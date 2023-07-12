泰國外交部長宣稱曾見翁山蘇姬，為緬甸政變後首次會面外國使節

（中央社）泰國外交部長董恩今天告訴記者，他上週與緬甸被罷黜的民主派領袖翁山蘇姬會面。這是翁山蘇姬在2021年的政變中被拘押後，首次與外國特使會面。

法新社報導，董恩（Don Pramudwinai）在印尼雅加達舉行的東南亞國家外長會議期間告訴記者說：「確實有那麼一次會面，她的健康狀況很好，那是次很好的會面。」

2021年2月1日的政變結束了緬甸短暫的民主實驗，使這個東南亞國家陷入血腥的動亂，在政變之後翁山蘇姬一直遭到拘押。

Photo Credit:GettyImages 2021年2月，緬甸軍方推翻民選的翁山蘇姬政府。

78歲的翁山蘇姬曾獲諾貝爾和平獎，她在政變後遭受一系列指控，並被軍政府法院判處共33年徒刑。人權組織抨擊對她的審判根本是個騙局。

董恩證實，他於9日見了翁山蘇姬，而她呼籲緬甸內部重新展開會談，以讓目前的危機能夠落幕。

董恩說：「她鼓勵對話。」

緬甸發生政變後，外界只看到翁山蘇姬一次，她現身在一張官方媒體在法庭拍攝的照片中。

外國外交人員曾多次請求與翁山蘇姬會面，但都遭緬甸軍政府拒絕。在她受審的過程中，她的律師被禁止接受媒體採訪。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒