分科測驗化學科：難度中間偏難，靈活創新試題結合生活情境，圖表題比例高作答不易

大學入學分科測驗今（12）日登場，剛考完的化學科難度中間偏難，不過高中教師預估五標不會有太大變化。靈活創新試題比例相較去（2022）年提高，學生需要能夠跨章節整合，且圖表判讀題目數量多，作答並不容易。

本日分科測驗化學科應到人數2萬3703人、缺考1300人（5.48％）。

建國中學化學科教師趙君傑表示，今（2023）年的考題試卷難度屬於中間偏難，重要原因在於靈活創新試題的比例提高，學生不見得看過這種跨章節整合的題型，可能需要花上一點時間作答，且需小心謹慎。至於五標的部分，應不會有太大的變化。

本份試卷的靈活創新試題有14題，去年則是9題，配分從20分提高到40分左右。其中有包含第26到28題過氧化二加熱分解的題組，以及第29到31題蒸氣蒸餾的題組，趙君傑指出，尤其這些題組都安排在考卷的最後，考生時間緊迫，可能會用錯誤的方式解題。

北一女中化學教師吳淑芳表示，第20到22題電解水的題目也是靈活創新試題，雖然電解水對高中生來講是簡單的化學知識，但本題改變不同變因，探討產生氫氣和氧氣的量。

趙君傑認為，今年的靈活創新試題都來自生活情境，不只跟生活結合，實驗數據也幾乎都是真實數據，比較不像傳統考題適用理想化的結果。除此之外，現在的考題比較不在意繁瑣的計算，很多計算都已經事先簡化，解題重點就會放在是否能列式、且知道題目在講什麼。

化學科圖表題多、混合題型少

大考中心先前也邀請高中教師評論試題，教師群指出，本次試題文字量比去年少了17％，讓考生更容易抓住重點，展現化學實力。相對地，吳淑芳也認為今年題目圖表判讀比例提高，要學生在圖表上應用所學知識，但這些題目也確實不那麼容易。

北一女中化學教師江慧玉說，圖表題從去年的17題到今年有21題，配分從58分提高到64分。對教師的教學而言，往後除了向學生講述理論概念等知識之外，可以讓學生儘量用圖形表述，呈現實驗、實作的結果，畢竟實作的教學在化學科比較重要，圖表題增加有助於讓老師思考從實驗著手的教學。

全教總也召集平鎮高中教師吳明禧、成功高中教師盧文顥及新店高中教師王瓊蘭解析題目，3名老師認為，本次混合題型為第20到22題的電解反應及其應用，除了單選題與多選題外，亦包括問答題。配分約為6分，佔第二部分總分24分的四分之一，整體混合題型數量少，有待加強。

3名老師指出，今年雖是分科測驗第2屆，但考題較去年無新意，較不符合新課綱精神。整體難度較去年容易，預估分數會提高。

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核稿編輯：羅元祺