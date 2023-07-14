日本教師考試「招不滿」？遠高於「過勞死亡線」的超長工作時間，學校就是黑心職場

文：板倉君枝

受訪對象：妹尾昌俊

教師錄用考試「招不滿」

最近，主流媒體爭相報導師資嚴重不足的問題。《日本經濟新聞》報導說，根據其獨立調查，截至2022年5月1日，全國2092所公立中小學和特殊教育學校（約占學校總數的約6％）出現了2778名教師缺額，與2021年同一時期文部科學省實施的調查結果（1519所學校出現2065名教師缺額）相比，增長了約3成。

參加教師錄用考試的人數也還在不斷減少。據《朝日新聞》報導，2023年公立小學教師錄用考試，日本全國應試者為3萬8641人，比前一年減少了2000人。

據說在大分縣，甚至出現了應試人數低於擬錄用人數的現象。各地教育委員會從那些未被錄用的落選者中，挑選願意再次挑戰教職的人，聘他們為臨時教師，以填補因休病假或產假等而出現的教師空缺。應試者減少，自然就會影響到如何確保這種替代人員的問題。

2021年度，因憂鬱症等精神疾病而暫停工作休假的公立中小學教師共有5897人，創下歷史新高；而且，他們當中又以小學老師為多，達2937人（文部科學省調查）。截至2022年4月1日，有2283人繼續休假，1141人離職。

這種狀況是如何產生的呢？要了解其背後原因，就得說說日本公共教育的特點了。

日本公共教育的「長處」，成為長時間工作的要因

教育問題研究家妹尾昌俊分析道：「根據文部科學省和經合組織（OECD）的資料，日本公共教育的『長處』，是學生不僅學習課本知識，還通過課外活動等，為走進社會做好充分全面的準備。修學旅行、運動會等學校活動和社團活動等『特別活動』，還得到了國外的關注。」

「日本教師的職責，是關心孩子們的方方面面，促進他們身心健康成長。在學習能力方面，日本學生在經合組織的PISA調查（學生學業成就度調查）中得分很高。而這些特徵，又與學校裡出現的長時間工作問題是一體兩面的。」

妹尾昌俊本人有五個孩子，從兩歲的托兒所兒童，到小學生、國中生、高中生都有。

「大約五年前，我女兒所在的小學，有一個班級的年輕老師因病休假，沒能找到代課教師，只能由教務主任兼任班導師。我還聽說附近的小學也出現了教師短缺的情況。師資不足的現象可能是最近一、兩年才浮出水面的，但實際上這一問題更早之前就已經出現了。」

需求增大卻供給減少的「雙重打擊」

2021年度，文部科學省首次對師資不足現況進行了調查。妹尾說，文部科學省其實很早以前就意識到了教師缺口問題，但沒有採取相應的對策。

「戰後的日本教育重視地方分權、地方自治。公立學校教職工的任命，基本上都由都道府縣和政令市自行決定，所以文部科學省堅持認為師資不足問題歸地方政府負責。而地方政府則擔心錄用教師多會大幅增加人員費用，且非常擔心少子化導致教師人數過剩。沒有國家的支持，地方政府是不會下決心增聘教師的。」

然而，對於教師的需求卻一直在成長。

「有身心障礙、需要細心關照的特殊班級學生正在增加。普通班級一般35名學生，而特殊班級最多不超過八人。而且，只要接收一名不同身障類別的學生，就要開設一個新的特殊班級，並為此配備教師。」

「隨著過去同一批次大量錄用的那一代教師行將退休，很多地方政府推進了教師的更新換代，也因為此，作為休產假、育兒假時的需要，確保代課教師的必要性也增加了。」

另一方面，教師人才供給卻在減少。「參加教師錄用考試的學生少了，而且他們同時參加民間企業或其他行政職位的招聘考試，最終很多學生都沒有選擇當教師。這必然導致落選人員減少，專職和兼職老師的供給也就隨之而減少。」

在需求增加、供給減少的「雙重打擊」下，就出現了當前的師資不足的問題。

「休不了產假，無法選擇不教特教班，只能希望更多人報考教師職位。」但是，學校現在已經被貼上了「黑心職場」標籤，這種情況下很難重獲年輕一代的關注。

遠遠高於「過勞死亡線」的超長工作時間

學校是勞動方式改革進展最緩慢的職場之一。根據經合組織的調查（2018年），日本小學和國中教師每週工作時間分別為54.4小時和56.0小時，在參加調查的國家和地區中是最長的。

此外，聯合綜研在2022年針對公立學校教師實施的線上調查顯示，他們每月平均加班123小時，大大高於月加班80小時的「過勞死亡線」。

據妹尾介紹，最近四、五年，公立學校幾乎都採用了考勤卡或IC卡來管理工作時間。但據說，有些教師下班打卡之後仍繼續工作，有些教師把工作帶回家去做，或者休息日也要指導開展社團活動。他們中很多人都沒有向學校申報加班。

教育重視地方自治，國家、都道府縣、市區町村在其中的職責區分相當複雜。此外，在授課方式和活動策劃等方面，教師擁有一定程度的決定權。「在學校教育一線可以開展多種多樣的教育實踐，而與這一優勢相伴的，是在勞務管理和超長時間勞動上存在責任不明的問題。」

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兼職之多，世界第一

妹尾指出，日本教師要通過豐富多彩的課外活動觀察孩子的各個側面，可能是「世界上兼職最多的全能」老師。「而且，近十年來，教師的課程負擔也在不斷加重。」特別是在小學，英語和程式設計成了必修科目，教師們忙於備課等工作，連喘一口氣的時間都沒有。

而且，需要特殊照顧的孩子也在增加，又要防止校園霸淩和防治疫情，學生休息時間和參加社團活動的時間也需要「看護」，不能有絲毫懈怠。另外，在營養午餐中，還要特別注意引發食物過敏等問題。