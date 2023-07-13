六位中國女經濟學家與葉倫共進午餐，挨批「漢奸通敵賣國」
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一些中國女性經濟學者上週末與訪華的美國財長葉倫會晤。這在中國社群網站微博上引發部分人的指責，稱她們叛國以及是極端女性主義者。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
美國財長葉倫（Janet Yellen）週六訪華期間在北京與六位女經濟學家共進午餐。在微博上卻有一些帖子指責這些女經濟學家是「漢奸」。
《路透社》報導說，其中一則帖子稱與會人士之一的郝景芳「不但是叛徒還是極端女權主義者」。
報導說，郝景芳此前在微博回應有人提問她為什麼參加餐會，表示「葉倫是最友好的美國官員，總是致力於發展友好的中美關係。」
有帖子對此評論說，葉倫不久前曾表態國家安全是首要的、即使會影響經濟增長，稱女經濟學家出席餐會是遞「投名狀」，是投敵賣國。不過，在帖子下面的評論中，也有人指出，這種兩極思維會讓朋友越來越少，敵人越來也多。
還有人發帖嘆道：「葉倫和中國女經濟學者吃飯。看下面的評論。真唏噓。『女經濟學家差不多都是賣國賊。』」有人在帖子下面評論說：「不怪這些人，天天宣揚民族主義的主流輿論才是根源所在。」
美財政部：與「通常政策架構外」的人士交流的機會
美國駐華使領館7月11日發布了葉倫在北京新聞發布會上的講話稿，其中最後一段說道：「儘管面臨挑戰，我們的道路並非早已注定。」她提及會晤了幾位中國女經濟學家。
「儘管這些經濟學家成長於遠離美國的大洋彼岸，但她們與我在職業生涯中共事過的美國經濟學家有很多共同之處：渴望從事有益的工作，並為自己、家人和世界創造更美好的未來。」葉倫在講話中說：「歸根結底，我們在雙邊關係中走什麼樣的道路是兩國的選擇。我相信，我們兩國必須為自己的人民和全世界做出正確的選擇：為和平與繁榮增進我們的共同利益。」
《路透社》報導說，在與中國女經濟學家的餐會前，美國財政部一名高級官員稱，曾是聯準會首位女性主席的葉倫可以借此機會「與通常政策架構之外的一些人互動。」
美國財政部公佈的訊息稱，與會者討論了中國經濟以及增加女性在就業市場、包括領導職位比例的機會。葉倫表示，女性參與就業是推動經濟包容性增長的重要推動力。她特別強調，女性在經濟學領域的貢獻有助於經濟學方面的研究以及政策制定能恰當反映出社會的優先次序。
《路透社》報導說，中國國家主席習近平任下的十年多以來，政界以及政府高層女性數量下降，在就業市場上的性別差距也加大。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：與耶倫會晤被稱"漢奸" 網友：民族主義是根源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
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2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮