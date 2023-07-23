吳家德《生活是一場熱情的遊戲》：關於「如果」的種種，我從蔣勳老師的身上習得不少
我們想讓你知道的是
曾經，他是一位害羞內向的青年。如今，他是全台灣最熱情的男人。專業經理人、作家吳家德「自帶正能量」，期望藉由分享自身與「熱情」的親身故事，為新世代讀者帶來恆星般的光亮。
文：吳家德
心中有愛，生活就會更幸福
家德珍重 佛光山 蔣勳 2009.3.15
這幾個字是蔣勳老師親簽在二○○二年出版《蔣勳精選集》，扉頁上題字送給我的祝福之語。
時光拉回二○○九年的元月，我從網路上得知蔣勳老師在台中國家美術館有一場講座，演講題目是「一個讀詩的下午」。我馬上上網報名參加。結果發現報名人數已額滿。我不甘心，打電話給主辦單位，詢問是否還有機會報名。承辦人員告訴我，可以到現場排候補，只要早到，一定有機會的。
「拚了，我一定要親臨現場，聽到蔣老師的演講。」掛下電話之後，我這麼告訴自己。這場講座是二二八國定假日的活動，當天一早，我一個人從台南開車到台中，排到候補第二位，專程聽這場演講，這是我永生難忘的記憶。
二○○八年九月爆發全球金融海嘯，許多公司倒閉，人民失業。當年我在銀行上班，充分感受到這股不安沉重的氛圍。我知道我需要得到內心的安寧與救贖，我開始讀詩，開始與自己的內心對話。也就在這尋求安穩的契機中，我看到了這場演講訊息，進而讓我與蔣勳老師結這份善緣。
聽蔣勳老師的演講，有一種如沐春風的感覺，很容易陶醉，也很能引起共鳴。在這場講座中，我記得蔣老師說了一個饒富哲理的好故事。他說，在還沒有手機地圖導航的年代，他到中國的邊疆旅行，或許是地廣人稀，擔心走錯道路，便問一位婦人他們要去的目的地怎麼走？
這位婦人聽完蔣勳老師的問題回答說：「這條路繼續走是對的，只要再走兩天向右轉就到了。」這段話引起現場聽眾的哄堂大笑。蔣老師說，這在台灣是不可能發生的。大家追求的是速度，是快感，高鐵從台北到高雄只要一個半小時，大家都嫌太慢，聽到兩天大概就暈倒了。
講座結束之前，蔣老師要現場聽眾眼睛閉上，專注聆聽他朗讀的一首詩〈願〉。
我願是滿山的杜鵑 只為一次無憾的春天
我願是繁星 捨給一個夏天的夜晚
我願是千萬條江河 流向唯一的海洋
我願是那月 為你 再一次圓滿
這是我在人間聽過最美的聲音之一，到現在我依然記得這份感動。
從此之後，我開始認真「追」蔣勳老師的演講。
很幸運的，過幾天之後，我又從網路上看到蔣老師在佛光山的佛光緣美術館有一場演講，題目是「美的覺醒」。二話不說，當然一定要前往聆聽。演講會後，原想拿蔣老師的書讓他簽名。無奈，當日蔣勳老師是不簽書的。我便在他休息的貴賓室門口徘徊……。
或許是菩薩加持，當我在門口踱步之際，當時是佛光山都監院的院長慧傳法師彷彿知道我這位小粉絲的渴望，竟招手請我入內與蔣老師比鄰而座。我感到不可思議，竟然有機會與蔣老師聊上幾句話。當年的這段畫面，我記憶猶新。而我覺得我也是一位懂得感恩之人，過幾年之後，趁慧傳法師到佛光山南台別院演講之際，我特別告訴他這個往事，感謝他的神來一揮，讓我心想事成。
這兩場關於「詩」與「美」的知識饗宴，讓我對蔣勳老師更加崇拜，也讓我這十多年來，只要是蔣老師的講座，時間上只要允許，我一定會前往聆聽。
時隔數月，台南文化中心舉辦一場講座，蔣老師演講《富春山居圖》。《富春山居圖》的作者是元朝的畫家黃公望，黃公望在八十幾歲時，閱歷生命的浮沉起落，經歷人世的滄海桑田，最終完成這幅曠世傑作。在他的筆觸中，盡是老莊的道家哲學，展現寧靜，沒有牽掛的人生風景。
我是這麼聽蔣勳老師描述黃公望的一生……
「黃公望小時候天資聰穎，很會讀書，年少時就被選拔參加神童的考試。長大後，在政府單位當官，負責田糧賦稅。到了四十多歲，因為個性耿直，被長官貪賄連累，因而坐牢。出獄後，長期隱居民間，賣卜維生，通易經與八卦，看盡繁華的生命……」
就是這一句「賣卜維生」，牽動我的敏感神經。突然想起，離我上班的地方不到三百公尺的馬路旁，有一個很顯眼的小攤子，攤子旁有一位老人，閒來就在位置上寫寫書法，等著有緣人走上前去讓他「占卜」解惑。我想，這應該相當契合黃公望在街頭「賣卜維生」的場景吧。
我把現代的這位老人，想像成古代的黃公望，心裡想著，真是太有趣了，原來我每天幾乎都會看見的老人，竟是一位隱居山林的道家高手。因為聽了蔣老師的演講，終於按捺不住好奇心的作祟，我走向前去與這位老人攀談。
我想要分享的是，當我坐在在攤位，將近二十分鐘的時間裡，我聽著老人不斷的告訴我，關於我的命運，在先天上與後天的差異，又該如何調整與預防時，那時在我的心中，卻是不斷回味蔣老師訴說的黃公望街頭「賣卜維生」淡泊名利的心情。
一場演講，讓我發現，原來「賣卜維生」也是一種生活美學；一場演講，讓我驚覺，生命中，有很多不經意的小事，都值得讓我們停下腳步，細細的欣賞與品味。如果沒有聽蔣老師的演講，何來讓我有這麼多的生活樂趣呢！
我深深覺得，不論東方的書法或畫作，抑或西方的藝術或人文，蔣老師講解的功力，總能夠深入淺出的帶領聽眾，走進作者的內心世界，分享作品的內在核心，讓聽眾回味無窮。蔣老師說：「美，其實就是回來做自己。」一句簡單不過的話，卻讓我感同身受，省思不已。
從二○○九年聽蔣老師的第一場演講開始，一直到二○一四年，這六年的時間，我可說是蔣老師的粉絲與書迷。也因為聽蔣老師演講次數多了，讓蔣老師稍稍知道有一位他的鐵粉默默地支持他。
二○一四年的秋天，因為要幫佛光山南台別院邀約許多講師前來演講的任務，我向承辦活動的師父提出可以邀請蔣勳老師前來分享，師父一聽當然非常期盼，便請我執行這個工作。也就因為這個契機，得以讓我有機會到台南高鐵站接蔣勳老師來南台別院，創造更多與老師互動的善緣好運。
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守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！