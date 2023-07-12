多次受到安全威脅及伊斯蘭團體抗議，印尼取消LGBT倡議活動
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印尼原定於本月17日舉辦LGBT倡議活動，但因主辦單位不斷收到安全威脅而取消。近期，印尼國內反LGBT情緒高漲，相關活動也陸續在伊斯蘭團體的抗議下取消，顯示宗教保守派對性少數社群所施加的壓力逐漸增加。
據《路透社》報導，原定在印尼舉行的LGBT活動在主辦單位收到安全威脅後遭取消，顯示了印尼保守派逐漸增加對性少數社群的壓力。
印尼首都雅加達原定於7月17日舉辦「東協酷兒倡導週（ASEAN Queer Advocacy Week）」，來自東南亞各地的運動人士將齊聚一堂，討論倡導並解決LGBT群體在東南亞地區所面臨的挑戰。該活動由東協SOGIE核心小組（The ASEAN SOGIE Caucus）、印尼Arus Pelangi和其他亞洲論壇合作籌辦。
東協SOGIE核心小組最早成立於菲律賓，致力於將性取向、性別認同、性別表達和性別特徵等權力納入東協國家的基本人權，該組織自2021年起獲得聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）特別協議資格（Special Consultative Status）。
「你們是馬來西亞、泰國、寮國、新加坡和東南亞其他國家的酷兒運動人士嗎？ 加入我們，來參加今年7月的東協酷兒倡導週。」東協SOGIE核心小組先前在Instagram（現已設成私人帳號）上宣傳。
然而，週二（11日）晚間，SOGIE核心小組發表的一份聲明中表示：「在收到來自不同團體的一連串威脅後，為了確保參與者與主辦方的安全，東協酷兒倡導週的主辦單位決定將活動地點遷往印尼以外的地方。」但基於安全考量，主辦方並未透露新場地。
由於伊斯蘭團體的反對，印尼其他與LGBT相關的活動也陸續遭取消，2022年12月，美國取消了LGBT特使的訪問，因為先前印尼一個具有影響力的神職機構大力譴責該次訪問計畫。
印尼是世界上穆斯林人口最多的國家，儘管除了以伊斯蘭法統治的亞齊省以外，同性戀並不違法，但在該國保守的風氣下，同性戀如同禁忌的話題，社會偏見仍然根深蒂固，而伊斯蘭團體一貫反對任何支持LGBT族群權力的活動與倡議。
據《Indonesia Expat》報導，在東協酷兒倡導週宣布取消並更改活動地點前，印尼伊斯蘭學者理事會（Indonesian Ulema Council）副主席Anwar Abbas就曾呼籲政府不要批准舉辦這類活動。
Abbas認為，允許LGBT集會會違反憲法，他特別提到印尼憲法第29條第1款規定，印尼的立國基礎是「信仰全能的神（Belief in One Almighty God）」，而LGBT活動違反了宗教教義的價值觀，特別是在印尼被普遍公認的六種宗教價值觀，即為伊斯蘭教、基督教、天主教、印度教、佛教和儒教。
「這些宗教都不容忍LGBT行為。」Abbas宣稱。
《BNN Breaking》報導，由於東協酷兒倡導週活動日期恰逢印尼舉辦東南亞外交部長區域會議，導致一些反LGBT團體質疑東協與該活動有所聯繫。不過，印尼外交部對此也澄清，LGBT活動是獨立的，與東協沒有任何關係。
除了取消LGBT活動，印尼當局於2022年通過修改刑法部分條文，禁止婚外性行為與未婚同居，由於印尼不允許同性婚姻，因此刑法的修改也為外界擔心會對LGBT族群造成嚴重壓迫。
新聞來源
- LGBT event in Indonesia scrapped after security threats（路透社）
- LGBT Event in Indonesia Cancelled Due to Security Threats, Rising Anti-LGBT Sentiments ASEAN（BNN Breaking）
- LGBT Activists to Hold Gathering in Jakarta（Indonesia Expat）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。