《生命中不能承受之輕》作者米蘭昆德拉病逝享耆壽94歲，離開捷克40年後才重獲公民身份
我們想讓你知道的是
即使在蘇聯垮台之後，昆德拉仍很少回到捷克。昆德拉最後的作品是以法文寫成，從未被翻譯成捷克語。至於為昆德拉贏得諸多讚譽的《生命中不能承受之輕》一書，於1998年改編為電影，但該書直到2006年才在捷克出版，此時距離天鵝絨革命已17年。
著有《生命中不能承受之輕》的知名小說家米蘭・昆德拉（Milan Kundera）經證實於昨（11）日病逝於巴黎，享耆壽94歲。昆德拉於1979年失去捷克斯洛伐克的公民身份，1981年入籍法國，2019年才又獲得捷克的公民身份。
《路透社》報導，收藏昆德拉個人物品的捷克摩拉維亞圖書館發言人Anna Mrazova向媒體表示，昆德拉於11日在巴黎久病逝世。
昆德拉出生於捷克第二大城布爾諾（Brno），於1975年流亡到法國，原因是他批評當時的蘇聯於1968年入侵當時的捷克斯洛伐克。
昆德拉以其描繪漂浮於日常生活的平凡現實，與崇高思想世界間的主題和角色，而贏得了讚譽。
昆德拉極少接受採訪，他相信作者應該透過他們的作品來表達自我。
《美聯社》報導，昆德拉最廣為人知的小說《生命中不能承受之輕》，描述了蘇聯坦克穿過其家鄉首都布拉格，直到他於1975年移居法國。昆德拉的小說融合了愛與流亡、政治與深層的個人情感，為他贏得了廣泛的讀者好評，這些讀者並同時擁抱出現在昆德拉作品中的反蘇聯顛覆精神和情慾主題。
昆德拉1980年接受《紐約時報》訪談時告訴作家菲利普・羅斯（Philip Roth），「如果有人在我還是個小男孩時告訴我：有一天你將看到你的國家從世界上消失，我會認為這是胡言亂語，是我無法想像的事情。一個人知道他是有限的，但他理所當然地認為他的國家擁有一種永恆的生命。」1981年，昆德拉才入籍法國。
即使在蘇聯垮台之後，昆德拉仍很少回到捷克。昆德拉最後的作品是以法文寫成，從未被翻譯成捷克語。至於為昆德拉贏得諸多讚譽的《生命中不能承受之輕》一書，於1998年改編為電影，但該書直到2006年才在捷克出版，此時距離天鵝絨革命已17年。
《衛報》報導，2008年時昆德拉遭人指控在50多年前背叛了一位替美國情報機構工作的捷克飛行員，昆德拉為此打破了他對媒體的沉沒，向《捷克新聞通訊社》（CTK）表示自己「十分驚訝」，並稱呼這些指控是對作家的「暗殺」。
知名作家菲利普・羅斯、魯西迪（Salman Rushdie）等人在一封公開信中表示，縱使提出指控的雜誌聲稱有證人證實此一指控，「但一位知名的布拉格科學家證明昆德拉沒有任何罪行，而媒體往往在未經查核的情況下散播誹謗性謠言。」
在離開捷克40年後，除了偶爾短暫且低調地返鄉之外，昆德拉與其妻子維拉的捷克公民身份終於在2019年恢復，這是在他們與時任捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）會面一年後實現的，巴比斯形容這次會面是一個「巨大的榮譽」。
一年後，捷克駐法國大使德魯拉克（Petr Drulàk）遞交了昆德拉的公民證書，他形容這是「一個重要的象徵性姿態，最偉大的捷克作家在捷克共和國的象徵性回歸」。他表示，昆德拉「心情很好，接過文件後說了聲謝謝」。
昆德拉作品的繁中譯作包含《生命中不能承受之輕》、《玩笑》、《笑忘書》、《生活在他方》等多本，皆由是皇冠出版。
新聞來源
- Milan Kundera, author of 'The Unbearable Lightness of Being', dies aged 94（Reuters）
- Milan Kundera, Czech writer and former dissident, dies in Paris aged 94（AP）
- Milan Kundera: The Unbearable Lightness of Being author dies aged 94（The Guardian）
延伸閱讀
- 讀米蘭昆德拉《簾幕》：「唯有小說能說清楚的事情」究竟是什麼？
- 米蘭昆德拉《笑忘書》書評：七則故事織成一張網，籠罩在布拉格瞬息萬變的憂鬱蒼穹
- 米蘭昆德拉《賦別曲》小說選摘：這個國家對早晨毫無敬意，大家都用鬧鐘把自己嚇醒
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：羅元祺
Tags：
永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
我們想讓你知道的是
日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
*注意事項：
1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2.美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；永豐銀行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/USStock/index.html
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/ShareShares/Index.aspx
3.大戶投：
「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢