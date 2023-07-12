分科測驗數甲：數學教師指「難度是計算量造成的」，補教老師預估頂標、前標下移

大學入學分科測驗今（12）日登場，本次數學甲考科計算量大，高中數學教師表示：「難度是計算造成的」，學生會因解題的時間壓力，導致答對率下降，補教老師也預測，本次頂標、前標、均標會往下掉。

今日分科測驗第3個考科為數學甲，應到人數為2萬6792人，缺考人數為1546人，缺考率為5.77％。

陽明高中數學教師蘇順聖說，這整份試題內容基本上符合大考中心108課綱考試範圍規範，題目由淺至深，目標明確，比去（2022）年還要有難度。得勝者文教數學科老師解創智認為，試題計算量比往年大，概念比較深入，預測頂標、前標、均標往下掉，後標跟底標比較不會變。

全國教師會召集5名數學科教師評論這份題目，認為其創新度高，第11題百貨公司抽排送獎品活動緊扣時事，第2題放射性物質的半衰期有達到跨科整合，第6題運用空間向量、矩陣、線性組合、行列式，屬於跨單元知識整合。

進一步分析整份試題的難易度，蘇順聖強調，以測驗時間80分鐘來看，學生可能會因為解題時的時間壓力，導致整體題目難度增加、答對率下降。有人可能會拿前（2021）年被認為「超難」的數甲題目來比較，當年的題目是學生連看都看不懂，但今年的題目學生還是會知道怎麼解題，只是下手後會發現計算量很大。

中正高中數學教師林榮福說，這份考卷的「難度是計算造成的」，如果沒有時間壓力的話，考卷的難易度沒有想像中高。他提及，老師常常會提醒學生，在寫考卷時要大概閱覽題目內容，如果考生有遵照建議執行，依序寫單選題、選填題、多選題，最後寫混合題型，對心理上的負擔以及時間壓力可能會比較小。

之所以會有這樣的差異，其中一個原因在於本次3題選填題是學測考過的類似內容。另外，多選題後面幾題都是高三內容，如果學生高三時沒有認真學，就會影響到答題。建國中學數學教師郭仲祐也說，多選題後面幾個選項對學生來講都要花蠻多時間，計算內容龐大，程度好的學生若想拿到高分得好好把握。

得勝者文教數學科老師陳建州則認為，試題的基本題偏少，只有一題單選題，多選題也不算簡單，偏向計算的試題計算量大，偏向觀念的問題觀念也偏難，但手寫題閱讀量較少，比去年簡單一些。另外，他也點出考題數學甲的佔比偏少，少於一半，微積分的比重相較過去也偏少。

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核稿編輯：羅元祺