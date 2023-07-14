TNL+ 2023/07/14,
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在德國看雜誌，是「老餅」興趣？

在德國看雜誌，是「老餅」興趣？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

看雜誌絕非老套興趣，反而是學習德文寫作，了解及深入認識德國及世界的不二法門。較左派的可看《明鏡》，要是想看右傾內容，例如維護基督教地位、反對同性婚姻及多元成家者，就要看瑞士媒體，例如時事雜誌《世界一週》（Die Weltwoche）。

在德國看實體雜誌，有些人總覺得是「老餅」興趣。

德國三大時事雜誌——《明鏡》（Der Spiegel）、《星辰》（Stern）和《焦點》（Focus），在德國無人不曉。然而問過身邊年輕人，沒有一人有閱讀它們。不單不看實體版，連網上版亦沒有讀過，教我有些驚訝。他們多說對這些時事雜誌興趣不大，了解國內外大事多靠網上新聞和YouTube紀錄片。

在香港學德文時，老師總愛引用德文雜誌內容。香港德文學校，亦有標明會使用最新的德文雜誌內容教學，好讓學生能學到入時的德文，亦更了解現在的德國。

去了德國後，才知道年輕一輩很少看雜誌，至少我沒遇過會買雜誌的年輕人。幾年前在《明鏡》上看到一個有關德國人宗教觀的調查，說到德國人加入和退出基督及天主教會的情況。我與一些當地年輕人提及，他們都不約而同說，沒有看《明鏡》，不清楚相關調查。

當然，看雜誌絕非老套興趣，反而是學習德文寫作，了解及深入認識德國及世界的不二法門。

較左派的可看《明鏡》，要是想看右傾內容，例如維護基督教地位、反對同性婚姻及多元成家者，就要看瑞士媒體，例如時事雜誌《世界一週》（Die Weltwoche）。這本雜誌在德國各大報刊店多有售，售價是七歐四，比那三本德國週刊稍貴，質素卻很高。無論是瑞士政情歷史、世界歷史文化、經濟分析、科技新知都有涉獵，甚至比德國那幾本更為深入。

多看德文雜誌者，平時說德文時組織會很清晰，遣詞用字也聽出有多看新聞。有時跟德國人談論歷史事件，他們都會驚訝為何我會知道那事件發生，我都會回答在雜誌上看到；雜誌亦幫助讀者更了解歐洲，認識其他歐洲人，都不愁沒有話題。

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