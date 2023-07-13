原來菲律賓也曾有「白飯之亂」？切記，千萬別質疑菲律賓人為何堅持要吃米飯

最近台灣的「白飯之亂」沸沸揚揚，看在以麩質（Gluten）為主食的西方人眼中或許無法理解，但對東南亞的菲律賓人來說應能感同身受。菲律賓人熱愛米飯可說是眾所皆知，就連以炸雞、義大利麵聞名的菲律賓「速食龍頭」快樂蜂，店內也會提供米飯選項，就怕光顧的客人一時想來碗白飯。

但究竟 菲律賓人為什麼愛吃米飯？菲律賓 飲食歷史學家Felice Prudente Sta. Maria曾針對這問題做過深入研究，而最讓人吃驚的是，早期菲律賓住民的飲食和今日可說是大相徑庭，其中甚至包括犀牛肉。

（快樂蜂炸雞廣告，附有白飯於餐點中）

身為千島之國的多元飲食文化

根據Felice Prudente Sta. Maria研究，75萬年前卡林加住民（Kalinga）的食物包括一種現已滅絕的犀牛肉類，而大約在3萬500年前，位於巴拉望島塔邦洞穴的住民則是吃烤鳥、蝙蝠等小動物。除此之外，早期菲律賓住民也會吃如芋頭等根莖作物，在巴拉望愛妮島的艾勒洞穴（Ille Cave）考古遺址中，就有發現1萬1000多年歷史的塊根作物。

菲律賓擁有眾多島嶼與民族，各地動植物皆有所差異，飲食種類也因外來者入侵或移民傳播而有所改變。1521年當麥哲倫環球之旅航行到菲律賓達米沙鄢群島（Visayas）時，便帶來包括香蕉、柑橘、生薑和椰子這些水果和塊根類植物。

當時隨麥哲倫出航的皮加費塔（Antonio Pigafetta，1491-1534），是專門紀錄航行見聞的成員，也是遠征船隊後來倖存的18人之一。1526年他出版航海日誌，內容包括觀察到菲律賓種植稻米、小米、高粱、小麥等作物，其中小麥更是麥哲倫和船員們用製作主食「Bizcocho」的主要原料。

根據Felice Prudente Sta. Maria著作《皮加費塔的菲律賓野餐：1519-1522年第一次環球航行期間的美食邂逅》（Pigafetta’s Philippine Picnic: Culinary Encounters During the First Circumnavigation，1519-1522），也提到皮加費塔紀錄菲律賓人和東南亞島嶼其他民族發展的烹飪系統，包括竹筒飯和用樹葉包裹的米飯和小米糕、爪哇杏仁製成的佳餚，以及用椰子、水椰和米飯釀造的酒。

Photo Credit： Defenestrated Juan CC BY SA 4.0 麥哲倫船隊成員皮加費塔的塑像（Antonio Pigafetta，1491-1534）

稻米如何獲得成為菲律賓人主食？

在麥哲論到訪菲律賓時期，稻米被視為一種祭祀禮品，因而讓稻米在菲律賓文化中具有「高檔」的象徵，而一般菲律賓人當時仍以地瓜、甘藷、山藥和玉米為主食。

至於菲律賓最早的稻米遺址，是在有「菲律賓糧倉」之稱的卡加延河谷，距今已超過5000年，而據Felice Prudente Sta. Maria的說法，菲律賓人吃米的習慣是受中國移民影響，除此之外來自印度、馬來西亞、越南的移民同樣也帶來米飯的飲食習慣。而除了卡加延河谷外， 被學者估計已有3000多年歷史，由菲律賓民族之一的伊富高人開墾的巴拿威梯田（Hagdang-hagdang palayan）也如實呈現菲律賓人對米飯的熱愛，更被列為「世界第八大奇蹟」 。

在文化上，由於水稻和生活密不可分，因此還衍伸出如〈Magtanim ay di Biro〉（種植並不容易）等鄉村歌曲，和講述水稻種植和收穫的菲律賓舞蹈，民間也流傳各種傳說和講述稻米起源於菲律賓的故事。不過雖菲律賓本地有種植稻米，但因土地分散、人口成長、缺乏基礎設施等因素，使得菲律賓十分仰賴稻米進口，目前還是全球稻米進口排名第二的國家。

而不同於華人或日本人用筷子吃飯，菲律賓人習慣用手吃飯，還有具海鮮、烤肉、蔬菜和大蒜米飯、代表「共食精神」的「Kamayan」盛宴；在菲律賓官方語言他加祿語中，「Kamayan」 的意思就是「用手」來吃飯。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 代表「共食精神」的「Kamayan」盛宴，包括海鮮、烤肉、蔬菜和大蒜米飯

原來菲律賓也曾有白飯之亂？

而說到菲律賓人對白飯的執著，可從一場爆發於2021年的「 白飯之亂」得證。當時 作家Miyako Izabel在推特發文表示：「是什麼毀了菲律賓美食？米飯。燉豬血（Dinuguan ） 可搭配蒸米糕（puto ）， sinantolan可搭配蔬菜沙拉、薄餅或烤切片法式長棍麵包，咖哩雞可搭配美味的小薄餅（piyayas ） 等，但菲律賓人總堅持吃米飯。 太有民族色彩了！」推文一出舉國譁然，引起不小風波。

What ruins Filipino cuisine? Rice. Dinuguan can be served with those tiny putos, sinantolan with crudites, laing with lavash or toasted sliced French baguette, chicken curry with savory piyayas, etc., but Filipinos always insist on serving rice. Too ethnic.https://t.co/KcS6hDL7iu — Miyako Izabel (@sejoalzir) August 17, 2021

因 Miyako Izabel論點是奠基於刊於《餐飲報告》的一篇文章〈 菲律賓美食：值得了解和品嚐的食物 〉 ，是以西方觀點提出對菲律賓飲食的質疑，因此當時許多 人對這番言論感到不以為然；有人回應：「當然你可能不喜歡米飯，但不需要說這些話，以至於冒犯你代表的文化」 ，有人也指出：「為 滿足你想讓菲律賓人在全世界廣為人知的願望，你想改變菲律賓人身份的一個主要面向，使其更加迎合西方人。你看到那裡出了什麼問題嗎？」