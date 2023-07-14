乘車禮儀：跟老闆出門搭車，你應該坐哪個位子才不失禮？
我們想讓你知道的是
我們從小就被教導凡事不要爭先恐後、要禮讓，腦筋裡先入為主的認為，只要是讓別人先，就是有禮貌的表現，但是，有些情況卻不是如此。在九人座的車子裡面哪一個位子才是主位？禮讓老闆先上車的行為真是有「禮儀」的表現嗎？
文：Ms.7
初入社會的小美奉派和同事一起去接待剛從國外飛抵任所的主管夫婦，公司的派車是有駕駛的九人座小巴士。同行的男同事幫忙駕駛將主管夫婦的行李裝上車後，前往副駕駛的位置就座，小美在打開的車門邊，等候主管夫婦上車後，才最後上車，坐在第二排座位的最右邊。
請問：小美的行為是否符合國際禮儀？
從小就被教導凡事不要爭先恐後、要禮讓。所以，我們常常可以在電梯門口或是建築物的出口，看到兩個人在那兒「你請、你請…」，互相禮讓先行的場面。腦筋裡先入為主的認為，只要是讓別人先，就是有禮貌的表現。
但是，有些情況卻不是如此，比如上面舉的例子，有駕駛的九人座小巴士第二排最右邊的位置，是尊位，應該由地位最高的人坐，小美以為的禮讓，其實恰恰相反，她坐到了主管應該坐的位置上。
九人座車輛的座位通常有三排，尊卑次序是以駕駛後方的第二排右側座位為尊、中間次之，左側第三，第三排的順位如第二排，駕駛座位旁邊是卑位。
所以，小美應該從左側上車，坐在左側，中間的位置是主管夫人，右側是主管。如果左側的車門沒開，小美就應該最先上車，移動到左側就座，主管最後上車，坐在右側。如果車子不是自動門，車門就由坐在駕駛旁邊（副駕駛位置）的人負責關上後，再到副駕駛位置就座。
在COVID-19疫情流行期間，坐車彼此應該保持安全距離，此時，小美就應該先上車坐到第三排去，中間留給主管夫婦，分坐兩側。
乘車禮儀
- 有司機駕駛時
駕駛盤在左，以後座右側為首位，左側次之；駕駛盤在右，以後座左側為首位，右側次之（駕駛盤在左，各國實踐一致，均以後座右側為首位；至駕駛盤在右，各國實踐則不一。如：日本則以後座右側為尊）。
不論駕駛盤在左或在右，前座司機旁的座位均最小。依國際慣例，女賓不宜坐前座。
- 主人自駕時
以前座為尊，主賓宜陪坐於前，若擇後座而坐，則如同視主人為僕役或司機，甚為失禮，但如果雙方均有配偶隨行，則主人配偶坐前座，友人及其配偶均坐後座。另主人旁的賓客先行下車時，後座賓客應 立即上前補位。
國際禮儀基本原則
- 尊右原則
國際禮儀最重要的基本原則就是「尊右」，只要記得以右為尊，大體上就差不多不會錯，比如：乘車座次、宴客座次、懸掛國旗等。
- 女士優先
另外就是「女士優先 Lady First」，不論是行進間、進出電梯等。
- 以位尊者的方便為優先
例如最後上車、最先下車等。
結語
俗話說：「禮多人不怪」，平常多注意一些禮儀方面的知識，舉手投足間顯示出良好的教養，不僅會為個人的形象加分，也會讓人對你出生的家庭、工作的崗位，甚至是代表的國家增添光彩。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
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要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
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吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！