie）表示，除非事件得到證實，否則他們不會把這則投訴告訴主持人。

7月7日，《太陽報》以標題為〈性愛照片調查：BBC當紅主持人購買未成年裸照，遭到停職〉的報導，將此事公諸於世。報導中，大量採用當事年輕人母親的爆料內容，包含她的孩子與主持人的交易金額、視訊畫面和互動。

在報導刊登後，該年輕人曾發送一則WhatsApp訊息否認這些說法，稱母親的說法沒有事實根據，是完全錯誤的事。受到指控，《BBC》立即就相關控訴內容聯繫倫敦警察廳。

  • 7月9日星期日，憤怒的主持人

《BBC》表示，已經暫停這名男主持人的職務，將盡快查明事實，以便為下一步採取適當的行動，提供適當的訊息。倫敦警察廳也表示，《BBC》已經就此事件，與警察廳進行初步聯繫，但目前尚未正式提出轉介或任何指控。

在7日的爆炸性報導之後，《太陽報》每天都以報紙頭條追蹤報導《BBC》主持人的裸照醜聞。根據《太陽報》9日的報導，遭到指控的主持人在事件爆發後，兩度致電給該名年輕人大罵：「你做了什麼？」並要求該名年輕人的母親停止一切調查。

  • 7月10日星期一，來自當事人的反駁

醜聞風波持續三日後，一封來自該年輕人的信寄到《BBC》。在信件中，這名年輕人的律師否認這一連串事件，並稱：「《太陽報》的報導都是垃圾！」

《太陽報》解釋，他們的報導透露了一對非常關心孩子的父母，對《BBC》主持人行為的擔憂，以及他們對兒童福利的關切。《太陽報》也補充，針對這個投訴，尚未看見《BBC》採取任何行動，更加證實了這對父母的擔憂。報導也呼籲，現在應該由《BBC》進行適當的調查了。

  • 7月11日星期二，第二位受害者出現

11日下午，第二名年輕人出面指控該主持人的不當行為。這一名20歲的年輕人告訴《BBC》，自己是在交友軟體上認識該男主持人。《太陽報》指稱，這名主持人違反了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）期間英國政府的封鎖規定，去見了另一位在交友軟體上認識的年輕人。

這一名投訴的年輕人說，當自己向主持人透露有可能曝光他的名字後，被主持人強迫見面，但是他們從未真正赴約。在這之後，他們收到來自該主持人的辱罵訊息。《BBC》承認，他們已確認發送簡訊的電話號碼和簡訊內容，確實是來自該主持人，訊息的內容也的確包含使人感到威脅、侮辱和咒罵言論。

匿名導致社群媒體上出現主持人的獵巫行動

受到英國隱私權法的規定，未被正式指控犯罪、進入法庭之前，皆不得公布姓名。因此，不論是《太陽報》或《BBC》的報導中，皆未提及該名主持人和當事年輕人的名字和個資訊息。這也導致社群媒體尚，對於《BBC》的男性主持人的獵巫行動。


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