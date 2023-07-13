六位中國女經濟學家與葉倫共進午餐，挨批「漢奸通敵賣國」

文：德國之聲中文網（綜合報導）

美國財長葉倫（Janet Yellen）週六訪華期間在北京與六位女經濟學家共進午餐。在微博上卻有一些帖子指責這些女經濟學家是「漢奸」。

《路透社》報導說，其中一則帖子稱與會人士之一的郝景芳「不但是叛徒還是極端女權主義者」。

報導說，郝景芳此前在微博回應有人提問她為什麼參加餐會，表示「葉倫是最友好的美國官員，總是致力於發展友好的中美關係。」

有帖子對此評論說，葉倫不久前曾表態國家安全是首要的、即使會影響經濟增長，稱女經濟學家出席餐會是遞「投名狀」，是投敵賣國。不過，在帖子下面的評論中，也有人指出，這種兩極思維會讓朋友越來越少，敵人越來也多。

還有人發帖嘆道：「葉倫和中國女經濟學者吃飯。看下面的評論。真唏噓。『女經濟學家差不多都是賣國賊。』」有人在帖子下面評論說：「不怪這些人，天天宣揚民族主義的主流輿論才是根源所在。」

美財政部：與「通常政策架構外」的人士交流的機會

美國駐華使領館7月11日發布了葉倫在北京新聞發布會上的講話稿，其中最後一段說道：「儘管面臨挑戰，我們的道路並非早已注定。」她提及會晤了幾位中國女經濟學家。

「儘管這些經濟學家成長於遠離美國的大洋彼岸，但她們與我在職業生涯中共事過的美國經濟學家有很多共同之處：渴望從事有益的工作，並為自己、家人和世界創造更美好的未來。」葉倫在講話中說：「歸根結底，我們在雙邊關係中走什麼樣的道路是兩國的選擇。我相信，我們兩國必須為自己的人民和全世界做出正確的選擇：為和平與繁榮增進我們的共同利益。」

《路透社》報導說，在與中國女經濟學家的餐會前，美國財政部一名高級官員稱，曾是聯準會首位女性主席的葉倫可以借此機會「與通常政策架構之外的一些人互動。」

美國財政部公佈的訊息稱，與會者討論了中國經濟以及增加女性在就業市場、包括領導職位比例的機會。葉倫表示，女性參與就業是推動經濟包容性增長的重要推動力。她特別強調，女性在經濟學領域的貢獻有助於經濟學方面的研究以及政策制定能恰當反映出社會的優先次序。

《路透社》報導說，中國國家主席習近平任下的十年多以來，政界以及政府高層女性數量下降，在就業市場上的性別差距也加大。

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原標題：與耶倫會晤被稱"漢奸" 網友：民族主義是根源

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九