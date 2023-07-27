《鋼索上的譯者》：赫魯雪夫說要讓美國人看看「庫茲瑪的母親」，她是誰？
我們想讓你知道的是
外交口譯人員與文學譯者不同，通常會盡可能照著字面逐字翻譯，即使翻譯出來會少一些韻味或不那麼流暢。所以當赫魯雪夫承諾要讓美國人看看「庫茲瑪的母親」（Kuzma’s mother），而口譯人員是照著字面上翻譯，而後續的解釋也並未說明得更清楚。之後好一陣子，這名神祕的母親一直令美國人大惑不解。
文：安娜．艾斯蘭揚
想要和平，就要有開戰的準備。冷戰期間，美國與蘇聯相互對峙，努力想要證明本國的意識型態更為優越，兩大強權也都聲稱一切作為都是為了維護世界和平。美蘇不僅分別推動各種新穎科技，也開始運用一套全新語彙：「電腦」、「模控學」（cybernetics）之類的詞彙變得無所不在；在鐵幕之後，俄文裡意為「同伴」的「史普尼克」（sputnik）一詞成為人造衛星的名字；「資本主義」和「社會主義」幾乎不需要翻譯，儘管敵對的美蘇陣營對這兩個詞語的定義各有不同。
雙方在衝突對立中—既是不同意義的戰爭，也是不同信念的戰爭—往往言詞閃爍、模糊其辭：有時候打從心底不確定要說什麼，有時候試圖達到某種目的，有時候反而落入自身政治宣傳語言的陷阱。美蘇的對話經過翻譯的曲折傳達，有時演變為僵持局面，或者釀成真正的攤牌對決。
理查．尼克森（Richard Nixon）與尼基塔．赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）於一九五九年即將首度會面之前，大家都預期會有一場俗話諺語之戰。由於當時蘇聯的部長會議主席偏好使用成語俗話，美方的幕僚於是建議時任副總統的尼克森也溫習一下美國的俚語俗話。
尼克森從善如流，且根據為赫魯雪夫立傳的作者威廉．陶布曼（William Taubman）所述，在雙方「激烈的唇槍舌戰」之中火力全開。
美國國會在雙方會面不久之前通過「受奴役民族決議」（Captive Nations Resolution），表達支持「受到蘇聯支配的民族」（蘇聯則基於某種理由偏好使用「受到奴役」〔enslaved〕這個較不明確的形容詞），美蘇雙方在討論此項決議時陷入僵局，尼克森大膽表示：「再鞭打死馬也無濟於事，不如換個話題。」
赫魯雪夫反擊：「這項決議臭不可聞，跟新鮮馬糞一樣臭，沒有比這更難聞的味道。」
有備而來的尼克森回敬：「恐怕主席誤會了，有一種東西的味道比馬糞還臭，那就是豬屎。」
赫魯雪夫的口譯員或許是希望讓空氣清新一些，他將英文的「屎」翻譯成俄文的「肥料」，在場的記錄員盡責地記錄下來，但後來的政治評論人都偏好直譯，無視口譯員選擇的譯法。
赫魯雪夫在莫斯科舉行的「美國國家博覽會」（American National Exhibition）的發言十分著名，他在此場合聲稱蘇聯很快就會「迎頭趕上」美國，或另一種譯法為「追上並超越」美國。
尼克森不甘示弱地反駁道，東道主或許在研發火箭方面領先，但是「也許在某些方面，例如彩色電視機的研發—我國還是略勝貴國一籌。」他邊說邊揮手朝著對準他們的攝影機比畫示意，在此之前遠東地區可能從來沒有錄影帶這種東西。
「非也，非也，」赫魯雪夫打斷他的話，「我國在這項科技的發展也已經勝過貴國。」
進入博覽會中的「奇蹟廚房」（Miracle Kitchen）展間之後，雙方的「廚房辯論」（kitchen debate）仍未結束，赫魯雪夫只覺得展間裡各種光鮮亮麗的先進廚房設備無比荒謬。「你們有沒有可以把食物放到人的嘴裡再往下推的機器？」他問。
看完展示的IBM 305硬碟機之後，赫魯雪夫同樣只是不以為意擺了擺手，說蘇聯也有電腦，有非常多台，不僅威力一樣強大，而且比美國的更大台。
無論是赫魯雪夫大聲喧嚷的發言風格，或是包括「足以令銅管樂隊指揮豔羨的豐富手勢」的肢體語言，都令尼克森印象深刻。這絕不表示他的即興演說因此更容易翻譯。繼「糞來屎往」的對話之後，赫魯雪夫接下來的浮誇言詞和威嚇話話更加多采多姿，尤其他隨興發揮講出的俄文俚語俗諺，更為隨行翻譯人員帶來特別艱鉅的挑戰。
外交口譯人員與文學譯者不同，通常會盡可能照著字面逐字翻譯，即使翻譯出來會少一些韻味或不那麼流暢。所以當赫魯雪夫承諾要讓美國人看看「庫茲瑪的母親」（Kuzma’s mother）—這句俄文諺語帶有某種威脅意味，意思大概是「我們會讓你們認清事實真相」—口譯人員是照著字面上翻譯，而後續的解釋也並未說明得更清楚。
之後好一陣子，這名神祕的母親一直令美國人大惑不解。同年稍晚的另一場會議中，當赫魯雪夫再次說出「我們要讓你們看看『庫茲瑪的母親』」，他的口譯員維克多．蘇柯德瑞夫（Viktor Sukhodrev）選擇翻譯成一句嘲弄的話語。
所有人都做好心理準備，預期可能會引發爭議，但是赫魯雪夫接著轉向蘇柯德瑞夫：「『庫茲瑪的母親』又有什麼問題嗎？聽著，你跟他們解釋一下，很簡單，意思是『他們從來沒看過的東西』。」眾人恍然大悟：赫魯雪夫從來都無意威嚇任何人（至少說這句話時沒有這個意思），他只是從頭到尾都誤用了這句俄文諺語。
翻譯時採取直譯可以降低行內所謂「將比喻過度延伸」的風險：在這種情況下，一句看似無害的說法失去了帶有喻意的特質。長久以來有無數類似號稱真實的案例流傳，儘管細節略有不同，而且未必每個案例都能追溯當初的具體情況。
無論是否以訛傳訛，這些例子都清楚展現俗話諺語不可靠的本質。其中一次類似事件據說發生在一場重大國際會議上，一名蘇聯代表說了意思接近「將截然不同的蘋果和橘子混在一起」的諺語，而豁盡全力的口譯員將此句翻譯為：「在丹麥有東西腐爛了。」當一名丹麥代表搶過麥克風想要對如此「毫無根據的惡意抹黑」提出抗議，一頭霧水的蘇聯代表則以為對方蓄意挑釁而發言譴責。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL