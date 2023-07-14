2023/07/14,
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中國房地產持續低迷，人民銀行釋出利多政策真能挽救銷售不振？

中國房地產持續低迷，人民銀行釋出利多政策真能挽救銷售不振？
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中國房地產市場持續不景氣，統計顯示，以往被視為銷售旺季的六月份依舊業績不佳。本週一，中國央行等部門又宣佈了一項「金融支持」樓市的舉措——《中國證券報》報導稱之為「房地產大利好」，但也有智庫認為中國地產市場難以呈現穩定的恢復，未來仍將重新進入下行區間。

文：德國之聲中文網（綜合報導）

多方面的調查數據表明，中國房地產市場的下行趨勢仍在繼續。據《澎湃新聞》報導，克而瑞地產研究中心上月底發布的房地產企業銷售情況數據顯示，2023年6月僅不到3成的百強房企單月業績同比增長，環比增長的企業在百強房企中也只佔到半數。有近6成百強房企的單月業績同比降幅大於30％，其中27家企業業績降幅大於50％。

報告認為，6月份房地產銷售延續平淡，重點30城供應雖有反彈，環比上升34％，但從絕對規模來看，仍創近5年來同期新低。一、二、三線城市整體成交同比環比均降，僅深圳一地是個例外。

觀點指數研究院的報告也指出，6月前100房企實現權益總銷售金額3636億元，同比下降34.4％，環比基本持平。

房市的頹勢也反映在建築行業。據中國國家統計局發布的數據，今年前5個月，房屋新開工面積同比下降22.6％，降幅比1－4月份擴大1.4個百分點。目前房屋在建規模減少，1－5月，房屋施工面積同比下降6.2％，降幅較前4個月有所擴大。1－5月房地產開發投資同比下降7.2％，降幅比1－4月再擴大1個百分點。

反彈後降溫

《證券時報》報導指出，房地產開發企業新項目開發意願不強、開工建設意願不足的關鍵之一就在於銷售不振。

2023年以來，中國樓市在2、3月份出現了一波較為明顯的反彈，但隨著疫情封控期間被壓抑的住房需求的釋放，自4月份起，樓市快速降溫。在對半年度業績尤為重要的6月，過往房企都會加大供應力度以推動銷售，但今年明顯積極性不足。國信證券研報顯示，今年6月單月，房企供應量創下近5年同期新低。

中指研究院上週發布的2023上半年中國房地產市場報告指出，短期來看，在銷售回款、融資均未明顯改善的情況下，房企現金流仍面臨較大挑戰，直接制約著企業的開工、投資積極性，新開工、房地產開發投資額難現明顯改觀。

報告指當前購房者置業情緒仍受多個因素影響，其中居民收入預期偏弱、房價下跌預期較強、購房者對期房爛尾的擔心等依然是關鍵。報告認為，隨著二季度市場持續轉弱，下半年政策加力預期增強，若下半年經濟出現超預期轉弱情況，則房地產作為經濟「穩定器」，托底政策或將加快落地。

克而瑞地產研究中心也認為，若7月無強有力的救市推出政策，整體新房成交規模還將低位持穩。

央行延長「金融16條」

本週一（7月10日），中國人民銀行、國家金融監督管理總局發布通知，將「金融支持房地產市場平穩健康發展有關政策」（又稱金融16條）期限延長到2024年底。2022年11月，央行和原銀保監會曾聯合出台通知，從保持房地產融資平穩有序、積極做好保交樓金融服務、配合做好受困房企風險處置、加大住房租賃金融支持等方面，明確了16條支持政策，其中兩條政策規定了適用期限。

市場分析認為，此次政策延期舉動將有助於進一步緩解房企資金壓力，減少金融機構對房企貸款的風險擔憂，促進「保交樓」，提振樓市信心。《中國證券報》報導稱之為「房地產大利好」。

不過此前，億翰智庫（ehresearch）分析指出，由於支撐需求的底層即宏觀經濟的恢復並非易事，因此2023年的地產市場難以呈現穩定的恢復，「更多是脈衝式的行情，即在需求的積蓄、房企的以價換量、政策的促進等多因素的綜合作用下，在一段時間內呈現修復，隨後重新進入下行區間。」

中指研究院的報告也總結認為，當前形勢下，中國房企發展「舊模式」已不可持續。跨國採礦業巨頭力拓集團（Rio Tinto）董事會主席巴爾頓（Dominic Barton）在接受《彭博社》採訪時，談到中國經濟面臨的挑戰認為，房地產業「是一個大問題」。

出版過回憶錄《紅色賭盤》、流亡英國的前北京政協委員沈棟認為，中國房地產業已經走到盡頭，毫無反彈可能，而這也將影響到消費趨勢。他日前接受《德國之聲》採訪時指出，中國約87％的人住的房子是自己持有。如果現在房地產下行的話，會出現財富劇減效應，「87％的人都看到自己的財富在縮水，這種情況下，消費市場不可能提的上來。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：旺季不旺 中國樓市難脫困？

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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