熱炒店白飯之亂：碰上一群「不犯法就是對」的人，所有人情味都會被濫用變成災難

文：chenglap

白飯事件的確就是一件轉換視線的小事，至少在目前的國家政治上他是。

不如說他反映的是一個長期的問題，他存在了很久，不久的未來會浮現，他不會立即影響到選舉。所以各方政治關注者們如果單純就政權來說不需要太注目。只是他在預示台灣的未來。

如果你有細心看Dcard上那些說法與辯護，你會知道，真正的問題在於他們整件事的出發點，就是把自身的道德，等同社會的法律。他們的道德觀是，如果他做的事情不是犯法，那件事就是個人的權利，而如果是權利，那我怎樣用盡都不是錯。任何沒寫出來的事，都會以對自己最有利的方向解釋。

這種人屬於柯爾伯格道德層次理論的第二級，我不直接說「這就是壞」。我想說這會有什麼結果。

台灣講是講法治，但大家心裡明白，台灣的制度，事實上都是有很多灰色空間，讓人以人情味去運作的。從來台灣的車在班馬線都要讓行人，但很多時沒在讓警察也沒有在抓對嗎？台灣的整個制度精神，無疑是一種「盡可能不想用法律去為難人」的制度，台灣的自由社會，某程度上就在於這種寬容精神的存在。

而這種精神是否好的？說得難聽一點這根本就是人治，但這正合台灣人的文化性格，寬容的性格，大致的有禮自律，加上一種傾向善意的人治，而使台灣社會運作起來。所以香港人才會格格不入，因為香港本身就蠻荒地帶，這裡的人習慣了盡取所有灰色地帶的利益，香港人去到台灣就常常做出把灰色地帶納入自己利益的範圍，而產生衡突。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

但如果下一代是不再有這種文化呢？灰色地帶盡取的話，那就是放棄一切自律，選擇一切被律，所有法律都要把人性本惡想到最盡寫死。一切灰色地帶都不能存在，所有條款要寫得密密麻麻，防止你任何濫用的機會。這某程度上是一種進步，就是將整個社會更明文化，更沒有彈性。

所有人的道德都降低到底線，道德就是守法，並沒有守法以上的自律與道德，防人之心是基礎，所有契約和條款都要寫到又臭又長，任何空間都不存在。只要有一個漏洞，你就會被群起而來的蛆蟲鑽進那個漏洞吃光你。

也就是說，變成香港、新加坡，那種法律不得不嚴謹，執法不得不嚴苛，細碎的地方。因為稍為有點讓步，系統都會被濫用而崩潰。這聽起來也沒什麼不妥對嗎？

但是台灣的系統根本不可能向這方向改進的，應該說，就算會也非常緩慢。香港與新加坡做到是因為他們是city－state，而台灣有一個台北，以及巨大的中南部。台灣的寬鬆是因為他的中南部文化現實上就是難以做到這種嚴謹。

換句話說，台灣終究還是走回那種灰色地帶多的道路，而且這會持續不短時間。但是這種制度，如果給予的繼承者，是一群沒有自律的人，只能被法律所律的人，那就會是災難性的結果。

因為他們會將一切的灰色地帶自利，那你已能看到未來，台灣的未來就是成為一個非常腐敗的社會。不是大家想像中的老頭的腐敗，腐敗不就是濫用一切權利與灰色地帶取利開始的？那就是說，年輕人。

一個「法律不外人情」的社會，碰上一群「不是犯法就是對」的人，所有的人情味都會被濫用變成災難。

這些人已被養成需要嚴格被律，可是這地方不會變成如此，那麼這些需要嚴格被律的人，遇上一個寬鬆的社會，就是把狼放進羊群。羊必然會被屠殺。

整個社會要建立在沒有互信，法律嚴謹上，當然是進步，但是大家有這種改革的意志嗎？我懷疑，台灣是個重度地主社會，地主愛好灰色地帶給予的方便，而且有相當大的政治影響力，我不認為這社會能夠做到這種程度的改革。

因此這件事看似不重要，但那是巨大的原則問題。到底你要選擇一個大家放棄自律但系統上預期你不自律的未來，還是保持自律延續現在的形態，還是把灰色地帶留給這些未來會濫用的人？

本文經chenglap授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航