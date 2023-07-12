南非田徑選手「睪固酮濃度禁令」歐洲人權法院裁定歧視，田徑總會：她根本是生理男性
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世界田徑總會認為，賽曼雅的睪固酮濃度過高，對其他女性選手而言不公平，更直言她具有男性的XY染色體，根本就是「生理上的男性」。賽曼雅回應，睪固酮濃度過高是她的遺傳天賦，就跟籃球選手長得較高、游泳選手擁有較長的臂展一樣，因為睪固酮濃度過高禁止她參賽並不合理。歐洲人權法院表示，沒有足夠的證據可以證明，高睾固酮濃度有在比賽中帶給他們優勢。
綜合《美聯社》與《德國之聲》報導，南非田徑運動員賽曼雅（Caster Semenya）因睪固酮濃度過高，遭世界田徑總會禁止參加比賽。歐洲人權法院於昨（11）日裁定，世界田徑總會對賽曼雅的禁令具「歧視性」。
然而，該裁定並未要求世界田徑總會廢除這項規則，世界田徑總會也在判決兩小時後表示，「睪固酮含量過高禁令」將維持不變，並直言：「我們仍然認為，這項規定（睪固酮濃度過高禁令）是保護女性公平競爭，必要、合理和適當的手段。」
賽曼雅是誰？爭議何在？
賽曼雅患有一種名為「性發展障礙」（DSD）的疾病，雖然其生理性別為女性，但她體內的睪固酮濃度（增加肌肉質量、力量和耐力的激素，通常在男性體內含量較多）卻遠高於平均女性。她也三度獲得女子800公尺田徑競賽的冠軍，在2012年倫敦奧運和2016年里約奧運都奪得金牌。
世界田徑總會認為，賽曼雅的睪固酮濃度過高，對其他女性選手不公平，更直言她具有男性的XY染色體及身體特徵，根本就是「生理上的男性」。因此在2019年設置規定，要求賽曼雅及其他具類似症狀的女性選手，必須服用避孕藥或注射雌性激素，以「降低睪固酮激素至具有卵巢的健康女性水平」，否則將不准參與田徑比賽。
賽曼雅則回應，睪固酮濃度過高是她的「遺傳天賦」，就跟籃球運動員長得比較高、游泳選手擁有較長的臂展一樣，僅因為睪固酮濃度過高就禁止其參賽並不合理。
她也表示，服用避孕藥或注射雌性激素，讓她經常生病，因此她拒絕遵守世界田徑總會的規則。她於2019年開始提出上訴，並從當年被停賽至今。賽曼雅表示：「我所要求的，只是被允許自由奔跑，就像其他一直以來，堅強而無畏的女性一樣。」
賽曼雅分別在2019年和2020年，向國際體育仲裁法院和瑞士最高法院提出上訴，不過最後都以失敗收場。
歐洲人權法院的判決
歐洲人權法院在7月11日，以4比3的票數作出判決，表示世界田徑總會對賽曼雅的禁令具歧視性，且國際體育仲裁法院放任這個問題懸而未決，瑞士最高法院也未能針對「歧視」爭議做出回應。
歐洲人權法院進一步表示：「關於睾固酮規範的嚴重問題尚未得到解答，包括運動員必須接受的激素治療，會對當事人產生嚴重的副作用，以及世界田徑總會並沒有足夠的證據可以證明，高睾固酮濃度有在比賽中帶給他們任何優勢。」
歐洲人權法院總結，此項規範已侵犯了賽曼雅的私生活，也對她造成了「歧視」。南非田徑聯合會隨後表示，認同歐洲人權法院的判決。
接下來會發生什麼？
雖然歐洲人權法院的判決，對賽曼雅而言意義重大，但該法院的判決並未要求世界田徑總會廢除規範，世界田徑總會也不需為了這項判決更改規則。世界田徑總會在判決出爐兩小時後，即宣告不會改變立場。
該判決唯一的實質效力，是其可能會讓瑞士最高法院，更改原本對賽曼雅的判決。若瑞士最高法院更改決定，該案還需被送回國際體育仲裁法院，由該法院宣布世界田徑總會必須更改規則後，賽曼雅才能恢復參賽資格。
整個司法流程還需要好幾年，而已經32歲的賽曼雅也正在錯失生涯顛峰期。
此案預計也會影響其他運動，對於睾固酮濃度的規範。目前除了田徑，游泳比賽也有相同規範，足球比賽則正在進行，設置睾固酮濃度規範的審查。
新聞來源
- Olympic champion Caster Semenya wins human rights case but testosterone rules may remain for years（AP News）
- Athletics: Caster Semenya wins testosterone limit appeal（DW News）
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺
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