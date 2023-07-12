分科測驗化學科：難度中間偏難，靈活創新試題結合生活情境，圖表題比例高作答不易
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本份試卷的靈活創新試題有14題，去年則是9題，配分從20分提高到40分左右。其中有包含第26到28題過氧化二加熱分解的題組，以及第29到31題蒸氣蒸餾的題組，建國中學教師趙君傑指出，這些題組都安排在考卷的最後，考生時間緊迫，可能會用錯誤的方式解題。
大學入學分科測驗今（12）日登場，剛考完的化學科難度中間偏難，不過高中教師預估五標不會有太大變化。靈活創新試題比例相較去（2022）年提高，學生需要能夠跨章節整合，且圖表判讀題目數量多，作答並不容易。
本日分科測驗化學科應到人數2萬3703人、缺考1300人（5.48％）。
建國中學化學科教師趙君傑表示，今（2023）年的考題試卷難度屬於中間偏難，重要原因在於靈活創新試題的比例提高，學生不見得看過這種跨章節整合的題型，可能需要花上一點時間作答，且需小心謹慎。至於五標的部分，應不會有太大的變化。
本份試卷的靈活創新試題有14題，去年則是9題，配分從20分提高到40分左右。其中有包含第26到28題過氧化二加熱分解的題組，以及第29到31題蒸氣蒸餾的題組，趙君傑指出，尤其這些題組都安排在考卷的最後，考生時間緊迫，可能會用錯誤的方式解題。
北一女中化學教師吳淑芳表示，第20到22題電解水的題目也是靈活創新試題，雖然電解水對高中生來講是簡單的化學知識，但本題改變不同變因，探討產生氫氣和氧氣的量。
趙君傑認為，今年的靈活創新試題都來自生活情境，不只跟生活結合，實驗數據也幾乎都是真實數據，比較不像傳統考題適用理想化的結果。除此之外，現在的考題比較不在意繁瑣的計算，很多計算都已經事先簡化，解題重點就會放在是否能列式、且知道題目在講什麼。
化學科圖表題多、混合題型少
大考中心先前也邀請高中教師評論試題，教師群指出，本次試題文字量比去年少了17％，讓考生更容易抓住重點，展現化學實力。相對地，吳淑芳也認為今年題目圖表判讀比例提高，要學生在圖表上應用所學知識，但這些題目也確實不那麼容易。
北一女中化學教師江慧玉說，圖表題從去年的17題到今年有21題，配分從58分提高到64分。對教師的教學而言，往後除了向學生講述理論概念等知識之外，可以讓學生儘量用圖形表述，呈現實驗、實作的結果，畢竟實作的教學在化學科比較重要，圖表題增加有助於讓老師思考從實驗著手的教學。
全教總也召集平鎮高中教師吳明禧、成功高中教師盧文顥及新店高中教師王瓊蘭解析題目，3名老師認為，本次混合題型為第20到22題的電解反應及其應用，除了單選題與多選題外，亦包括問答題。配分約為6分，佔第二部分總分24分的四分之一，整體混合題型數量少，有待加強。
3名老師指出，今年雖是分科測驗第2屆，但考題較去年無新意，較不符合新課綱精神。整體難度較去年容易，預估分數會提高。
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核稿編輯：羅元祺
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。