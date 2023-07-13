2023/07/13,
科學

【圖表】鄭明典中央氣象局長任內「零颱風登陸台灣」，是單純巧合還是有科學解釋？

【圖表】鄭明典中央氣象局長任內「零颱風登陸台灣」，是單純巧合還是有科學解釋？

我們想讓你知道的是

相較2004年上任的辛江霖局長，在5年3個月任期內有16個颱風登陸台灣，前任局長葉天降在947天任期內，台灣只有一次遭遇颱風登陸，而將在本月退休的鄭明典任內至今甚至完全沒有颱風登陸。為什麼這樣？這並非因為誰的筆劃命中帶水，或是誰當總統或行政院長就天有異相，其實有很科學的解釋。

圖：If Lin｜文：丁肇九

時常在臉書撰寫天氣資訊、廣受民眾歡迎的中央氣象局長鄭明典將於7月16日屆齡退休。

從台灣大學大氣科學系學士畢業後，鄭局長取得美國加州大學洛杉磯分校大氣科學博士，之後曾任氣象局氣象資訊中心副主任、氣象局氣象科技研究中心主任、氣象局氣象預報中心主任、氣象局副局長等。

在2020年5月6日時，鄭明典接任中央氣象局代理局長，同年6月29日正式升任中央氣象局局長。

根據統計資料，最近一次有颱風中心「登陸」台灣是2019年8月24日的白鹿颱風，換句話說，在鄭明典擔任局長的3年多時間，雖曾發布颱風警報，但都未有颱風中心登陸台灣。

這是特例？還是巧合？讓我們一起看看從1971年7月1日「臺灣省氣象局」改制為「中央氣象局」至今，歷任8位局長分別是誰？任期多久？他們任內又有多少颱風登陸台灣呢？

氣象局長任內颱風數4th

回顧歷史，中央氣象局局長任期通常很長，而且會橫跨政黨輪替。在1970、1980年代，劉大年與吳宗堯兩位局長合計共擔任了18年半氣象局長，見證台灣從蔣介石主政末期，歷經嚴家淦、蔣經國，直到李登輝的民主進程歲月。

雖然颱風登陸因素很多、時間也密集而非平均分配，但若直接將颱風登陸台灣的數量與局長任期比較，會發現2017年之前任內颱風登陸比例最少的局長，就是中央氣象局首任局長劉大年。

劉大年擔任局長將近9年的時間，總共有13個颱風登陸台灣，相較之下，自陳水扁第二任總統任內上任至馬英九上任後一年交棒的辛江霖局長，5年3個月任期就有16個颱風登陸。

有趣的是，前任局長葉天降在947天任期內，台灣只有一次遭遇颱風登陸——就是前面提到的白鹿颱風，但這也不比鄭明典的「完美」戰績。

為什麼之前的局長任內颱風登陸台灣比較多？這並非因為誰的名字命中帶水，或誰當總統或行政院長就天有異相，其實有很科學的解釋。

《關鍵評論網》過去訪問鄭明典局長時他就曾說過，反聖嬰年時高海溫相對集中在台灣附近，颱風生成總數稍微偏少，因此侵台的數目在反聖嬰年也會偏少；而在聖嬰年時颱風生成數雖然比較多，但由於高海溫在東邊，颱風生成位置通常離台灣較遠，常常還沒有到台灣就跑到別的地方去了。

鄭明典局長於2020年中上任，當前的反聖嬰現象正始好於2020年9月，並到今年轉為聖嬰現象，兩者對台灣地區的氣象影響都是颱風減少，因此造成了這種結果。

不過，根據高雄科技大學海事資訊科技系教授陳昭銘接受《關鍵評論網》訪問時的說法，連續3年反聖嬰現象也曾在1998至2000年發生過，但期間仍有2個颱風登陸台灣，2020年至今無颱風登陸台灣的現象，實屬罕見。

有趣的是，鄭明典局長在臉書上發文，表示根據預測圖，自己退休的7月16日極可能會剛好遇上颱風登陸台灣。究竟這個「清白之身」會不會在最後時刻破功？讓我們繼續看下去！

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資料來源：氣象局台颱風資料庫〈中華氣象百年演進史〉

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核稿編輯：楊士範


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