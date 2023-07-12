PMIA 台灣精準醫療產業協會提出2023精準健康產業政策白皮書 籲落實精準健康政策 「對症下藥」擴大嘉惠全體民眾

精準健康已是醫療、健康產業發展的重要趨勢，無論行政院「5+2產業創新計畫」或蔡英文總統所揭示六大核心戰略產業指引，都顯示我國精準健康的發展已經紮下堅實基礎，具備一定發展優勢。2021年台灣更被英國經濟學人雜誌的「個人化精準醫療發展指標（Personalised Health Index, PHC Index）」評定為亞太區第二名，僅次於新加坡。然目前精準健康仍須面對實務、法規問題，本次「2023精準健康產業政策白皮書」徵詢產、官、學、研、醫、病六大領域專家意見，提出包含以精準健康優化醫療配置、次世代基因定序(NGS)檢測納入健保給付、推動大型群體基因體定序（population sequencing）計畫、優化醫療機構申請實驗室開發檢測(LDTs)、打造健康大數據永續基礎等五大政策建議方向，期待政府與產業一同開拓精準健康下一步。

優化醫療配置、推動大型群體基因定序 提高精準健康可近性

台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙致詞時表示，台灣的醫療暨健康照護已具有國際水準，整體醫療品質也大幅提升，更有許多研發優勢與相對開放的市場。精準健康發展更需仰賴大量數據才能實現台灣目前已經有了數位、AI、半導體科技等「護國神山」，如善用科技優勢並結合生醫產業發展環境，推動更具前瞻性的大型群體基因定序計畫，找出國人罹病風險因素及對應基因，將可治病於未病、打造另一座護國神山。

目前民眾對精準醫療的概念仍較薄弱，如政府可透過大規模衛教，落實大型群體基因體計畫，就能打造全民基因定序資料庫，有利提升全體國民精準健康；而每個癌症病人應該一生有做一次全方位基因檢測的機會，目前日本、韓國都有給付或部分負擔，如台灣推動類似方案，不僅可讓罹癌患者能得到更精確的醫療照顧，其檢測資料也可以獲得相關數據，成為台灣精準醫療的基石。

本次政策白皮書的產出，是來自於多方專家討論及調查等、為期一年多的意見彙集而成，期待政府可採納並落實，提升全民精準健康福祉。

行政院副院長鄭文燦(中)與台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙(右)、台灣精準醫

接軌國際趨勢 呼籲NGS檢測納入健保、優化LDTs標準

台灣精準醫療產業協會理事長蔡政憲分享，精準醫療可以較過去更全面分析個別癌症病患基因變異的相互關係，透過生物訊息與臨床數據的綜合分析，找到「對症下藥」的最佳解方。除了優化醫療資源配置、提高精準健康的可近性；也需要落實精準醫療NGS檢測，才有機會提升整體社會健康與病人治療成效。

觀察目前台灣精準健康產業發展，尚有眾多數據庫資源未整合且缺乏標準化問題，就算已取得資料，也存在應用方面的法規限制與資安疑慮，未來無論是訂定專法或修法，抑或是設立獨立專責機構或監管機制，都應顧及資料的可用性、互相操作性、及安全性；並加強與民眾溝通、建立信任感，讓健康數據的蒐集運用有所本，也確保生醫研究得繼續進行且因應產業發展創新需求。

舉例來說，罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症（SMA），早期幾乎無藥可醫，目前雖有新的治療方法，但治療費用昂貴。荷蘭將檢測添加到新生兒篩查計劃中，於症狀產生前就給予治療，總醫療費用估計能節省 1200萬歐元。目前台灣約有400多位SMA病友；加上以SMA的發病率來看，約每1萬多名新生兒中就有一位可能罹患SMA，然而台灣目前卻只有1個縣市補助SMA篩檢，雖然健保已給付三種治療藥物，但三種藥物都是天價，如能普及先行檢測做好預防，就可節省後續的治療與照顧費用。

行政院副院長鄭文燦表示，如今人口老化、醫療需求提高，精準醫療更顯重要。台灣長期深耕生技與醫療產業發展，已累積相當雄厚的技術實力；本次白皮書中提及的項目，部分政府已經著手進行，包含研擬相關法規，一方面要照顧國人健康、保護國人的個資，同時需要推動健康大數據發展並兼顧醫學倫理。期待未來可導入最新科技，持續推動生醫、精準醫療等攸關患者權益方案，保障病人獲得最優治療權益、獲得妥善照顧，完善臺灣產業生態系，成為國人精準健康支柱。

持續優化智慧醫材並搭配精準醫療 有效精準防控疾病

台大醫學院癌醫中心醫院院長楊志新也於記者會中表示，NGS等癌症基因檢測，已是許多癌症治療過程中不可或缺的項目，缺少此檢測，癌症專科醫師將無法提供最準確的治療。各國及台灣之治療準則也都已納入標準之治療流程及給付，希望台灣健保可儘快趕上國際之水準。台灣的醫療支出只占GDP的6.1%，歐美及先進國家多在8%以上；而台灣的6.1%醫療支出，還包含大多數自費。呼籲應將更多經費投注在健康上，也期望政府、私人保險，與民眾都可重視精準健康，雖然感覺初期花費較高昂，但可有效省去後續的龐大醫療開銷。

國人罹癌率年年上升，對於癌症醫療的需求也日益增加，如果健保可以將癌症精準檢測納入給付範圍，就能擴大癌症醫學的資料庫，在臨床實驗及醫療上都可以提高準確性；如不能全額給付，至少可讓差額自付成為可行方案。台中榮民總醫院醫學研究部轉譯醫學研究科主任陳一銘也分享，台中榮總與多家大型資訊科技公司、學術研究機構簽訂合作備忘錄，推動跨域協作經驗，透過智慧醫材與精準醫療，打造全方位醫學中心，讓醫療再進化，不僅只是解決人類的病痛，更讓疾病成為可以被管理的風險。期望台灣的國家級計畫及生技產業發展，可從癌症相關檢測擴及其他領域的基因檢測，全面防堵健康風險。

台灣癌症基金會賴基銘執行長強調，長年以來，癌友對於精準檢測與治療的可近性非常有限，台癌近期著重倡議台灣癌症新藥多元支持基金(CDF)，期待本案可快速過關，造福更多癌友。台灣病友聯盟吳鴻來理事長則對優化醫療資源配置表達支持，期待優化健康資源能多配置於精準醫療，也提醒未來應該更落實民眾衛教，讓民眾了解健康數據蒐集用意與未來可能應用，讓精準醫療可有更長足進展。

國立陽明交通大學科技法律學院院長陳鋕雄則提出，目前台灣由醫事司訂定精準健康的相關法規(如特管辦法)，是一項很好的法規創新。接下來對於健康數據蒐集及治理，尤其是具高敏感度的基因資料，更需設立專責機構及相應法規管理，強化資料分享的可信任性。

2023精準健康產業政策白皮書五大建議方向：

（一）以精準健康優化醫療配置，嘉惠民眾健康福祉：醫療成本隨著台灣邁入超高齡社會將會遞增，應思考如何利用精準健康來優化醫療資源配置，提高精準健康的可近性，促進整體社會健康與病人治療成效。

（二）接軌國際趨勢，研議精準醫療NGS檢測納入健保給付：美國臨床腫瘤醫學會（ASCO)、歐洲腫瘤學學會(ESMO)近年陸續將多項癌別的治療指引中納入NGS，韓國、日本及英國也都分別於2017、2019及2021年以部分負擔的方式給付NGS。

（三）借助台灣科技優勢，推動大型群體基因體定序（population sequencing）計畫，以建立精準健康發展利基：透過群體基因及健康大數據的分析，找出國人罹病風險因素及對應基因，使得具有高風險基因的個人能及早預防，進而改善提升全民健康。

（四）優化醫療機構申請實驗室開發檢測(LDTs)之申請程序與管理：優化LDTs之申請程序及審核標準一致化，提高精準健康檢測量能、速度，並降低檢測成本，從而提供醫療機構之品牌及服務與委外實驗室之品質及技術最適利基。

（五）健全健康資料應用環境，打造健康大數據永續基礎：政府應迅速設立獨立機關進行資料規格化及統合作業，才能加速數據整合運用之進程，同時建立完善的健康資料安全運用與健康大數據永續發展的法規環境。