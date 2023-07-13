2023/07/13,
中國

六位中國女經濟學家與葉倫共進午餐，挨批「漢奸通敵賣國」

六位中國女經濟學家與葉倫共進午餐，挨批「漢奸通敵賣國」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

一些中國女性經濟學者上週末與訪華的美國財長葉倫會晤。這在中國社群網站微博上引發部分人的指責，稱她們叛國以及是極端女性主義者。

文：德國之聲中文網（綜合報導）

美國財長葉倫（Janet Yellen）週六訪華期間在北京與六位女經濟學家共進午餐。在微博上卻有一些帖子指責這些女經濟學家是「漢奸」。

《路透社》報導說，其中一則帖子稱與會人士之一的郝景芳「不但是叛徒還是極端女權主義者」。

報導說，郝景芳此前在微博回應有人提問她為什麼參加餐會，表示「葉倫是最友好的美國官員，總是致力於發展友好的中美關係。」

有帖子對此評論說，葉倫不久前曾表態國家安全是首要的、即使會影響經濟增長，稱女經濟學家出席餐會是遞「投名狀」，是投敵賣國。不過，在帖子下面的評論中，也有人指出，這種兩極思維會讓朋友越來越少，敵人越來也多。

還有人發帖嘆道：「葉倫和中國女經濟學者吃飯。看下面的評論。真唏噓。『女經濟學家差不多都是賣國賊。』」有人在帖子下面評論說：「不怪這些人，天天宣揚民族主義的主流輿論才是根源所在。」

美財政部：與「通常政策架構外」的人士交流的機會

美國駐華使領館7月11日發布了葉倫在北京新聞發布會上的講話稿，其中最後一段說道：「儘管面臨挑戰，我們的道路並非早已注定。」她提及會晤了幾位中國女經濟學家。

「儘管這些經濟學家成長於遠離美國的大洋彼岸，但她們與我在職業生涯中共事過的美國經濟學家有很多共同之處：渴望從事有益的工作，並為自己、家人和世界創造更美好的未來。」葉倫在講話中說：「歸根結底，我們在雙邊關係中走什麼樣的道路是兩國的選擇。我相信，我們兩國必須為自己的人民和全世界做出正確的選擇：為和平與繁榮增進我們的共同利益。」

《路透社》報導說，在與中國女經濟學家的餐會前，美國財政部一名高級官員稱，曾是聯準會首位女性主席的葉倫可以借此機會「與通常政策架構之外的一些人互動。」

美國財政部公佈的訊息稱，與會者討論了中國經濟以及增加女性在就業市場、包括領導職位比例的機會。葉倫表示，女性參與就業是推動經濟包容性增長的重要推動力。她特別強調，女性在經濟學領域的貢獻有助於經濟學方面的研究以及政策制定能恰當反映出社會的優先次序。

《路透社》報導說，中國國家主席習近平任下的十年多以來，政界以及政府高層女性數量下降，在就業市場上的性別差距也加大。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：與耶倫會晤被稱"漢奸" 網友：民族主義是根源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。