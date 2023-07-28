《飛蛾撲火》推薦文：重新思考「我們」，一個勞工運動組織者的絮語與提問
我們想讓你知道的是
這本書描寫組織洗衣廠工會的艱苦過程，有珍貴的歡笑、互助、友誼，同時也反省工會內部的民主、組織者由上而下的領導性、對於掌握權力的錯誤妄想、上級工會的政治鬥爭……在勞工運動中，工人要面對的不只是資方，也包含所屬的工會及自己。另一方面，書中也爬梳美國勞工運動百年來未正視的性別議題。
文：陳素香（台灣國際勞工協會理事長）
【推薦文】組織者的絮語與提問
本書是一個工會組織者的故事，書寫時作者已離開工會，在第一頁她就說因為目睹奮力打造的一切分崩離析，「我疲憊、厭倦又悲傷，而且不知怎麼就決定這些感受可以讓我心安理得地不再做組織」。她把自己封守起來，直到有一天因病住院，獨自在醫院病床上過夜，身上裹著薄薄的床單，那間醫院的床單、布巾恰是外包給八年前她協助組織工會的鳳凰城索迪斯旗下的洗衣廠。塵封的人事物一一襲來，於是她開始書寫八年前在鳳凰城組織「紡織成衣工會」支部的回憶。毫無疑問的，這是一個曾在工會組織／工人運動中受到嚴重創傷的組織者自我療癒的書寫。
作者的文筆極為細膩，回憶鉅細靡遺，文學性的隱喻（蛾）也非常貼切而引人低迴深思。同樣作為工運組織者，我在書中特別留意「組織者」的角色遭遇了什麼問題，她如何思考、行動，而我又怎麼想這些組織者的命題。
我與本書作者素昧平生，所以純粹根據文本展開組織者的對話練習，也算是一個勞工運動組織者因閱讀此書而產生的絮語。
抗爭非關偶然
每一個抗爭行動都不是偶然發生，也非登高一呼即風火燎原，其背後都是大量的組織工作。本書首先讓我深入著迷的是，對於組織者工作的紀錄：瑣碎的、重複性的、動態性變化的、不斷調整的策略、人的分析、情勢的判斷，日以繼夜投入的精神和體力勞動，作者把工會組織者不為人知的工作內容，以民族誌的方式記錄得完整又仔細。「紡織成衣工會的組織者每晚開會的標準時間是晚上十點」，開完會之後，組織者又得分頭進行任務，幾乎讓人懷疑這些工會組織者不需要睡覺。看過這些描述之後，大概不會有太多人覺得組織者是一個不錯的職業。
那麼，是什麼讓人選擇做一個工人運動組織者？是什麼支撐著組織者繼續留在工作位置或是中途離去呢？
作者並沒有給出明確的答案，我認為也沒有簡單的答案。但是作者說了一個歷史故事，其中含有深意。這是與克拉拉．萊姆利希及一九○九年「兩萬人抗爭」的歷史敘事有關的故事。「兩萬人抗爭」是如何發生的？
帶頭反叛的瘦小女孩突然從數千名觀眾中站起來號召罷工，好幾萬人跟隨她走上街頭。
這樣的敘事似乎在說，啟動兩萬人抗爭純屬偶發事件。然而事實並非如此，克拉拉也並非「突然起來號召罷工」。事實上，在一九○五年，身為製衣業女工的克拉拉，即因不滿「國際女裝服飾工會」的領導層只有興趣組織男性（熟練的裁剪師及打版師），而與被壓在最底層的女工成立了自己的支部：國際女裝服飾工會二十五支部。然而男性領導層仍不承認女工自組的支部。宣稱沒有更高職級的男性幹部在場，她們就不能開決策會議。克拉拉與女工們經過數個月抗議，才迫使領導層正式承認。
於一九○九年的群眾大會號召總罷工之時，克拉拉與二十五支部已經領導紐約市最大的三家女式襯衫工廠罷工，且罷工已進入第十一週。而罷工剛開始不久，工廠的老闆便僱用打手，在暗巷裡打斷她六根肋骨，一週後她帶著傷回到罷工糾察線。她曾被逮補十七次，被法官教訓婦人與女孩本該聽命行事。在群眾大會之際，二十五支部的罷工基金已用完，她向工會高層尋求支持，希望將罷工擴展到紐約市的六百家工廠，但是工會領導階層卻建議她結束罷工。
然而克拉拉與二十五支部的其他領導人沒有放棄，她們在數百家製衣廠展開組織工作，建立組織委員會，並為更大規模的罷工爭取支持。在群眾大會當下，克拉拉知道現場工人有戰鬥意志，在場工人也很清楚她是誰。
一九○九年兩萬人抗爭的歷史真相，並不是「瘦小女孩突然站起來號召總罷工」，而是自一九○五年女工自組二十五支部開始，組織者做了大量的組織工作，才讓醞釀聚集的抗爭力量爆發開來。一呼百應的背後，是無數組織者馬不停蹄、沒日沒夜工作的成果。
順法的困境
組織工作會呈現在工會運動的能量上，但並非都能獲勝，因工會的對立面——公司也自有一套策略和方法。以本書的洗衣廠工會為例，資方得知工人在組織工會（簽工會卡）時，即透過兩百多場個別強制會談，威脅利誘工人撤回工會卡，並開除帶頭的工人領袖。經此鎮壓後，在勞工局核定的工會投票日，反對組工會的票數贏過同意組工會的票數。雖然紡織成衣工會提出索迪斯違反「不當勞動行為」的訴訟，但是等待訴訟的漫長過程，就足以讓工會瓦解崩潰。
因此當我讀著索迪斯洗衣廠組工會的經驗時，腦中浮起的問題是：在勞動體制／法律規範內的工會／工人運動，對工人是有利的嗎？能保障工人整體的權利嗎？我個人是十分質疑的。
以本書背景的美國為例，依據《國家勞工關係法》，從簽完工會卡到投票的數星期間，「公司可以進行反工會宣傳，包括在強制工人出席的會談中公開表示反對，對工人投票支持工會後可能發生的情況做負面預測，並告訴工人他們若參加經濟性罷工，可能被永久取代。」換言之，公司可以公開威脅工人，甚至僱用工賊「永久取代」支持工會的工人。而在這樣的體制／法律裡，工人能有多少勝算？
台灣的勞動體制／法律規範的建置，其實與美國大同小異，特別是《勞資爭議處理法》、《工會法》、《勞動事件法》逐年修訂，愈來愈將工人的抗爭行動納入法定的遊戲規則，藉此消弭無法預期或控制的法外爭議手段。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航