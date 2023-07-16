【專訪】《無能戀愛諮商中心》作者穀子：想畫出讓人心馳神往的台灣校園青春喜劇
我們想讓你知道的是
關於這些雙標和自相矛盾，其實在其他角色身上也有所顯現，也是榖子想細緻描繪的部分。例如，自稱雙性戀偏女同的苓苓，總喊著更喜歡女生、卻每次都和異性交往又分手。沈青質問苓苓，為何不面對自己、還要騙人感情？她大方回答：「直男就是比較easy啊！女生才沒那麼好追呢！」
文：曾玉婷
「妳一定有什麼能跟男生處得很好的祕訣吧」、「不談愛只做愛啊」——身為Gay卻總是鍾情於直男的沈青，以及擅長向異性放電的毒舌直女吳婕，《無能戀愛諮商中心》從兩名損友幽默的互動揭幕，描繪大學服設系生活的種種酸甜苦辣，如今漫畫第一季溫馨落幕。
畫出讓人心馳神往的台灣校園青春劇
談到創作理念，穀子說：「我想要畫讓人有點稱羨的台灣的大學生活。」
從小讀日系作品長大的穀子，發現故事常把日本生活描述得多采多姿，進而讓她思考，能不能畫出有點苦有點挫折，卻依然熱鬧有趣且快樂，讓人嚮往的台灣校園生活？
所以，作品便以詼諧輕鬆的筆法，讓性格鮮明的角色碰撞彼此的價值觀、上演笑料百出的青春喜劇；讀者也能從心思細膩的沈青身上，看見課業、人際、戀愛或自我價值的煩惱，從中找出情感的共鳴。
但歡快的情節背後，穀子透露故事其實有「裏設定」。她坦言，這群角色如果都是現實中的人，「他們很可能都要去看心理諮商。」
榖子發覺，讀設計或服設的學生，可能有人對自己的創作不滿意，有人甚至被嚴師撕爛作品扔出窗外，讀到壓力大而罹患憂鬱症的不在少數。曾就讀藝大的榖子回顧當年，觀察身邊同學通常也是要死不活、有氣無力的模樣，不見如此歡樂的氛圍。
這些現實的打擊，在作品裡都被適當地過濾，盡量留下光鮮亮麗的一面。但榖子仍收到許多讀者回饋，反映故事細節符合現實。
「有人猜，我身邊有服設系軍師在幫我，但其實沒有。還有人問我，是不是在他們房間裝監視器？因為他們正好是類似沈青、吳婕和苓苓的室友組合。」她笑道。
而故事雖然加入LGBT、服設系等元素，但榖子不打算深入談議題（身為同志的掙扎和困難），或者專業（設計和比賽的過程），而是將這些標籤自然融入角色，帶出他們有趣、平凡、活得都算滿好的日常生活。
矛盾、掙扎、放不開，日子還是要繼續過
極具個性的角色群，是故事的一大亮點。其中，母胎單身的主角沈青，同時卻是替女同學們指點感情迷津的兩性諮商大師，此身分正是呼應《無能戀愛諮商中心》的題名。
「沈青是跟所有人最相反的角色，他是這個故事裡最矜持、最放不開的人。」
榖子分析，沈青追求的是童話故事的老派展開，除非對方最初就喜歡他，否則他不願放下身段思考策略性的戀愛技巧，那會讓他覺得丟臉、也不符合自己的性格。即便如此，替同學諮詢感情困擾時，沈青仍會提供見解、建議對方適當運用心機。
尋求百分百純粹愛的沈青，無論去Gay Bar、上交友軟體都沒辦法自在享受樂趣。但其實，沈青的內心還是會稍微羨慕身邊玩很開的朋友，「吳婕也是他羨慕忌妒的對象之一，有時會念她兩句，但不會對她太壞。」
關於這些雙標和自相矛盾，其實在其他角色身上也有所顯現，也是榖子想細緻描繪的部分。
例如，自稱雙性戀偏女同的苓苓，總喊著更喜歡女生、卻每次都和異性交往又分手。沈青質問苓苓，為何不面對自己、還要騙人感情？她大方回答：「直男就是比較easy啊！女生才沒那麼好追呢！」
儘管角色貼有不同的標籤與元素，但榖子更想畫出角色作為「一個人」的人性，人心固然充滿矛盾，因此這些角色經常自打嘴巴、說一套做一套。
這樣的苓苓，同時是榖子格外中意的角色：「她過得自由自在，態度亂七八糟，即便大家都覺得她不太行，她也覺得自己這樣不太行，但最後卻還是能獲得不錯的結果，像她在服裝周得獎的設定也是反應現實中常有的黑馬，不費吹灰之力卻總是跌破眾人眼鏡。」
此外，榖子曾在網路報名SM打屁股活動的觀察員，她注意到現場的M女乍看是被動承受疼痛的一方，但更仔細觀察，會發現對方身上流露著「掌握主導權的可愛感」。
榖子表示，她很喜歡這樣的矛盾，就像眼前的人事物並非單純如表面所見，餅乾要切下去才會發現裡頭是千層，後來她便畫出對SM獨有一套堅持的紅瑩，據說頗受M女族群歡迎。
「即便矛盾、掙扎，放不開又表裡不一，甚至有些特質不被他人喜愛，但那些都OK，角色們也是和矛盾和平共處，反正日常還是要繼續過下去。」榖子說。
走訪於同志酒吧，觀察人們的真心和渴望
回顧印象深刻的取材，榖子除了曾報名SM活動，也實際走訪Gay Bar和Les Bar，不見得能找出創作的哏，更重要的是觀察現場氣氛、加以渲染創作的氛圍。
在五光十色的舞池，有人跟著音樂節奏搖擺熱舞，有人願意卸下心房和你分享沉重的出櫃故事或暢聊人生甘苦談，各種複雜的情感和想法相互交匯，即使在那裡坐冷板凳，還是很有收穫。
值得一提的是，過程榖子曾與外型跟個性都神似沈青吳婕的組合搭上話。兩人是室友，男子長相清秀、喜歡直男但對同類沒有興趣，到Gay Bar也對其他人興致缺缺；女性身材較豐滿、又是說話辛辣的直女。忍不住讓榖子感慨：「原來世界上真的有這種感覺的人！」
因緣際會下，榖子還曾在酒吧認識幾個陌生Gay夜聊通宵，最後去早餐店吃鹹粥，本來還在聊些大尺度話題、分享誰充滿色情照片的推特帳號、抱怨男友劈腿出軌感情不順遂。哪知氛圍瞬息萬變，有人突然轉向自己該早早嫁人的婚姻話題，氣氛突然多了幾分正經的味道、溫度差極大。
「他可能也是個矛盾的人。一邊玩很瘋，但一邊還是想追求穩定的戀愛。」榖子表示，酒吧有時讓人形單影隻，有時讓人縱情狂歡，但談到戀愛和婚姻，不少人又會表達自己夢幻又朦朧的渴望，很不可思議。
網路匿名串，價值觀碰撞和靈感迸發之地
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打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
我們想讓你知道的是
教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
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讓學習更貼身、更懂你
「在九零年代，政府開始鼓勵將資訊科技融入各科教學，而作為教科書出版者的康軒，也是從那個時期開始，就致力於開發數位化教材。」康軒數位事業部協理何冠慧娓娓道來。一直以來，康軒的目標，就是希望能夠幫助老師們更好地在他們的領域課程中，運用數位化的教學資源。因此康軒數位部致力於開發易於使用、有效的數位化教學工具，包括教學軟體、互動教材、學習平台等，以幫助老師們更輕鬆地掌握和應用數位資源。
康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
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高效率有感學習，進度輕鬆掌握
康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
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「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
既然是跳脫傳統課堂學習方式的線上學習平台，康軒也利用數位資訊可以更活潑生動、反覆播放等特性，來設計國小與國中的課程。「我們在國小課程的設計是強調搭配圖像、故事性強等有趣的方式，來引起學習的興趣，並且幫助理解。國中課程則重視知識點的整理和歸納，幫助學生聚焦，有效掌握課程重點、建立完整的知識背景。」何協理說明道。
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當學習變得自由，成就感讓人充滿動力
「學習真的不應該是讓人焦慮的一件事情，不管是老師、學生，還是家長。」康軒學習網思考到家長在陪伴孩子們學習上，常見的挫折感和焦慮感，提供訂閱孩子的學習歷程作為參考，一方面讓家長可以掌握學習進度，另一方面也可以幫助家長調適自己的腳步：「家長的陪伴很重要，但康軒更期待的是，學生們可以做到自主學習。」何協理說。
「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
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