【專訪】《無能戀愛諮商中心》作者穀子：想畫出讓人心馳神往的台灣校園青春喜劇

文：曾玉婷

「妳一定有什麼能跟男生處得很好的祕訣吧」、「不談愛只做愛啊」——身為Gay卻總是鍾情於直男的沈青，以及擅長向異性放電的毒舌直女吳婕，《無能戀愛諮商中心》從兩名損友幽默的互動揭幕，描繪大學服設系生活的種種酸甜苦辣，如今漫畫第一季溫馨落幕。

畫出讓人心馳神往的台灣校園青春劇

談到創作理念，穀子說：「我想要畫讓人有點稱羨的台灣的大學生活。」

從小讀日系作品長大的穀子，發現故事常把日本生活描述得多采多姿，進而讓她思考，能不能畫出有點苦有點挫折，卻依然熱鬧有趣且快樂，讓人嚮往的台灣校園生活？

所以，作品便以詼諧輕鬆的筆法，讓性格鮮明的角色碰撞彼此的價值觀、上演笑料百出的青春喜劇；讀者也能從心思細膩的沈青身上，看見課業、人際、戀愛或自我價值的煩惱，從中找出情感的共鳴。

但歡快的情節背後，穀子透露故事其實有「裏設定」。她坦言，這群角色如果都是現實中的人，「他們很可能都要去看心理諮商。」

榖子發覺，讀設計或服設的學生，可能有人對自己的創作不滿意，有人甚至被嚴師撕爛作品扔出窗外，讀到壓力大而罹患憂鬱症的不在少數。曾就讀藝大的榖子回顧當年，觀察身邊同學通常也是要死不活、有氣無力的模樣，不見如此歡樂的氛圍。

這些現實的打擊，在作品裡都被適當地過濾，盡量留下光鮮亮麗的一面。但榖子仍收到許多讀者回饋，反映故事細節符合現實。

「有人猜，我身邊有服設系軍師在幫我，但其實沒有。還有人問我，是不是在他們房間裝監視器？因為他們正好是類似沈青、吳婕和苓苓的室友組合。」她笑道。

而故事雖然加入LGBT、服設系等元素，但榖子不打算深入談議題（身為同志的掙扎和困難），或者專業（設計和比賽的過程），而是將這些標籤自然融入角色，帶出他們有趣、平凡、活得都算滿好的日常生活。

Photo Credit: CCC創作集提供

矛盾、掙扎、放不開，日子還是要繼續過

極具個性的角色群，是故事的一大亮點。其中，母胎單身的主角沈青，同時卻是替女同學們指點感情迷津的兩性諮商大師，此身分正是呼應《無能戀愛諮商中心》的題名。

「沈青是跟所有人最相反的角色，他是這個故事裡最矜持、最放不開的人。」

榖子分析，沈青追求的是童話故事的老派展開，除非對方最初就喜歡他，否則他不願放下身段思考策略性的戀愛技巧，那會讓他覺得丟臉、也不符合自己的性格。即便如此，替同學諮詢感情困擾時，沈青仍會提供見解、建議對方適當運用心機。

尋求百分百純粹愛的沈青，無論去Gay Bar、上交友軟體都沒辦法自在享受樂趣。但其實，沈青的內心還是會稍微羨慕身邊玩很開的朋友，「吳婕也是他羨慕忌妒的對象之一，有時會念她兩句，但不會對她太壞。」

Photo Credit: CCC創作集提供

關於這些雙標和自相矛盾，其實在其他角色身上也有所顯現，也是榖子想細緻描繪的部分。

例如，自稱雙性戀偏女同的苓苓，總喊著更喜歡女生、卻每次都和異性交往又分手。沈青質問苓苓，為何不面對自己、還要騙人感情？她大方回答：「直男就是比較easy啊！女生才沒那麼好追呢！」

Photo Credit: CCC創作集提供

儘管角色貼有不同的標籤與元素，但榖子更想畫出角色作為「一個人」的人性，人心固然充滿矛盾，因此這些角色經常自打嘴巴、說一套做一套。

這樣的苓苓，同時是榖子格外中意的角色：「她過得自由自在，態度亂七八糟，即便大家都覺得她不太行，她也覺得自己這樣不太行，但最後卻還是能獲得不錯的結果，像她在服裝周得獎的設定也是反應現實中常有的黑馬，不費吹灰之力卻總是跌破眾人眼鏡。」

此外，榖子曾在網路報名SM打屁股活動的觀察員，她注意到現場的M女乍看是被動承受疼痛的一方，但更仔細觀察，會發現對方身上流露著「掌握主導權的可愛感」。

榖子表示，她很喜歡這樣的矛盾，就像眼前的人事物並非單純如表面所見，餅乾要切下去才會發現裡頭是千層，後來她便畫出對SM獨有一套堅持的紅瑩，據說頗受M女族群歡迎。

「即便矛盾、掙扎，放不開又表裡不一，甚至有些特質不被他人喜愛，但那些都OK，角色們也是和矛盾和平共處，反正日常還是要繼續過下去。」榖子說。

Photo Credit: CCC創作集提供

走訪於同志酒吧，觀察人們的真心和渴望

回顧印象深刻的取材，榖子除了曾報名SM活動，也實際走訪Gay Bar和Les Bar，不見得能找出創作的哏，更重要的是觀察現場氣氛、加以渲染創作的氛圍。

在五光十色的舞池，有人跟著音樂節奏搖擺熱舞，有人願意卸下心房和你分享沉重的出櫃故事或暢聊人生甘苦談，各種複雜的情感和想法相互交匯，即使在那裡坐冷板凳，還是很有收穫。

Photo Credit: CCC創作集提供

值得一提的是，過程榖子曾與外型跟個性都神似沈青吳婕的組合搭上話。兩人是室友，男子長相清秀、喜歡直男但對同類沒有興趣，到Gay Bar也對其他人興致缺缺；女性身材較豐滿、又是說話辛辣的直女。忍不住讓榖子感慨：「原來世界上真的有這種感覺的人！」

因緣際會下，榖子還曾在酒吧認識幾個陌生Gay夜聊通宵，最後去早餐店吃鹹粥，本來還在聊些大尺度話題、分享誰充滿色情照片的推特帳號、抱怨男友劈腿出軌感情不順遂。哪知氛圍瞬息萬變，有人突然轉向自己該早早嫁人的婚姻話題，氣氛突然多了幾分正經的味道、溫度差極大。

「他可能也是個矛盾的人。一邊玩很瘋，但一邊還是想追求穩定的戀愛。」榖子表示，酒吧有時讓人形單影隻，有時讓人縱情狂歡，但談到戀愛和婚姻，不少人又會表達自己夢幻又朦朧的渴望，很不可思議。

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