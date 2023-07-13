2023/07/13,
商業

MeToo風波、高層出走，財報慘淡，PChome詹宏志的「改革三支箭」能到位嗎？

MeToo風波、高層出走，財報慘淡，PChome詹宏志的「改革三支箭」能到位嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

剛度過將MeToo事件作為行銷手法的貼文風波，對於財報上不理想的表現，詹宏志檢討2021年PChome仍處於安逸情況而未對挑戰即時作出應對，2022年上半試圖以加強行銷來挽救但成效不佳。面對虧損，本此股東會詹宏志表示有三個方向來進行改革，但成效究竟會如何呢？

文：Mia

PChome在2022年Q4終結連三季虧損，由虧轉盈，但2022年全年歸屬母公司稅後虧損仍有5279萬元，每股虧損0.42元。PChome董事長詹宏志也在上週的股東會為發不出股利道歉。

另外，PChome的2023年Q1財報成績也不理想，合併稅後淨損為新台幣8088萬元，歸屬母公司業主稅後淨損1.21億元，每股稅後淨損（EPS）0.96元，2022年受疫情助攻的電商榮景已經退燒，而PChome的改革似乎仍未到位。

對於財報上不理想的表現，詹宏志檢討2021年PChome仍處於安逸情況而未對挑戰即時作出應對，到了2022年上半則試圖以加強行銷的方式來挽救但成效不佳，這也導致了執行長蔡凱文離職。

本週，PChome人資長陳幸琦也宣布離職，據傳年薪高達700萬。去年PChome才因虧損大砍員工獎金而引發不滿，更引爆管理層薪資太高的質疑，致使詹宏志主動宣布不支薪。

在2023Q1股東會上，面對虧損詹宏志表示有三個方向來進行改革。

首先，要從商品銷售面著手，加強生活用品的銷售，也代表要改變以往主打3C商品且以男性消費者為主，拓展不同的消費族群。

第二，則是強調「可靠」，這包括加強資安、貨運順暢，以及ESG永續企業責任等面向的補強。

最後，則是消費者最想看到的，以客戶優先。這將包括從服務到功能面的各項體驗改善。

儘管算是最早透過物流管理帶起24小時送達風潮的龍頭，然而詹宏志也提到物流倉儲的系統是PChome自己寫的，導致對接與維護困難，亟需改善。這些問題都是儘管痛苦但必須去做的改變。

另外，像是消費者最長詬病的購物介面年久失修需要改版的問題，詹宏志也提到儘管每次改版都會影響搜尋引擎結果，但也是必須完成的任務之一。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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