台灣藝術圈為何是性騷擾的重災戶？又有哪些方法能保護自己？
我們想讓你知道的是
從事藝術10年，我遇過很多很多人，最真實的感受就是，那些手無寸鐵（無籌碼）的女人，就像手捧著金塊在大街上亂走的兒童，有心人搶著金塊也不會有代價，難防有人佯裝誠懇地接近，想圖謀搜刮。本文將探討藝術工作者面臨性騷擾和壓迫的原因，台灣藝術產業中性騷擾事件的特點，並提供預防性騷擾的方法。
從事藝術10年，我遇過很多很多人，最真實的感受就是，我們可以忽略人性之惡，相信世間美好，但千萬不能不防著它。尤其是那些手無寸鐵（無籌碼）的女人，對高權勢、德高望重、心懷不軌的前輩，女人就像是手捧著金塊在大街上亂走的兒童，有心人搶著金塊也不會有代價，難防有人佯裝誠懇地接近，想圖謀搜刮一把。
《鏡週刊》近日報導的爭議事件：「5日晚間，有被害人指控藝術家謝春德，在她13歲時進行長時間權勢性侵。此前，還有多所藝術學校學生指控任教過多所大學美術系的謝東山要求拍攝女學生裸照、從背後環抱，此案已由人本教育基金會與立委王婉諭協助開記者會正式指控。藝術史學者蔣伯欣也被學生指控感情詐騙，並在學校性評結果公佈前，火速請辭，轉往成大台灣藝術史料研究中心任職。」
除了上述都是熱愛藝術的女學生遭受侵害的爭議，另外其他平台，也有藝術工作者跳出捍衛自身權益，另有已故的作曲家盧炎，直到去世自稱被騷擾的女性才跳出發聲，至今仍不斷的有新自白產生。
藝評家胡永芬女士也在臉書積極呼籲響應metoo運動，資深藝術人黃茜芳表示，要求何懷碩與李光裕老師向她道歉等等，雖我們並非當事人，無法評論以上事件，但由此運動可知，對男性而言的一個小小的動作，便可以在女性心中留下永久不可抹滅的傷害，女性終於集體發聲表達不滿，metoo運動已經掀起巨浪試圖推翻藝術的遮羞布。
台灣的藝術工作者，本在經濟與社會資源上就偏弱勢，在這樣競爭激烈的小島，還往往面臨著性騷擾和因反抗而受到群體霸凌壓迫的問題，許多藝術經理人早已練就金剛不壞之身，任何場合都能得體應對，學會閃躲的技能滿點，跟差點被PLG代理執行長熊抱的啦啦隊正妹一樣，想到到他們練就一身閃躲功夫的過程，得讓人多心疼？
更多上位者，會尋求年輕好騙的妹妹們下手，而不會尋找精明幹練的女性讓自己吃閉門羹，那些尚無無還手能力的女性，讓他們得以藝術之名進行騷擾不必付出代價，同時還收割忠實粉絲，這在台灣的傳統社會和國際間都存在婦孺可欺的情況。本文將探討藝術工作者面臨性騷擾和壓迫的原因，台灣藝術產業中性騷擾事件的特點，並提供預防性騷擾的方法。
一、藝術工作者面臨性騷擾的原因
- 權力不平衡
藝術產業往往存在權力不平衡的情況，包括業主、經紀人、收藏家等具有權力地位的人士，對藝術工作者的管理和控制。例如明明沒有代理合約，卻處處牽制藝術家、明明工作時數已超過，違反勞基法，卻不敢吭聲，威脅讓他離職領不到資遣費。這種權力結構容易導致性騷擾和性壓迫的發生。
- 職業特性
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「LG ThinQ」智慧與創新的完美結合 用科技對愛的人傳遞心意
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG用「LG ThinQ」智慧家電物聯網技術串連起全系列智慧家電，整合包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等家電產品，為消費者打造全方位智能生活，用科技讓家人的心更靠近。
3C家電產品發展日新月異，加上現代人生活離不開科技，家電品牌LG在智慧家電領域超前部署，2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活，可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電，各式各樣的靈活運用，帶給消費者更聰明便利的生活外，亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。
超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle
相信大家都應該聽過「智慧家電」，但究竟什麼是智慧家電呢？並不是可以遠端開關、或標榜能無線上網，就稱得上是智慧家電，而是各家電透過串聯，延伸出更多樣化功能，甚至能幫家電進行功能升級，才符合「智慧家電」的定義。「智慧家電」一詞雖然已經出現好多年，但卻鮮少有品牌能把所有家電串連起來整合在同一個平台中。然而在過去多年，智慧家電領導品牌LG不但積極研發各種家電產品，更致力於發展物聯網科技，早在4年前就領先業界提出「LG ThinQ」技術，積極推動智慧家電物聯遠控服務，不只將連網功能導入家電產品，還能透過「LG ThinQ」APP延伸出豐富應用，希望透過「家電」與「網路」兩者完美結合，帶給消費者更便利的使用體驗。
由於提早開始超前部署，LG為目前市面上擁有最多內建WiFi家電產品、提供最多應用功能及獲得最多使用者正評推崇的家電品牌，旗下包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等智慧家電一應俱全，所有LG智慧家電無需外接WiFi接受器，只需要簡單幾個步驟，就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來，操作介面也相當直覺人性化，讓「LG ThinQ」 APP在各作業系統APP商城中累積最多正評，受到廣大用戶青睞與肯定，證明LG智慧家電確實運用科技帶來更好更便利的智能生活。
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