范俊奇《鏤空與浮雕III》：林志玲——別以為你看穿了我的美麗
我們想讓你知道的是
續作《鏤空與浮雕III》，范俊奇再度集結三十位不同年代的藝文界名人，觥籌交錯，人影交疊，讓他們在彼此的生命擦肩而過，像是開設一場虛擬的派對。在時間與空間的錯位上，記敘他們虛虛實實的人世構圖。無論破敗或風光，絢爛或荒涼，范俊奇筆下的人物群像，皆組成一幅延綿美麗的風景。
文：范俊奇
林志玲 Lin Chi-Ling——別以為你看穿了我的美麗
顯然這是個充滿挑釁的標題。我想林志玲應該不會同意。她會說，不要啦，大家會覺得我在張揚我的美麗。然後露齒而笑，然後如果她跟你熟，也許還會親密地把頭靠過來，於是你骨頭馬上酥了一酥，一部分是因為林志玲那著名的娃娃音——怎麼那麼嗲？少女也似的。但你聽得出來，那絕對不是裝的。
我記得針對娃娃音這事林志玲做了一個很高情商的解釋，她說，這是缺點我知道，但因為這缺點而讓大家認識了我，我反而覺得應該把它當作是我的優點了。而誰也不能否認，林志玲的知性和高學歷，輕而易舉，就顚覆了「媚俗作態」這四個字企圖在她身上貼上標籤的不良居心。
聰慧的女明星很多，葷素不忌，但都偏向精明，一不小心就露出張牙舞爪的企圖心。但林志玲的聰明，是典雅的，是得體的，是受過良好教育而把分寸拿捏得剛剛好的。我欣賞林志玲，除了她幾乎無懈可擊的美麗，還有就是她大方得體的禮儀，無論多尷尬的場面，她都可以化險為夷，永遠不會讓空氣中有難堪的導因，這絕對不是單單只有美麗就可以掌控的格局。
如果眞有機會和林志玲合作拍一輯時裝大片，我會建議把地點定在紐約第五街的蒂芙尼專賣店，讓她把臉貼在櫥窗上，長髮盤起，露出她優雅的天鵝頸，然後隨手在頸上給她掛一串長長的珍珠項鍊，讓她側過頭說，「我不想擁有任何東西，直到我找到一個地方，我可以和我喜歡的東西在一起，我不知道這個地方在哪裡，但我知道它是什麼樣子，它就像蒂芙尼——」
於是東方版的奧黛麗．赫本，在我們面前緩緩轉過身來，定格成另一條讓人魂牽夢縈的月光河。不知道為什麼，林志玲的靈秀，總讓我覺得她跟奧黛麗．赫本某一個電光火石的剎那出奇相似，都善良，很優雅，都美麗，而且最關鍵的是——她們的美自帶一份聖潔，沒有讓男人坐立不安的侵略性，可暗地裡又有著蠢蠢欲動的多重個性。
一個人的肉體是統一的整體，但一個人的靈魂，卻從來不是統一的靈魂，它可以承載太多不一樣的懸疑與眞相，我一直覺得，林志玲從一開始就做出了最完美的示範。而這種感覺的落實是之後才想起原來吳宇森也曾經說過，林志玲其實可以拍喜劇，輕盈一點的，明媚一點的。
他說他在林志玲身上看見奧黛麗．赫本靈動的喜劇神韻，那時候林志玲才第一次拍戲，拍的就是「遙想公瑾當年，小喬初嫁了」的《赤壁》，因此我很是相信，男人們見到林志玲除了驚豔，還有一種說不出來的感激，感激她激蕩出男人們久違的溫柔心緒，像在美術館站著看一幅畫，未必都看得懂，也不可能都買得起，但看畫的人，都會安靜下來，慢慢明白什麼叫作心頭一顫，什麼叫作此生無憾——包括吳宇森。
後來吧，聽吳宇森說，他第一次見林志玲，當堂就被林志玲溫婉的妍麗震撼，他沒有見過一個女明星可以有那麼典雅的豔麗，覺得必須將她拍進電影裡，因此《赤壁》最初的概念是拍一部愛情故事，把小喬的戲分大幅度增加，幾乎與周瑜和諸葛亮還有曹操並駕齊驅，可惜電影出來，場面依然太過浩大，男主角依然太過霸氣，林志玲根本招架不住，平白黯淡了小喬那一條感情線——吳宇森也承認，他把含蓄的三國愛情給模糊了，讓古代國色天香的美人受了委屈。
而我隔著銀幕，看著林志玲的小喬扮相，著實秀麗得讓人疼惜，電影雖然拍得有點僵硬，但小喬這角色卻因為林志玲而有了靈韻，讓人沒有辦法不憐惜——至於美麗，美麗可以是一架道具，也可以是一種演技，主要是看把美麗抓在手裡的那個人怎麼去運用而已。
小喬對周公瑾的愛裡頭，墊著厚厚重重的尊敬，《三國》有記，周公瑾其實也有溫柔的一面，對音色的辨識十分敏銳，據說他在給軍隊演練時，偶然聽到遠處吹笛的牧童老是吹錯同一個音，竟循著笛聲找到牧童，然後親自替牧童重削短笛，以便往後吹出的都是精準的音色。這樣的男人，不知道為什麼，我覺得特別會讓林志玲感動，她的丈夫Akira黑澤良平也是個音樂人，婚後兩人把生活過得淸爽而素淨。
林志玲說，婚前她在愛情面前不善辭令，結結巴巴的，不習慣在語言上表達愛，而且工作檔期幾乎都排得密密麻麻，不是拍戲就是拍代言廣吿，她總是一個人拖著行李箱在不同的繁華的城市裡來回奔走，太習慣了一個人的獨立，太習慣了切記不要隨便仗著自己美麗而輕佻得意，反而忘記了自己其實有著被愛被寵壞的條件和權力——所以有時候，停靠，對一個決定讓自己為了愛情和婚姻而安定下來的女人來說，其實是一種前進，向幸福前進，也向勇敢拋棄自己的使命準備承接平凡的自己前進。
我當然知道，在愛情上林志玲也受過委屈。因為對方的舉棋不定。也因為對方顧左右而言他的百般顧忌。於是林志玲只好像一隻斷尾求生的壁虎，斷然截斷愛情的尾巴，為的只是可以在覓得可以托付終生的人的時候，還自己一個現世安穩的機遇——據說，以前盛行一種接近神話的說法，說每一個人都有一個曾經是自己身體一部分的伴侶，只是不知道他被上帝分配到世界的哪裡，我們必須長途跋涉，必須耐心守候，才會和自己身體的一部分結合在一起——林志玲撇撇嘴轉過頭來說，不准笑，我是眞的相信的。
女人基本上都一樣，總要有人愛，才會覺著自己的存在。林志玲恰巧也是。她不喜歡在風雨飄搖的愛情中搖搖欲墜。沒有愛的時候，我發現她的眼神有掩不住的恍惚，特別的恐慌，也特別的焦慮。尤其因為她是林志玲，她的焦慮翻倍了又翻倍，她害怕辜負了這個名字代表的完美性。而且她知道，她要的，其實不是視覺效果的愛情，不是俊男美女配，也不一定要玫瑰香檳城堡豪門。眞正可以流水潺潺的愛情，只要彼此有共通性，並且空氣中流竄著互相凝視互相眷念互相吸引的荷爾蒙其實也就可以了，你去看看最終打動林志玲的那個男人你就知道了。
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守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
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買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！