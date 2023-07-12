多次受到安全威脅及伊斯蘭團體抗議，印尼取消LGBT倡議活動

據《路透社》報導，原定在印尼舉行的LGBT活動在主辦單位收到安全威脅後遭取消，顯示了印尼保守派逐漸增加對性少數社群的壓力。

印尼首都雅加達原定於7月17日舉辦「東協酷兒倡導週（ASEAN Queer Advocacy Week）」，來自東南亞各地的運動人士將齊聚一堂，討論倡導並解決LGBT群體在東南亞地區所面臨的挑戰。該活動由東協SOGIE核心小組（The ASEAN SOGIE Caucus）、印尼Arus Pelangi和其他亞洲論壇合作籌辦。

東協SOGIE核心小組最早成立於菲律賓，致力於將性取向、性別認同、性別表達和性別特徵等權力納入東協國家的基本人權，該組織自2021年起獲得聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）特別協議資格（Special Consultative Status）。

「你們是馬來西亞、泰國、寮國、新加坡和東南亞其他國家的酷兒運動人士嗎？ 加入我們，來參加今年7月的東協酷兒倡導週。」東協SOGIE核心小組先前在Instagram（現已設成私人帳號）上宣傳。

然而，週二（11日）晚間，SOGIE核心小組發表的一份聲明中表示：「在收到來自不同團體的一連串威脅後，為了確保參與者與主辦方的安全，東協酷兒倡導週的主辦單位決定將活動地點遷往印尼以外的地方。」但基於安全考量，主辦方並未透露新場地。

由於伊斯蘭團體的反對，印尼其他與LGBT相關的活動也陸續遭取消，2022年12月，美國取消了LGBT特使的訪問，因為先前印尼一個具有影響力的神職機構大力譴責該次訪問計畫。

印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，儘管除了以伊斯蘭法統治的亞齊省以外，同性戀並不違法，但在該國保守的風氣下，同性戀如同禁忌的話題，社會偏見仍然根深蒂固，而伊斯蘭團體一貫反對任何支持LGBT族群權力的活動與倡議。

據《Indonesia Expat》報導，在東協酷兒倡導週宣布取消並更改活動地點前，印尼伊斯蘭學者理事會（Indonesian Ulema Council）副主席Anwar Abbas就曾呼籲政府不要批准舉辦這類活動。

Abbas認為，允許LGBT集會會違反憲法，他特別提到印尼憲法第29條第1款規定，印尼的立國基礎是「信仰全能的神（Belief in One Almighty God）」，而LGBT活動違反了宗教教義的價值觀，特別是在印尼被普遍公認的六種宗教價值觀，即為伊斯蘭教、基督教、天主教、印度教、佛教和儒教。

「這些宗教都不容忍LGBT行為。」Abbas宣稱。

《BNN Breaking》報導，由於東協酷兒倡導週活動日期恰逢印尼舉辦東南亞外交部長區域會議，導致一些反LGBT團體質疑東協與該活動有所聯繫。不過，印尼外交部對此也澄清，LGBT活動是獨立的，與東協沒有任何關係。

除了取消LGBT活動，印尼當局於2022年通過修改刑法部分條文，禁止婚外性行為與未婚同居，由於印尼不允許同性婚姻，因此刑法的修改也為外界擔心會對LGBT族群造成嚴重壓迫。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒