《毛姆閱讀課》：雖然現實主義小說更為微妙和含蓄，但是並不比奇情小說更貼近生活
我們想讓你知道的是
我認為，小說大致可分為現實主義小說和奇情類型的小說。它們之間的界限很模糊，因為現實主義作家有時會插入一個奇異的事件；相反地，奇情小說的作家會試圖透過現實的細節，讓自己敘述的事件更加合理。
文：威廉・薩默塞特・毛姆（William Somerset Maugham）
小說從來不是原封不動地套用生活
三十歲以後還能擁有靈感是很反常的，從某些方面來看，這些作家都不正常，只有奧斯汀除外，因為她似乎具備一個女人所能擁有的全部美德，但是又不至於成為人們不勝其煩的楷模。杜斯妥也夫斯基患有癲癇，福樓拜也是如此，大多數人都認為他服用的藥物影響創作。
我想起這樣一個觀點，就是身體殘疾或悲慘的童年，是影響一個人創作能力的決定性因素，也就是說如果拜倫不是天生跛足，就不可能成為詩人；如果狄更斯沒有在鞋油工廠待過幾個星期，就不會成為小說家。我認為這根本是無稽之談，很多人的腳天生就畸形，許多孩子被迫投身覺得不光彩的工作，但他們從未寫出詩句或散文。
人人都具備創作的天分，但是只有少數一部分人能讓靈感保持活躍。要是跛足的拜倫、患有癲癇的杜斯妥也夫斯基、在亨格福德平臺度過悲慘童年的狄更斯，沒有與生俱來的強烈創作欲，就絕對不可能成為作家；而健康的費爾丁、奧斯汀和托爾斯泰也擁有同樣強烈的創作欲。身體或精神上的殘疾會影響作者的創作，這在某種程度上讓一個小說家和其他小說家區分開來，讓他具備自我意識與偏見，讓他站在不同的立場（通常是不平常又不適當的），看待世界、生活及同類。我敢肯定，要是杜斯妥也夫斯基沒有罹患癲癇，就不會創造出現在這些作品；但我也毫不懷疑，就算如此，他仍然會是多產作家。
整體來說，除了艾蜜莉和杜斯妥也夫斯基以外，和這些偉大的作家相處一定很愉快，他們極具活力，十分健談，能讓每個和自己接觸的人留下深刻印象；他們很會享受，熱愛生活中的美好事物。創造力非凡的藝術家並不總愛待在自己的閣樓，他們天生熱情活潑，富有表現欲。他們喜歡奢華，大家應該還記得費爾丁的肆意揮霍、斯湯達爾的漂亮衣服和馬車、巴爾札克無意識的炫耀、狄更斯舉辦的盛大宴會，以及他擁有的漂亮房子和馬車。他們天性樂觀，喜歡揮霍財富，而且不一定總是以正當的手段獲取錢財。如果這是一個缺點，也是我們大多數人都能理解的。
但是除了一、兩個人外，即使是性格最寬容的人，也難免會被他們的脾氣惹得不愉快。他們以自我為中心，對他們來說，除了工作以外，其他的事情都不重要，隨時可以毫不猶豫地犧牲自己認識的每一個人。他們自視甚高，不顧他人感受，自私固執，毫無自制力，從不考慮自己的一時興起，會為其他人帶來怎樣的痛苦。他們似乎不太想結婚，就算結了婚，暴躁和朝三暮四的性格也難以帶給妻子幸福。我想，他們結婚是為了擺脫自己激動不安的天性，婚姻似乎能為他們帶來和平與安寧，他們將婚姻看成能躲避外面狂風暴雨的庇護所，然而逃避、安寧、休息、安全，是最不適合他們性情的事物。
婚姻需要雙方不斷妥協，但他們生來就是頑固的利己主義者，又怎麼能指望他們妥協呢？他們曾經有過愛情，但是似乎對自己和愛人都不太滿意。這不難理解：真愛是忍讓，是無私，是溫柔，他們並不具備這些美德。除了再正常不過的費爾丁和好色的托爾斯泰外，似乎其他作家的性慾並不強。有人還覺得，他們在戀愛時，更多的是為了滿足自己的虛榮心，或是證明自己的男子氣概，而不是因為他們被那種不可抗拒的力量所吸引。我冒昧地推斷，當他們達成目的後，就會鬆一口氣，繼續回去工作。
這些都是概括性的說法，不過概括性的說法或多或少屬實。我曾嘗試瞭解他們之中的一些人，並做出相應的評論，這些評論很容易被誇大。我沒有考慮筆下作者所處的生活環境和輿論氛圍（這種表達方式雖然已經過時，但是用起來很方便），這些因素顯然對他們產生不容忽視的影響。除了《湯姆．瓊斯》外，我提到的小說都在十九世紀出版，這是一個社會大變革的時代，人們拋棄過去一成不變的生活方式和思維方式。在這樣一個時代裡，人們不再無條件地接受過去的信仰，巨大的騷動在空氣中彌漫，生活成為新鮮刺激的冒險，這樣的時代有利於塑造傑出的人物，產生偉大的作品。如果願意將十九世紀延長到一九一四年的話，就必須承認十九世紀創作的小說是古往今來最偉大的小說作品。
我認為，小說大致可分為現實主義小說和奇情類型的小說。它們之間的界限很模糊，因為現實主義作家有時會插入一個奇異的事件；相反地，奇情小說的作家會試圖透過現實的細節，讓自己敘述的事件更加合理。人們對奇情小說的評價不高，但是你不能因此不屑一顧，否定巴爾札克、狄更斯和杜斯妥也夫斯基都曾使用的方法，它只是一種不同的流派。偵探小說的大受歡迎，足以表明它對讀者的巨大吸引力，奇情小說家會借助暴力或誇張的事件，吸引你的注意力，讓你體驗到興奮、震撼和痛快，而他因此承擔的風險是讀者可能會質疑小說內容的真實性。
但是正如巴爾札克所言：「讀者必須充分信任作者所說的話。」為了做到這點，他創造出一些不尋常的人物，並且讓他們的行為顯得還算可信。奇情小說中的人物會比真實人物更誇張一些，這就是杜斯妥也夫斯基所說「比現實更真實」的人物：他們有著難以抑制的激情、魯莽的性格及惡劣的品格，通俗劇是他們展現的舞臺，反對這些作品，就會像因為立體主義畫不夠具象而進行貶抑一樣不合情理。
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。