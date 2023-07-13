問題不只是虱目魚成本：當員工時薪突破200元時，阿堂鹹粥老闆又該如何定價？
我們想讓你知道的是
在阿堂鹹粥的漲價爭議中，大家的焦點大多都還是落在虱目魚的原料價格，但餐飲產業結構上脆弱的損益表應該才是一切的根基，特別中小型餐飲業對費用更是敏感。比較相關數據完整的日本，可以預測在10年後，台灣的中小餐飲店鋪應該會減少非常多。
2022年底有兩個跟消費服務業相關的熱門新聞，一個是基本工資的時薪將從168來到176，另外一個是台南鹹粥店的售價從200調整到260。這兩個新聞看似無關，但從整體餐飲產業的特性來看，其實是可以導出基本工資跟餐飲業者不可分離的關聯性。
基本工資在過去七年從2017年的133元到現在2023年到176元，調漲了43元，跟2022年到168元比，多了八元。如果每年都可以調八元的話，再三年就可以到達時薪200元大關。
如果時薪變成200元，你覺得鹹粥店老闆會怎麼做？挑戰售價突破300元嗎？其實要是有一天時薪真的到200元，售價應該不會再變成老闆的煩惱，因為那時候可能還會有其他讓鹹粥店老闆更頭痛的事在等著他處理。為何會如此？讓我們配合統計天國日本的相關資料，從餐飲產業的三個基本結構特性開始說起。
餐飲產業的高人事費用佔比
看日本所整理好的不同產業人事費用與營業額的佔比，先說結論，那就是勞動密集度高的產業跟勞動密集度低的產業對照，不同產業在人事費用佔比的差距，最大是可以來到24%。
讓我們看幾個產業：日本製造業的人事費用只佔營業額的8%，而日本零售業的人事費用比製造業高一點，佔營業額的12%。再回來看日本的住宿與餐飲服務產業，這一塊的人事費用佔了營業額的32%，人事費大大影響了住宿與餐飲服務產業的費用結構。
同產業規模不同，差距拉更大
再來看大公司跟小公司，是否在人事費用上有差距？
用50員工數做分水嶺，50人以上大規模的住宿餐飲服務事業體，跟50人以下規模的事業體，在人事費用的佔比，50人以上的事業體約是29%，而在50人以下的事業體，人事費用的占比可以來到35%。
即使做相同產業，規模差異是可以讓人事費用差距來到6%。而6%多嗎？日本的住宿與餐飲服務產業的整體營業利益只有2%而已，這個6%差距，足夠有獲利的公司變成虧損，大小公司在人事費用上是差非常多的。
一直在變少的餐飲店
再看餐飲產業在這幾年的店鋪數變化，在少子高齡化，以及人事費用不斷攀升下，日本餐飲店的店鋪數一直在下滑。從2011年的150萬家，一直到21年剩下144萬家間，10年內就少了快六萬家，而在疫情的影響下，應該這個數字會再創下新低，這個持續的負成長可以解讀成：日本餐飲產業有利可圖的空間應該不大，要不然店鋪數不會越來越少。
綜合上面的三個特性，再回到最開始的主題：時薪要是變成200元之後，鹹粥店老闆可能會有什麽新煩惱。
1. 體力上的負荷
台南的鹹粥店應該是中小事業體無誤，如果套用在日本的邏輯，應該原本占比就高的人事費用，會更壓縮到目前的利潤，壓縮到利潤後，這些小事業體的老闆會怎麽做？一般就會開始節流。如何節流？就是人請少一點。
但工作就是這些，也不會因為少請人，工作就不見，那怎麽辦，誰做？只好老闆自己撿起來做，所以費用負擔力比較不夠的餐飲產業的小事業體老闆，應該自己的工時會越來越長，當然體力的負荷也會越來越大。
2. 無法再漲的困境
為了不虧損，鹹粥店未來可能還是會再把價格天花板往上頂，但如果來店消費的人潮沒大幅度的變少，「漲價生意又沒掉」這個狀況，被解讀成「有利可圖」之後，一定會吸引到其他業者進入這個市場。
當然，這些新業者應該不會從價格上跟既有店硬拼，但可能會從原料規格，裝潢氣氛等，其他元素跟既有店做差異訴求，這個價格訴求之外的競爭對手要是開始瓜分到既有小型事業體的顧客，在資金有限的狀況下，小型事業體是很難用價格之外的武器來對抗，但怕顧客流失所以也不敢漲，所以只能眼睜睜的看獲利變少。
其實，在日本的調查裏面，有高達42%的業者認為，人事成本變高之後，是沒有什麽方法可以有效應變，只能眼睜睜的看著利潤減少。
3. 做老闆好還是做員工好
如果越做越累，價格也無法再調整，也不敢或是沒經費做設備或是裝潢的投資，獲利又逐漸變少，看每年一直提高的基本工資，如果有天，基本工資的吸引力大於「微薄獲利 + 付出勞力」的話，那老闆應該有可能會選擇去當個快樂的員工，不用再煩惱Google評論，不用再煩惱找不到員工，不用再煩惱原物料漲價。
這個狀況會出現嗎？預測應該10年後，中小餐飲店鋪應該會減少非常多。
再回來看台南鹹粥，大家的焦點目前都還是落在虱目魚的原料價格，但餐飲產業結構上脆弱的損益表應該才是一切的根基，特別中小型餐飲業對費用更是敏感。
話説幾個月之前還特別繞去光顧這家店，到了門口，才看到要休息了一陣子不營業的公告，這些影響收益的因數，以為疫情結束就要告一段落了，但接著原料的調價潮，到現在的最低工資，最後一根稻草的少子化都還沒上場，鹹粥老闆就那麽多關需要過了。
台灣的中小餐飲業要是沒調整自己的形態，應也會走向日本那一條路。
本文經商社男的外食迷宮授權刊登，原文刊載於此
原標題：問題是虱目魚？當時薪變成200時 台南鹹粥老闆要如何做？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。