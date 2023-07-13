【圖表】鄭明典中央氣象局長任內「零颱風登陸台灣」，是單純巧合還是有科學解釋？
我們想讓你知道的是
相較2004年上任的辛江霖局長，在5年3個月任期內有16個颱風登陸台灣，前任局長葉天降在947天任期內，台灣只有一次遭遇颱風登陸，而將在本月退休的鄭明典任內至今甚至完全沒有颱風登陸。為什麼這樣？這並非因為誰的筆劃命中帶水，或是誰當總統或行政院長就天有異相，其實有很科學的解釋。
圖：If Lin｜文：丁肇九
時常在臉書撰寫天氣資訊、廣受民眾歡迎的中央氣象局長鄭明典將於7月16日屆齡退休。
從台灣大學大氣科學系學士畢業後，鄭局長取得美國加州大學洛杉磯分校大氣科學博士，之後曾任氣象局氣象資訊中心副主任、氣象局氣象科技研究中心主任、氣象局氣象預報中心主任、氣象局副局長等。
在2020年5月6日時，鄭明典接任中央氣象局代理局長，同年6月29日正式升任中央氣象局局長。
根據統計資料，最近一次有颱風中心「登陸」台灣是2019年8月24日的白鹿颱風，換句話說，在鄭明典擔任局長的3年多時間，雖曾發布颱風警報，但都未有颱風中心登陸台灣。
這是特例？還是巧合？讓我們一起看看從1971年7月1日「臺灣省氣象局」改制為「中央氣象局」至今，歷任8位局長分別是誰？任期多久？他們任內又有多少颱風登陸台灣呢？
回顧歷史，中央氣象局局長任期通常很長，而且會橫跨政黨輪替。在1970、1980年代，劉大年與吳宗堯兩位局長合計共擔任了18年半氣象局長，見證台灣從蔣介石主政末期，歷經嚴家淦、蔣經國，直到李登輝的民主進程歲月。
雖然颱風登陸因素很多、時間也密集而非平均分配，但若直接將颱風登陸台灣的數量與局長任期比較，會發現2017年之前任內颱風登陸比例最少的局長，就是中央氣象局首任局長劉大年。
劉大年擔任局長將近9年的時間，總共有13個颱風登陸台灣，相較之下，自陳水扁第二任總統任內上任至馬英九上任後一年交棒的辛江霖局長，5年3個月任期就有16個颱風登陸。
有趣的是，前任局長葉天降在947天任期內，台灣只有一次遭遇颱風登陸——就是前面提到的白鹿颱風，但這也不比鄭明典的「完美」戰績。
為什麼之前的局長任內颱風登陸台灣比較多？這並非因為誰的名字命中帶水，或誰當總統或行政院長就天有異相，其實有很科學的解釋。
《關鍵評論網》過去訪問鄭明典局長時他就曾說過，反聖嬰年時高海溫相對集中在台灣附近，颱風生成總數稍微偏少，因此侵台的數目在反聖嬰年也會偏少；而在聖嬰年時颱風生成數雖然比較多，但由於高海溫在東邊，颱風生成位置通常離台灣較遠，常常還沒有到台灣就跑到別的地方去了。
鄭明典局長於2020年中上任，當前的反聖嬰現象正始好於2020年9月，並到今年轉為聖嬰現象，兩者對台灣地區的氣象影響都是颱風減少，因此造成了這種結果。
不過，根據高雄科技大學海事資訊科技系教授陳昭銘接受《關鍵評論網》訪問時的說法，連續3年反聖嬰現象也曾在1998至2000年發生過，但期間仍有2個颱風登陸台灣，2020年至今無颱風登陸台灣的現象，實屬罕見。
有趣的是，鄭明典局長在臉書上發文，表示根據預測圖，自己退休的7月16日極可能會剛好遇上颱風登陸台灣。究竟這個「清白之身」會不會在最後時刻破功？讓我們繼續看下去！
延伸閱讀
資料來源：氣象局台颱風資料庫、〈中華氣象百年演進史〉
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。