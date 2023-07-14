中國房地產持續低迷，人民銀行釋出利多政策真能挽救銷售不振？
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中國房地產市場持續不景氣，統計顯示，以往被視為銷售旺季的六月份依舊業績不佳。本週一，中國央行等部門又宣佈了一項「金融支持」樓市的舉措——《中國證券報》報導稱之為「房地產大利好」，但也有智庫認為中國地產市場難以呈現穩定的恢復，未來仍將重新進入下行區間。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
多方面的調查數據表明，中國房地產市場的下行趨勢仍在繼續。據《澎湃新聞》報導，克而瑞地產研究中心上月底發布的房地產企業銷售情況數據顯示，2023年6月僅不到3成的百強房企單月業績同比增長，環比增長的企業在百強房企中也只佔到半數。有近6成百強房企的單月業績同比降幅大於30％，其中27家企業業績降幅大於50％。
報告認為，6月份房地產銷售延續平淡，重點30城供應雖有反彈，環比上升34％，但從絕對規模來看，仍創近5年來同期新低。一、二、三線城市整體成交同比環比均降，僅深圳一地是個例外。
觀點指數研究院的報告也指出，6月前100房企實現權益總銷售金額3636億元，同比下降34.4％，環比基本持平。
房市的頹勢也反映在建築行業。據中國國家統計局發布的數據，今年前5個月，房屋新開工面積同比下降22.6％，降幅比1－4月份擴大1.4個百分點。目前房屋在建規模減少，1－5月，房屋施工面積同比下降6.2％，降幅較前4個月有所擴大。1－5月房地產開發投資同比下降7.2％，降幅比1－4月再擴大1個百分點。
反彈後降溫
《證券時報》報導指出，房地產開發企業新項目開發意願不強、開工建設意願不足的關鍵之一就在於銷售不振。
2023年以來，中國樓市在2、3月份出現了一波較為明顯的反彈，但隨著疫情封控期間被壓抑的住房需求的釋放，自4月份起，樓市快速降溫。在對半年度業績尤為重要的6月，過往房企都會加大供應力度以推動銷售，但今年明顯積極性不足。國信證券研報顯示，今年6月單月，房企供應量創下近5年同期新低。
中指研究院上週發布的2023上半年中國房地產市場報告指出，短期來看，在銷售回款、融資均未明顯改善的情況下，房企現金流仍面臨較大挑戰，直接制約著企業的開工、投資積極性，新開工、房地產開發投資額難現明顯改觀。
報告指當前購房者置業情緒仍受多個因素影響，其中居民收入預期偏弱、房價下跌預期較強、購房者對期房爛尾的擔心等依然是關鍵。報告認為，隨著二季度市場持續轉弱，下半年政策加力預期增強，若下半年經濟出現超預期轉弱情況，則房地產作為經濟「穩定器」，托底政策或將加快落地。
克而瑞地產研究中心也認為，若7月無強有力的救市推出政策，整體新房成交規模還將低位持穩。
央行延長「金融16條」
本週一（7月10日），中國人民銀行、國家金融監督管理總局發布通知，將「金融支持房地產市場平穩健康發展有關政策」（又稱金融16條）期限延長到2024年底。2022年11月，央行和原銀保監會曾聯合出台通知，從保持房地產融資平穩有序、積極做好保交樓金融服務、配合做好受困房企風險處置、加大住房租賃金融支持等方面，明確了16條支持政策，其中兩條政策規定了適用期限。
市場分析認為，此次政策延期舉動將有助於進一步緩解房企資金壓力，減少金融機構對房企貸款的風險擔憂，促進「保交樓」，提振樓市信心。《中國證券報》報導稱之為「房地產大利好」。
不過此前，億翰智庫（ehresearch）分析指出，由於支撐需求的底層即宏觀經濟的恢復並非易事，因此2023年的地產市場難以呈現穩定的恢復，「更多是脈衝式的行情，即在需求的積蓄、房企的以價換量、政策的促進等多因素的綜合作用下，在一段時間內呈現修復，隨後重新進入下行區間。」
中指研究院的報告也總結認為，當前形勢下，中國房企發展「舊模式」已不可持續。跨國採礦業巨頭力拓集團（Rio Tinto）董事會主席巴爾頓（Dominic Barton）在接受《彭博社》採訪時，談到中國經濟面臨的挑戰認為，房地產業「是一個大問題」。
出版過回憶錄《紅色賭盤》、流亡英國的前北京政協委員沈棟認為，中國房地產業已經走到盡頭，毫無反彈可能，而這也將影響到消費趨勢。他日前接受《德國之聲》採訪時指出，中國約87％的人住的房子是自己持有。如果現在房地產下行的話，會出現財富劇減效應，「87％的人都看到自己的財富在縮水，這種情況下，消費市場不可能提的上來。」
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原標題：旺季不旺 中國樓市難脫困？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。