范俊奇《鏤空與浮雕III》：林志玲——別以為你看穿了我的美麗

文：范俊奇

林志玲 Lin Chi-Ling——別以為你看穿了我的美麗

顯然這是個充滿挑釁的標題。我想林志玲應該不會同意。她會說，不要啦，大家會覺得我在張揚我的美麗。然後露齒而笑，然後如果她跟你熟，也許還會親密地把頭靠過來，於是你骨頭馬上酥了一酥，一部分是因為林志玲那著名的娃娃音——怎麼那麼嗲？少女也似的。但你聽得出來，那絕對不是裝的。

我記得針對娃娃音這事林志玲做了一個很高情商的解釋，她說，這是缺點我知道，但因為這缺點而讓大家認識了我，我反而覺得應該把它當作是我的優點了。而誰也不能否認，林志玲的知性和高學歷，輕而易舉，就顚覆了「媚俗作態」這四個字企圖在她身上貼上標籤的不良居心。

聰慧的女明星很多，葷素不忌，但都偏向精明，一不小心就露出張牙舞爪的企圖心。但林志玲的聰明，是典雅的，是得體的，是受過良好教育而把分寸拿捏得剛剛好的。我欣賞林志玲，除了她幾乎無懈可擊的美麗，還有就是她大方得體的禮儀，無論多尷尬的場面，她都可以化險為夷，永遠不會讓空氣中有難堪的導因，這絕對不是單單只有美麗就可以掌控的格局。

如果眞有機會和林志玲合作拍一輯時裝大片，我會建議把地點定在紐約第五街的蒂芙尼專賣店，讓她把臉貼在櫥窗上，長髮盤起，露出她優雅的天鵝頸，然後隨手在頸上給她掛一串長長的珍珠項鍊，讓她側過頭說，「我不想擁有任何東西，直到我找到一個地方，我可以和我喜歡的東西在一起，我不知道這個地方在哪裡，但我知道它是什麼樣子，它就像蒂芙尼——」

於是東方版的奧黛麗．赫本，在我們面前緩緩轉過身來，定格成另一條讓人魂牽夢縈的月光河。不知道為什麼，林志玲的靈秀，總讓我覺得她跟奧黛麗．赫本某一個電光火石的剎那出奇相似，都善良，很優雅，都美麗，而且最關鍵的是——她們的美自帶一份聖潔，沒有讓男人坐立不安的侵略性，可暗地裡又有著蠢蠢欲動的多重個性。

一個人的肉體是統一的整體，但一個人的靈魂，卻從來不是統一的靈魂，它可以承載太多不一樣的懸疑與眞相，我一直覺得，林志玲從一開始就做出了最完美的示範。而這種感覺的落實是之後才想起原來吳宇森也曾經說過，林志玲其實可以拍喜劇，輕盈一點的，明媚一點的。

他說他在林志玲身上看見奧黛麗．赫本靈動的喜劇神韻，那時候林志玲才第一次拍戲，拍的就是「遙想公瑾當年，小喬初嫁了」的《赤壁》，因此我很是相信，男人們見到林志玲除了驚豔，還有一種說不出來的感激，感激她激蕩出男人們久違的溫柔心緒，像在美術館站著看一幅畫，未必都看得懂，也不可能都買得起，但看畫的人，都會安靜下來，慢慢明白什麼叫作心頭一顫，什麼叫作此生無憾——包括吳宇森。

後來吧，聽吳宇森說，他第一次見林志玲，當堂就被林志玲溫婉的妍麗震撼，他沒有見過一個女明星可以有那麼典雅的豔麗，覺得必須將她拍進電影裡，因此《赤壁》最初的概念是拍一部愛情故事，把小喬的戲分大幅度增加，幾乎與周瑜和諸葛亮還有曹操並駕齊驅，可惜電影出來，場面依然太過浩大，男主角依然太過霸氣，林志玲根本招架不住，平白黯淡了小喬那一條感情線——吳宇森也承認，他把含蓄的三國愛情給模糊了，讓古代國色天香的美人受了委屈。

而我隔著銀幕，看著林志玲的小喬扮相，著實秀麗得讓人疼惜，電影雖然拍得有點僵硬，但小喬這角色卻因為林志玲而有了靈韻，讓人沒有辦法不憐惜——至於美麗，美麗可以是一架道具，也可以是一種演技，主要是看把美麗抓在手裡的那個人怎麼去運用而已。

小喬對周公瑾的愛裡頭，墊著厚厚重重的尊敬，《三國》有記，周公瑾其實也有溫柔的一面，對音色的辨識十分敏銳，據說他在給軍隊演練時，偶然聽到遠處吹笛的牧童老是吹錯同一個音，竟循著笛聲找到牧童，然後親自替牧童重削短笛，以便往後吹出的都是精準的音色。這樣的男人，不知道為什麼，我覺得特別會讓林志玲感動，她的丈夫Akira黑澤良平也是個音樂人，婚後兩人把生活過得淸爽而素淨。

林志玲說，婚前她在愛情面前不善辭令，結結巴巴的，不習慣在語言上表達愛，而且工作檔期幾乎都排得密密麻麻，不是拍戲就是拍代言廣吿，她總是一個人拖著行李箱在不同的繁華的城市裡來回奔走，太習慣了一個人的獨立，太習慣了切記不要隨便仗著自己美麗而輕佻得意，反而忘記了自己其實有著被愛被寵壞的條件和權力——所以有時候，停靠，對一個決定讓自己為了愛情和婚姻而安定下來的女人來說，其實是一種前進，向幸福前進，也向勇敢拋棄自己的使命準備承接平凡的自己前進。

我當然知道，在愛情上林志玲也受過委屈。因為對方的舉棋不定。也因為對方顧左右而言他的百般顧忌。於是林志玲只好像一隻斷尾求生的壁虎，斷然截斷愛情的尾巴，為的只是可以在覓得可以托付終生的人的時候，還自己一個現世安穩的機遇——據說，以前盛行一種接近神話的說法，說每一個人都有一個曾經是自己身體一部分的伴侶，只是不知道他被上帝分配到世界的哪裡，我們必須長途跋涉，必須耐心守候，才會和自己身體的一部分結合在一起——林志玲撇撇嘴轉過頭來說，不准笑，我是眞的相信的。

女人基本上都一樣，總要有人愛，才會覺著自己的存在。林志玲恰巧也是。她不喜歡在風雨飄搖的愛情中搖搖欲墜。沒有愛的時候，我發現她的眼神有掩不住的恍惚，特別的恐慌，也特別的焦慮。尤其因為她是林志玲，她的焦慮翻倍了又翻倍，她害怕辜負了這個名字代表的完美性。而且她知道，她要的，其實不是視覺效果的愛情，不是俊男美女配，也不一定要玫瑰香檳城堡豪門。眞正可以流水潺潺的愛情，只要彼此有共通性，並且空氣中流竄著互相凝視互相眷念互相吸引的荷爾蒙其實也就可以了，你去看看最終打動林志玲的那個男人你就知道了。