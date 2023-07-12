加州遊民爆增佔全美近半，州政府花175億美元仍無法解決根本的缺房與高房價問題

綜合《CNN》與「貝尼奧夫無家可歸者和住房倡議組織」（Benioff Homelessness and Housing Initiative）的研究報告，美國加州近年面臨嚴重的遊民問題，即便加州政府在2018年至2022年間投入175億美元試圖解決，該州仍然有17萬名遊民，將近全國總數的一半。

房屋總數不夠與高房價，是造成遊民問題最主要的原因，而遊民問題也連帶影響了加州的心理健康狀況，與加重毒品猖獗。目前，建造足夠房屋是政府的首要目標，解決毒品、心理健康問題則是美國民眾希望政府解決的事項。

「住房優先政策」是否能解決問題？

美國加州目前有17萬名遊民，佔了美國遊民總數將近一半，針對遊民問題的根源，社會各界眾說紛紜。有些人認為「缺房」是主因，因此美國聯邦政府在過去20年推出「住房優先」政策（Housing First），試圖建造更多房屋容納民眾。

另有一方認為心理疾病與毒品猖獗，才是加州遊民問題的主因，他們認為即便建造了足夠多的房屋，遊民仍會因為心理健康而不願住進房屋，因此主張政府需優先解決毒品、心理疾病問題。

為探究問題根源，《The New Yorker》統計了加州遊民的三種類型：

短期遊民

這類遊民的佔比最高，佔了加州遊民總數的三分之二。意指民眾因為失業或其他意外突然失去住所，而暫時住在車上、朋友家沙發或收容所的民眾。若有機會，他們會選擇離開街頭。

長期遊民

意指長期流落街頭，且已經在某些橋下搭建帳篷營地，與其他遊民形成聚落的民眾。這類遊民在長期流落街頭後，通常具有嚴重的毒癮（多為冰毒及芬太尼）以及心理健康問題，不過若有機會他們仍會選擇離開街頭。

長期遊民且拒絕接受幫助

這類遊民長期流落街頭，且通常因毒癮以及精神創傷，拒絕入住任何形式的庇護所。由於這類遊民多具嚴重精神疾病，因此常常闖入商場、公共區域喧嘩、傷害民眾。成為最常登上媒體版面的群體，不過他們僅佔遊民總數的一小部分。

此外，在「貝尼奧夫無家可歸者和住房倡議組織」的報告中，接受調查的3000名遊民，大多數都想要遠離街頭。因此可知毒品、心理疾病問題不是遊民問題的主因，更像是遊民猖獗所衍伸出的附加社會現象。

缺房是主因，但為何缺房？

綜合《The New Yorker》與《CNN》報導，加州政府近5年，在遊民問題上投入了近175億美元。照理來說這些資金，可以負擔所有遊民的房租，然而遊民總數卻仍居高不下，原因是因為房屋總數根本不夠。

「缺房」的成因有二，首先，由於為遊民興建的住宅多為社會住宅，建商的獲利空間很小，因此政府無法說服建商興建足夠的房屋，也使加州的房價無法下降。

此外，多數遊民有毒癮及犯罪歷史，在大眾眼中的形象不佳。許多建商都表示，他們不願建造房屋給「強姦犯和兒童猥褻者」。

而由於佔少數的、具嚴重精神疾病且會傷害民眾的遊民，是多數民眾希望政府盡快解決的群體，因此政府也耗費40億美元，用於遊民的心理治療，並沒有全心全意地建造房屋。導致加州政府現在處於住房、心理健康問題都想解決，但都無法解決的狀態。

報導總結，實施「住房優先政策」，目前仍然是政府的共識。但加州現僅建造了1萬3500套給遊民的住房，距離遊民總數17萬，以及政府目標的250萬套住房仍遙遙無期。且即便最後解決了住房問題，恐怕還是無法滿足多數民眾的訴求。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺