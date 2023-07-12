2023/07/12,
經濟

【圖表】失業率創2001年以來新低，無薪假人數創三年新高

【圖表】失業率創2001年以來新低，無薪假人數創三年新高

我們想讓你知道的是

行政院公布最新失業率數字，創23年來新低，你是否有感覺工作選擇變多呢？我們回顧過去23年來台灣失業率變化，發現近年除了受疫情影響以外，失業率整體確實呈現下滑趨勢，這是因為就業環境穩定、還是缺工因素所致？還有哪些隱憂？讓我們一起來看看。

文：梁敏萱｜圖：盧信希

行政院主計總處上（7）月27日發布最新人力資源調查，其中2023年5月失業率為3.46%，經季節調整後為3.5%，創下自2001年以來新低。

回顧台灣自2000年以來的失業率起伏，可以發現失業率起伏受整體產業與景氣環境影響大。根據主計總處分析，2000年初期受全球網路泡沫化及911恐怖攻擊事件影響，全球景氣疲軟，台灣經濟成長也面臨嚴重衰退，因此衝擊台灣整體就業情形，導致失業率一路攀升，直到景氣復甦後才趨於穩定。

台灣失業率23年新低

2008年全球金融海嘯下，台灣失業率曾一路飆升至6.04%，但近10多年呈現下滑趨勢，直到2020年至2021年受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊，失業率一度回升至4.39％，但疫情過後便逐漸回復至疫情前的水準。

除了受整體景氣環境影響，主計總處分析低失業率變化的部分原因可能是各產業缺工所致。除此之外，部分產業放無薪假的人數也不斷攀升。

根據勞動部統計，製造業6月底實施無薪假人數達9693人，創2020年10月以來新高。據《聯合報》報導，針對無薪假增加是否有反映在就業統計的疑問，國勢普查處副處長陳惠欣回應企業遇到狀況優先會調整工時，其次才是調整人力，但確實有觀察到因經濟因素低於工時35小時的就業人數，已到達常態水準18～22萬人的上限，主計總處未來會持續關注。

資料來源：行政院主計總處

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核稿編輯：林奕甫


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