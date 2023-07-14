2023/07/14,
職場

乘車禮儀：跟老闆出門搭車，你應該坐哪個位子才不失禮？

乘車禮儀：跟老闆出門搭車，你應該坐哪個位子才不失禮？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

我們從小就被教導凡事不要爭先恐後、要禮讓，腦筋裡先入為主的認為，只要是讓別人先，就是有禮貌的表現，但是，有些情況卻不是如此。在九人座的車子裡面哪一個位子才是主位？禮讓老闆先上車的行為真是有「禮儀」的表現嗎？

文：Ms.7

初入社會的小美奉派和同事一起去接待剛從國外飛抵任所的主管夫婦，公司的派車是有駕駛的九人座小巴士。同行的男同事幫忙駕駛將主管夫婦的行李裝上車後，前往副駕駛的位置就座，小美在打開的車門邊，等候主管夫婦上車後，才最後上車，坐在第二排座位的最右邊。

請問：小美的行為是否符合國際禮儀？

從小就被教導凡事不要爭先恐後、要禮讓。所以，我們常常可以在電梯門口或是建築物的出口，看到兩個人在那兒「你請、你請…」，互相禮讓先行的場面。腦筋裡先入為主的認為，只要是讓別人先，就是有禮貌的表現。

但是，有些情況卻不是如此，比如上面舉的例子，有駕駛的九人座小巴士第二排最右邊的位置，是尊位，應該由地位最高的人坐，小美以為的禮讓，其實恰恰相反，她坐到了主管應該坐的位置上。

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擷取自外交部國際禮儀手冊
九人座小巴士座次圖

九人座車輛的座位通常有三排，尊卑次序是以駕駛後方的第二排右側座位為尊、中間次之，左側第三，第三排的順位如第二排，駕駛座位旁邊是卑位。

所以，小美應該從左側上車，坐在左側，中間的位置是主管夫人，右側是主管。如果左側的車門沒開，小美就應該最先上車，移動到左側就座，主管最後上車，坐在右側。如果車子不是自動門，車門就由坐在駕駛旁邊（副駕駛位置）的人負責關上後，再到副駕駛位置就座。

在COVID-19疫情流行期間，坐車彼此應該保持安全距離，此時，小美就應該先上車坐到第三排去，中間留給主管夫婦，分坐兩側。

乘車禮儀

  • 有司機駕駛時

駕駛盤在左，以後座右側為首位，左側次之；駕駛盤在右，以後座左側為首位，右側次之（駕駛盤在左，各國實踐一致，均以後座右側為首位；至駕駛盤在右，各國實踐則不一。如：日本則以後座右側為尊）。

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擷取自外交部國際禮儀手冊
有司機駕駛時轎車座次圖

不論駕駛盤在左或在右，前座司機旁的座位均最小。依國際慣例，女賓不宜坐前座。

  • 主人自駕時

以前座為尊，主賓宜陪坐於前，若擇後座而坐，則如同視主人為僕役或司機，甚為失禮，但如果雙方均有配偶隨行，則主人配偶坐前座，友人及其配偶均坐後座。另主人旁的賓客先行下車時，後座賓客應 立即上前補位。

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擷取自外交部國際禮儀手冊
主人自駕時轎車座次圖

國際禮儀基本原則

  • 尊右原則

國際禮儀最重要的基本原則就是「尊右」，只要記得以右為尊，大體上就差不多不會錯，比如：乘車座次、宴客座次、懸掛國旗等。

  • 女士優先

另外就是「女士優先 Lady First」，不論是行進間、進出電梯等。

  • 以位尊者的方便為優先

例如最後上車、最先下車等。

結語

俗話說：「禮多人不怪」，平常多注意一些禮儀方面的知識，舉手投足間顯示出良好的教養，不僅會為個人的形象加分，也會讓人對你出生的家庭、工作的崗位，甚至是代表的國家增添光彩。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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