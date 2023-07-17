台灣藝術圈為何是性騷擾的重災戶？又有哪些方法能保護自己？

從事藝術10年，我遇過很多很多人，最真實的感受就是，我們可以忽略人性之惡，相信世間美好，但千萬不能不防著它。尤其是那些手無寸鐵（無籌碼）的女人，對高權勢、德高望重、心懷不軌的前輩，女人就像是手捧著金塊在大街上亂走的兒童，有心人搶著金塊也不會有代價，難防有人佯裝誠懇地接近，想圖謀搜刮一把。

《鏡週刊》近日報導的爭議事件：「5日晚間，有被害人指控藝術家謝春德，在她13歲時進行長時間權勢性侵。此前，還有多所藝術學校學生指控任教過多所大學美術系的謝東山要求拍攝女學生裸照、從背後環抱，此案已由人本教育基金會與立委王婉諭協助開記者會正式指控。藝術史學者蔣伯欣也被學生指控感情詐騙，並在學校性評結果公佈前，火速請辭，轉往成大台灣藝術史料研究中心任職。」

除了上述都是熱愛藝術的女學生遭受侵害的爭議，另外其他平台，也有藝術工作者跳出捍衛自身權益，另有已故的作曲家盧炎，直到去世自稱被騷擾的女性才跳出發聲，至今仍不斷的有新自白產生。

藝評家胡永芬女士也在臉書積極呼籲響應metoo運動，資深藝術人黃茜芳表示，要求何懷碩與李光裕老師向她道歉等等，雖我們並非當事人，無法評論以上事件，但由此運動可知，對男性而言的一個小小的動作，便可以在女性心中留下永久不可抹滅的傷害，女性終於集體發聲表達不滿，metoo運動已經掀起巨浪試圖推翻藝術的遮羞布。

台灣的藝術工作者，本在經濟與社會資源上就偏弱勢，在這樣競爭激烈的小島，還往往面臨著性騷擾和因反抗而受到群體霸凌壓迫的問題，許多藝術經理人早已練就金剛不壞之身，任何場合都能得體應對，學會閃躲的技能滿點，跟差點被PLG代理執行長熊抱的啦啦隊正妹一樣，想到到他們練就一身閃躲功夫的過程，得讓人多心疼？

更多上位者，會尋求年輕好騙的妹妹們下手，而不會尋找精明幹練的女性讓自己吃閉門羹，那些尚無無還手能力的女性，讓他們得以藝術之名進行騷擾不必付出代價，同時還收割忠實粉絲，這在台灣的傳統社會和國際間都存在婦孺可欺的情況。本文將探討藝術工作者面臨性騷擾和壓迫的原因，台灣藝術產業中性騷擾事件的特點，並提供預防性騷擾的方法。

一、藝術工作者面臨性騷擾的原因

權力不平衡

藝術產業往往存在權力不平衡的情況，包括業主、經紀人、收藏家等具有權力地位的人士，對藝術工作者的管理和控制。例如明明沒有代理合約，卻處處牽制藝術家、明明工作時數已超過，違反勞基法，卻不敢吭聲，威脅讓他離職領不到資遣費。這種權力結構容易導致性騷擾和性壓迫的發生。