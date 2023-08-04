刀下留牙！深度蛀牙時除了根管治療，還可嘗試「活髓保存術」？
我們想讓你知道的是
隨著材料與牙科技術的進步，以前深度蛀牙或有牙髓炎的牙齒只能進行「根管治療」與「假牙」保護。現在多了「活髓保存」與「微創齒雕」這兩個新的技術選項，讓我們多給牙齒一些健康的機會，延緩牙齒壽命的歷程。
文：林家丞醫師（品悅牙醫家庭牙科）
牙齒蛀牙究竟是發生什麼事情了？什麼情況叫深度齲齒、牙髓炎與神經壞死？什麼情況下可以進行活髓保存術或需要根管治療呢？這跟微創齒雕與假牙是什麼關係又要怎麼選擇呢？
什麼是深度蛀、牙髓炎、神經壞死？
牙齒的結構由外而內依序是最堅硬的琺瑯質➔充滿孔洞的牙本質➔最內富含有神經的牙髓腔。當造成齲齒的細菌突破最堅硬的琺瑯質後，就會在牙本質快速的擴散。當細菌擴散超過1/2牙本質厚度就算是深度齲齒。隨著細菌越接近牙髓腔，牙髓就會開始發炎。（延伸閱讀：一個小黑點卻被磨出大洞，牙醫是不是想磨牙後做假牙發大財？）
牙髓的狀態大致分成三種：
1. 可恢復性牙髓炎：一開始的發炎是對「冰」感到短暫的敏感，不會有自發性的疼痛，此時如果治療齲齒，神經是可能可以回復到健康的狀態。
2. 不可恢復性牙髓炎：隨著細菌侵犯到牙髓腔，此時對冰會感到持續性的疼痛，對熱水也會感到疼痛，甚至會有突發性的牙痛（通常是在睡覺時感覺特別強烈）。一般來說此時神經是無法恢復到健康狀況，只能透過根管治療來消毒已經侵犯到牙髓腔的細菌。
3. 牙髓壞死：當細菌已經佔領整個牙髓腔與根管，牙齒的神經會逐漸壞死，此時牙齒就不會自發性疼痛，只有咬到時可能會感到不適。很多人會有錯覺以為牙齒已經自然康復了，實際上只是神經已壞死。壞死的神經管仍然需要透過根管治療來消毒，不然會導致根尖發炎、囊腫與產生膿包甚至蜂窩性組織炎。
活髓保存術 VS. 根管治療
其實活髓保存術與根管治療是不能做比較的，因為活髓保存術是一個避免需要根管治療的選項。
活髓保存術主要是針對「深度齲齒」與「可恢復性牙髓炎」的治療策略。
透過生物相容性良好的材料，覆蓋在牙髓腔周圍保護牙髓組織並促進牙本質增生。統計結果顯示，能降低高達八成以上需要根管治療的機率。 活髓保存術是一個避免牙髓健康惡化與壞死的選項，也就是趁牙髓狀態還有救的時候給予它恢復健康的可能，避免需要根管治療的機會。如果進行根管治療，會對牙齒造成比較大範圍的破壞，所以如果能透過活髓保存術避免需要根管治療的情況，對牙齒結構來說是比較好的選擇。
根管治療俗稱「抽神經」，主要是針對「不可回復性牙髓炎」與「牙髓壞死」的治療策略。透過器械與藥物來消毒已經受細菌感染的牙髓腔與根管，再利用馬來膠封填。
樹脂、微創齒雕、假牙
微創齒雕可以想像成將「補牙材料換成全瓷冠假牙的材質」。一般補牙的材料相對來說強度比較弱，對牙齒沒有保護的效果，且容易隨時間產生縫隙進而造成補牙材周圍再度齲齒。當齒質缺損範圍較大時，如果只用樹脂做修補比較容易反覆齲齒，也較容易有牙裂的發生。因此，當牙齒缺損範圍較大時會建議使用微創齒雕來保護。（延伸閱讀：蛀牙怎麼補牙後又蛀掉？多種牙齒填補材料解析）
微創齒雕可以想像成「局部範圍」的假牙。當我們肩膀受傷了，你可選擇微創齒雕做護肩來保護，也可以選擇假牙直接做全身的盔甲。微創齒雕就像是護肩一樣，能對症下藥做到保護的效果，相對來說比較不會影響到健康的齒質；而假牙就像是盔甲一樣，能一次到位的全面保護，但就需要犧牲比較多的健康齒質，才能把整顆牙罩起來。（延伸閱讀：〔微創齒雕VS假牙篇〕單顆牙齒的修復－直接填補不好嗎？）
活髓保存術＋微創齒雕
相對於根管治療，活髓保存術能保留較多健康的齒質。經過牙醫師評估有較高的機會能以微創齒雕進行贗復，做到局部保護的效果。
微創齒雕因為還保留許多自然健康牙齒的結構，所以自然還是有可能再齲齒的。通常牙醫師會綜合評估病患的口腔衛生、齒質結構、咬合，並與病患充分討論，選擇一個最適合病患的治療策略。
根管治療＋假牙
通常進行根管治療的牙齒，為了要能徹底消毒受感染的牙髓腔與根管，會破壞較多健康的齒質。這時就會需要假牙這種比較全面性的保護，避免牙齒斷裂的發生。如果沒有做假牙保護的話，常常會因為牙齒結構大範圍缺損或缺乏牙齒的神經感知造成牙裂或斷掉，當牙裂發生時，這顆牙齒的預後通常不好，會有需要拔除的風險。
因此，經過根管治療的牙齒，牙醫師會評估病患牙齒的狀況，選擇以假牙或者大範圍的微創齒雕（overlay）來對牙齒進行保護。
林醫生想對讀者說的話
隨著材料與牙科技術的進步，以前深度蛀牙或有牙髓炎的牙齒只能進行「根管治療」與「假牙」保護。現在多了「活髓保存」與「微創齒雕」這兩個新的技術選項，讓我們多給牙齒一些健康的機會，延緩牙齒壽命的歷程。
- 聲明：文章為醫師的經驗談，每人口腔情形盡不相同，如有不適儘早就醫檢查才是正解
本文經品悅牙齒大小事授權轉載，原文發表於此
原標：刀下留牙啊～深度蛀牙除了根管治療還有活髓保存術？
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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