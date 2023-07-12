2023/07/12,
印太

泰國外交部長宣稱曾見翁山蘇姬，為緬甸政變後首次會面外國使節

泰國外交部長宣稱曾見翁山蘇姬，為緬甸政變後首次會面外國使節
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我們想讓你知道的是

泰國外交部長董恩表示他上週曾會面緬甸被罷黜的民主派領袖翁山蘇姬會面，為翁山蘇姬在2021年的政變中被拘押後，首次會面外國特使。董恩也表示，翁山蘇姬健康狀況良好，她也呼籲緬甸內部重新展開會談。

（中央社）泰國外交部長董恩今天告訴記者，他上週與緬甸被罷黜的民主派領袖翁山蘇姬會面。這是翁山蘇姬在2021年的政變中被拘押後，首次與外國特使會面。

法新社報導，董恩（Don Pramudwinai）在印尼雅加達舉行的東南亞國家外長會議期間告訴記者說：「確實有那麼一次會面，她的健康狀況很好，那是次很好的會面。」

2021年2月1日的政變結束了緬甸短暫的民主實驗，使這個東南亞國家陷入血腥的動亂，在政變之後翁山蘇姬一直遭到拘押。

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2021年2月，緬甸軍方推翻民選的翁山蘇姬政府。

78歲的翁山蘇姬曾獲諾貝爾和平獎，她在政變後遭受一系列指控，並被軍政府法院判處共33年徒刑。人權組織抨擊對她的審判根本是個騙局。

董恩證實，他於9日見了翁山蘇姬，而她呼籲緬甸內部重新展開會談，以讓目前的危機能夠落幕。

董恩說：「她鼓勵對話。」

緬甸發生政變後，外界只看到翁山蘇姬一次，她現身在一張官方媒體在法庭拍攝的照片中。

外國外交人員曾多次請求與翁山蘇姬會面，但都遭緬甸軍政府拒絕。在她受審的過程中，她的律師被禁止接受媒體採訪。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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