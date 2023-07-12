《生命中不能承受之輕》作者米蘭昆德拉病逝享耆壽94歲，離開捷克40年後才重獲公民身份

著有《生命中不能承受之輕》的知名小說家米蘭・昆德拉（Milan Kundera）經證實於昨（11）日病逝於巴黎，享耆壽94歲。昆德拉於1979年失去捷克斯洛伐克的公民身份，1981年入籍法國，2019年才又獲得捷克的公民身份。

《路透社》報導，收藏昆德拉個人物品的捷克摩拉維亞圖書館發言人Anna Mrazova向媒體表示，昆德拉於11日在巴黎久病逝世。

昆德拉出生於捷克第二大城布爾諾（Brno），於1975年流亡到法國，原因是他批評當時的蘇聯於1968年入侵當時的捷克斯洛伐克。

昆德拉以其描繪漂浮於日常生活的平凡現實，與崇高思想世界間的主題和角色，而贏得了讚譽。

昆德拉極少接受採訪，他相信作者應該透過他們的作品來表達自我。

《美聯社》報導，昆德拉最廣為人知的小說《生命中不能承受之輕》，描述了蘇聯坦克穿過其家鄉首都布拉格，直到他於1975年移居法國。昆德拉的小說融合了愛與流亡、政治與深層的個人情感，為他贏得了廣泛的讀者好評，這些讀者並同時擁抱出現在昆德拉作品中的反蘇聯顛覆精神和情慾主題。

昆德拉1980年接受《紐約時報》訪談時告訴作家菲利普・羅斯（Philip Roth），「如果有人在我還是個小男孩時告訴我：有一天你將看到你的國家從世界上消失，我會認為這是胡言亂語，是我無法想像的事情。一個人知道他是有限的，但他理所當然地認為他的國家擁有一種永恆的生命。」1981年，昆德拉才入籍法國。

即使在蘇聯垮台之後，昆德拉仍很少回到捷克。昆德拉最後的作品是以法文寫成，從未被翻譯成捷克語。至於為昆德拉贏得諸多讚譽的《生命中不能承受之輕》一書，於1998年改編為電影，但該書直到2006年才在捷克出版，此時距離天鵝絨革命已17年。

《衛報》報導，2008年時昆德拉遭人指控在50多年前背叛了一位替美國情報機構工作的捷克飛行員，昆德拉為此打破了他對媒體的沉沒，向《捷克新聞通訊社》（CTK）表示自己「十分驚訝」，並稱呼這些指控是對作家的「暗殺」。

知名作家菲利普・羅斯、魯西迪（Salman Rushdie）等人在一封公開信中表示，縱使提出指控的雜誌聲稱有證人證實此一指控，「但一位知名的布拉格科學家證明昆德拉沒有任何罪行，而媒體往往在未經查核的情況下散播誹謗性謠言。」

在離開捷克40年後，除了偶爾短暫且低調地返鄉之外，昆德拉與其妻子維拉的捷克公民身份終於在2019年恢復，這是在他們與時任捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）會面一年後實現的，巴比斯形容這次會面是一個「巨大的榮譽」。

一年後，捷克駐法國大使德魯拉克（Petr Drulàk）遞交了昆德拉的公民證書，他形容這是「一個重要的象徵性姿態，最偉大的捷克作家在捷克共和國的象徵性回歸」。他表示，昆德拉「心情很好，接過文件後說了聲謝謝」。

昆德拉作品的繁中譯作包含《生命中不能承受之輕》、《玩笑》、《笑忘書》、《生活在他方》等多本，皆由是皇冠出版。

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核稿編輯：羅元祺