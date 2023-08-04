刀下留牙！深度蛀牙時除了根管治療，還可嘗試「活髓保存術」？

文：林家丞醫師（品悅牙醫家庭牙科）

牙齒蛀牙究竟是發生什麼事情了？什麼情況叫深度齲齒、牙髓炎與神經壞死？什麼情況下可以進行活髓保存術或需要根管治療呢？這跟微創齒雕與假牙是什麼關係又要怎麼選擇呢？

什麼是深度蛀、牙髓炎、神經壞死？

Photo Credit: 品悅牙醫

牙齒的結構由外而內依序是最堅硬的琺瑯質➔充滿孔洞的牙本質➔最內富含有神經的牙髓腔。當造成齲齒的細菌突破最堅硬的琺瑯質後，就會在牙本質快速的擴散。當細菌擴散超過1/2牙本質厚度就算是深度齲齒。隨著細菌越接近牙髓腔，牙髓就會開始發炎。（延伸閱讀：一個小黑點卻被磨出大洞，牙醫是不是想磨牙後做假牙發大財？）

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牙髓的狀態大致分成三種：

1. 可恢復性牙髓炎：一開始的發炎是對「冰」感到短暫的敏感，不會有自發性的疼痛，此時如果治療齲齒，神經是可能可以回復到健康的狀態。

2. 不可恢復性牙髓炎：隨著細菌侵犯到牙髓腔，此時對冰會感到持續性的疼痛，對熱水也會感到疼痛，甚至會有突發性的牙痛（通常是在睡覺時感覺特別強烈）。一般來說此時神經是無法恢復到健康狀況，只能透過根管治療來消毒已經侵犯到牙髓腔的細菌。

3. 牙髓壞死：當細菌已經佔領整個牙髓腔與根管，牙齒的神經會逐漸壞死，此時牙齒就不會自發性疼痛，只有咬到時可能會感到不適。很多人會有錯覺以為牙齒已經自然康復了，實際上只是神經已壞死。壞死的神經管仍然需要透過根管治療來消毒，不然會導致根尖發炎、囊腫與產生膿包甚至蜂窩性組織炎。

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活髓保存術 VS. 根管治療

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其實活髓保存術與根管治療是不能做比較的，因為活髓保存術是一個避免需要根管治療的選項。

活髓保存術主要是針對「深度齲齒」與「可恢復性牙髓炎」的治療策略。

透過生物相容性良好的材料，覆蓋在牙髓腔周圍保護牙髓組織並促進牙本質增生。統計結果顯示，能降低高達八成以上需要根管治療的機率。 活髓保存術是一個避免牙髓健康惡化與壞死的選項，也就是趁牙髓狀態還有救的時候給予它恢復健康的可能，避免需要根管治療的機會。如果進行根管治療，會對牙齒造成比較大範圍的破壞，所以如果能透過活髓保存術避免需要根管治療的情況，對牙齒結構來說是比較好的選擇。

根管治療俗稱「抽神經」，主要是針對「不可回復性牙髓炎」與「牙髓壞死」的治療策略。透過器械與藥物來消毒已經受細菌感染的牙髓腔與根管，再利用馬來膠封填。

樹脂、微創齒雕、假牙

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微創齒雕可以想像成將「補牙材料換成全瓷冠假牙的材質」。一般補牙的材料相對來說強度比較弱，對牙齒沒有保護的效果，且容易隨時間產生縫隙進而造成補牙材周圍再度齲齒。當齒質缺損範圍較大時，如果只用樹脂做修補比較容易反覆齲齒，也較容易有牙裂的發生。因此，當牙齒缺損範圍較大時會建議使用微創齒雕來保護。（延伸閱讀：蛀牙怎麼補牙後又蛀掉？多種牙齒填補材料解析）

微創齒雕可以想像成「局部範圍」的假牙。當我們肩膀受傷了，你可選擇微創齒雕做護肩來保護，也可以選擇假牙直接做全身的盔甲。微創齒雕就像是護肩一樣，能對症下藥做到保護的效果，相對來說比較不會影響到健康的齒質；而假牙就像是盔甲一樣，能一次到位的全面保護，但就需要犧牲比較多的健康齒質，才能把整顆牙罩起來。（延伸閱讀：〔微創齒雕VS假牙篇〕單顆牙齒的修復－直接填補不好嗎？）

活髓保存術＋微創齒雕

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相對於根管治療，活髓保存術能保留較多健康的齒質。經過牙醫師評估有較高的機會能以微創齒雕進行贗復，做到局部保護的效果。

微創齒雕因為還保留許多自然健康牙齒的結構，所以自然還是有可能再齲齒的。通常牙醫師會綜合評估病患的口腔衛生、齒質結構、咬合，並與病患充分討論，選擇一個最適合病患的治療策略。

根管治療＋假牙

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通常進行根管治療的牙齒，為了要能徹底消毒受感染的牙髓腔與根管，會破壞較多健康的齒質。這時就會需要假牙這種比較全面性的保護，避免牙齒斷裂的發生。如果沒有做假牙保護的話，常常會因為牙齒結構大範圍缺損或缺乏牙齒的神經感知造成牙裂或斷掉，當牙裂發生時，這顆牙齒的預後通常不好，會有需要拔除的風險。

因此，經過根管治療的牙齒，牙醫師會評估病患牙齒的狀況，選擇以假牙或者大範圍的微創齒雕（overlay）來對牙齒進行保護。

林醫生想對讀者說的話

隨著材料與牙科技術的進步，以前深度蛀牙或有牙髓炎的牙齒只能進行「根管治療」與「假牙」保護。現在多了「活髓保存」與「微創齒雕」這兩個新的技術選項，讓我們多給牙齒一些健康的機會，延緩牙齒壽命的歷程。

聲明：文章為醫師的經驗談，每人口腔情形盡不相同，如有不適儘早就醫檢查才是正解

本文經品悅牙齒大小事授權轉載，原文發表於此

原標：刀下留牙啊～深度蛀牙除了根管治療還有活髓保存術？

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九