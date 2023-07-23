吳家德《生活是一場熱情的遊戲》：關於「如果」的種種，我從蔣勳老師的身上習得不少

文：吳家德

心中有愛，生活就會更幸福

家德珍重 佛光山 蔣勳 2009.3.15

這幾個字是蔣勳老師親簽在二○○二年出版《蔣勳精選集》，扉頁上題字送給我的祝福之語。

時光拉回二○○九年的元月，我從網路上得知蔣勳老師在台中國家美術館有一場講座，演講題目是「一個讀詩的下午」。我馬上上網報名參加。結果發現報名人數已額滿。我不甘心，打電話給主辦單位，詢問是否還有機會報名。承辦人員告訴我，可以到現場排候補，只要早到，一定有機會的。

「拚了，我一定要親臨現場，聽到蔣老師的演講。」掛下電話之後，我這麼告訴自己。這場講座是二二八國定假日的活動，當天一早，我一個人從台南開車到台中，排到候補第二位，專程聽這場演講，這是我永生難忘的記憶。

二○○八年九月爆發全球金融海嘯，許多公司倒閉，人民失業。當年我在銀行上班，充分感受到這股不安沉重的氛圍。我知道我需要得到內心的安寧與救贖，我開始讀詩，開始與自己的內心對話。也就在這尋求安穩的契機中，我看到了這場演講訊息，進而讓我與蔣勳老師結這份善緣。

聽蔣勳老師的演講，有一種如沐春風的感覺，很容易陶醉，也很能引起共鳴。在這場講座中，我記得蔣老師說了一個饒富哲理的好故事。他說，在還沒有手機地圖導航的年代，他到中國的邊疆旅行，或許是地廣人稀，擔心走錯道路，便問一位婦人他們要去的目的地怎麼走？

這位婦人聽完蔣勳老師的問題回答說：「這條路繼續走是對的，只要再走兩天向右轉就到了。」這段話引起現場聽眾的哄堂大笑。蔣老師說，這在台灣是不可能發生的。大家追求的是速度，是快感，高鐵從台北到高雄只要一個半小時，大家都嫌太慢，聽到兩天大概就暈倒了。

講座結束之前，蔣老師要現場聽眾眼睛閉上，專注聆聽他朗讀的一首詩〈願〉。

我願是滿山的杜鵑 只為一次無憾的春天

我願是繁星 捨給一個夏天的夜晚

我願是千萬條江河 流向唯一的海洋

我願是那月 為你 再一次圓滿

這是我在人間聽過最美的聲音之一，到現在我依然記得這份感動。

從此之後，我開始認真「追」蔣勳老師的演講。

很幸運的，過幾天之後，我又從網路上看到蔣老師在佛光山的佛光緣美術館有一場演講，題目是「美的覺醒」。二話不說，當然一定要前往聆聽。演講會後，原想拿蔣老師的書讓他簽名。無奈，當日蔣勳老師是不簽書的。我便在他休息的貴賓室門口徘徊……。

或許是菩薩加持，當我在門口踱步之際，當時是佛光山都監院的院長慧傳法師彷彿知道我這位小粉絲的渴望，竟招手請我入內與蔣老師比鄰而座。我感到不可思議，竟然有機會與蔣老師聊上幾句話。當年的這段畫面，我記憶猶新。而我覺得我也是一位懂得感恩之人，過幾年之後，趁慧傳法師到佛光山南台別院演講之際，我特別告訴他這個往事，感謝他的神來一揮，讓我心想事成。

這兩場關於「詩」與「美」的知識饗宴，讓我對蔣勳老師更加崇拜，也讓我這十多年來，只要是蔣老師的講座，時間上只要允許，我一定會前往聆聽。

時隔數月，台南文化中心舉辦一場講座，蔣老師演講《富春山居圖》。《富春山居圖》的作者是元朝的畫家黃公望，黃公望在八十幾歲時，閱歷生命的浮沉起落，經歷人世的滄海桑田，最終完成這幅曠世傑作。在他的筆觸中，盡是老莊的道家哲學，展現寧靜，沒有牽掛的人生風景。

我是這麼聽蔣勳老師描述黃公望的一生……

「黃公望小時候天資聰穎，很會讀書，年少時就被選拔參加神童的考試。長大後，在政府單位當官，負責田糧賦稅。到了四十多歲，因為個性耿直，被長官貪賄連累，因而坐牢。出獄後，長期隱居民間，賣卜維生，通易經與八卦，看盡繁華的生命……」

就是這一句「賣卜維生」，牽動我的敏感神經。突然想起，離我上班的地方不到三百公尺的馬路旁，有一個很顯眼的小攤子，攤子旁有一位老人，閒來就在位置上寫寫書法，等著有緣人走上前去讓他「占卜」解惑。我想，這應該相當契合黃公望在街頭「賣卜維生」的場景吧。

我把現代的這位老人，想像成古代的黃公望，心裡想著，真是太有趣了，原來我每天幾乎都會看見的老人，竟是一位隱居山林的道家高手。因為聽了蔣老師的演講，終於按捺不住好奇心的作祟，我走向前去與這位老人攀談。

我想要分享的是，當我坐在在攤位，將近二十分鐘的時間裡，我聽著老人不斷的告訴我，關於我的命運，在先天上與後天的差異，又該如何調整與預防時，那時在我的心中，卻是不斷回味蔣老師訴說的黃公望街頭「賣卜維生」淡泊名利的心情。

一場演講，讓我發現，原來「賣卜維生」也是一種生活美學；一場演講，讓我驚覺，生命中，有很多不經意的小事，都值得讓我們停下腳步，細細的欣賞與品味。如果沒有聽蔣老師的演講，何來讓我有這麼多的生活樂趣呢！

我深深覺得，不論東方的書法或畫作，抑或西方的藝術或人文，蔣老師講解的功力，總能夠深入淺出的帶領聽眾，走進作者的內心世界，分享作品的內在核心，讓聽眾回味無窮。蔣老師說：「美，其實就是回來做自己。」一句簡單不過的話，卻讓我感同身受，省思不已。

從二○○九年聽蔣老師的第一場演講開始，一直到二○一四年，這六年的時間，我可說是蔣老師的粉絲與書迷。也因為聽蔣老師演講次數多了，讓蔣老師稍稍知道有一位他的鐵粉默默地支持他。

二○一四年的秋天，因為要幫佛光山南台別院邀約許多講師前來演講的任務，我向承辦活動的師父提出可以邀請蔣勳老師前來分享，師父一聽當然非常期盼，便請我執行這個工作。也就因為這個契機，得以讓我有機會到台南高鐵站接蔣勳老師來南台別院，創造更多與老師互動的善緣好運。