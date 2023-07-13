TNL+ 2023/07/13,
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遇上會說亞洲語的西方人

遇上會說亞洲語的西方人
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

學過一門亞洲語的人，都不會隨街向亞洲人高呼「ni hao」和「konnichiwa」，因為他們都知道亞洲語言不知凡幾，自己所知皮毛，這樣叫喊只突顯無知。

在德國遇上會講亞洲語的人，當場心生敬意。

這裡說的會講，就是有溝通水平，最少都講得流利。只會幾句，又或是重重覆覆那三四句搏掌聲的當然不算。因為對亞洲語言有認識，不論是中、日、韓文，還是西亞的阿拉伯文，又或是文法相對簡單、用拉丁字母的馬來文或印尼文，都表示多一層世界觀，看事物多一種角度，比大部分德國同胞都進深一層。

最初在香港學德文，認識老師Dr. Robin Sackmann，就很尊敬他對亞洲語言的修為。

他中學時期因著以色列鄰居學習希伯來文，後來又學過日文。他覺得日文的繁複禮節不適合他，然而學日文時又涉獵了漢字，因此改習中文，在大學修漢學，最後成為漢學和語言學者。他說在學校時只學法文和英文等歐洲語言無甚挑戰，所以自學希伯來文，開啟了非歐洲語言的大門。那時還是中學生的我剛認識他，以為很多德國人都如他一樣通曉亞洲語言文化，來德後方發現這樣的專家鳳毛麟角，一知半解的人才最多。

學過一門亞洲語的人，都不會隨街向亞洲人高呼「ni hao」和「konnichiwa」，因為他們都知道亞洲語言不知凡幾，自己所知皮毛，這樣叫喊只突顯無知。

從第一課起老師教授中文方塊字或日文假名，這些歐洲人就看見世界如此宏大。原來世上有不用字母的書寫方法，同樣可以表達繁花如錦的意思。課後在筆記簿上練習一筆一劃，猶如鑽進另一境界。

在德國的社區學院報讀亞洲語言班，例如學日文或韓文，都會認識到對亞洲真正有興趣的人。自己是班上唯一亞洲人，同學和老師或有興趣問你為何會來學習，並請你講解香港與日韓文化之別。班上同學百忙中來學習不容易的亞洲語言，許多都因為與亞洲的聯繫，或是有亞洲伴侶，或是常在亞洲公幹，或是熱愛韓劇和動漫。看見來自亞洲的你，他們都會覺得親切，會有許多問題問你，請你講解日文漢字在中文意思之別，或是問你為何東亞劇集裡演員表情總沒歐洲多。那裡，你會結識到投契之士，可以切磋和深交。

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