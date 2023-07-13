TNL+ 2023/07/13,
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蘇格蘭巴勒珍藏館獲頒「2023年度博物館」，負責遴選的Art Fund能為入圍的博物館帶來哪些效益？

蘇格蘭巴勒珍藏館獲頒「2023年度博物館」，負責遴選的Art Fund能為入圍的博物館帶來哪些效益？
2022年10月13日，英國國王查爾斯三世參觀巴勒珍藏館｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

本屆獲獎者、首位入選該獎項的巴勒珍藏館主要展出蘇格蘭女商人康斯坦斯・巴勒（Constance Burrell）及其丈夫威廉・巴勒爵士（Sir William Burrell）的數千件蒐藏品，這些蒐藏品的年代幾乎涵蓋全球5000多年的藝術史。自2022年重新開放以來，該博物館已經吸引50多萬名遊客到訪，並為格拉斯哥地區帶來超過2000萬英鎊的收益。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

英國藝術基金會（Art Fund）於2023年7月12日在大英博物館（British Museum）公布2023年「英國年度博物館」（Museum of the Year）10週年紀念得獎名單，由位處蘇格蘭第一大城格拉斯哥（Glasgow）的巴勒珍藏館（Burrell Collection）獲獎，榮獲此殊榮的巴勒珍藏館可獲得12萬英鎊（約台幣485萬元／約港幣122萬元）的豐厚獎金。

全球博物館資訊網站《MuseumNext》指出，英國藝術基金會自2013年開始擔起評選英國年度博物館的重任，該組織每年皆會遴選全英國5間最具開創性的傑出博物館，入圍的博物館通常以多樣化且富啟發意義的展覽內容作為館藏核心，並對當前的社區參與、社會以及全球議題做出貢獻。

《MuseumNext》強調，過去半世紀以來，英國年度博物館獎項持續向英國至少2500間博物館、藝廊及歷史遺產景點提供資金支持，希冀能以此種「藝術基金」獎勵的方式肯定英國相關機構在藝術、文化領域所做的努力。

據英國藝術基金會官方網站介紹，入圍2023年英國年度博物館決選名單的博物館除巴勒珍藏館外，另有坐落於倫敦市區的萊頓屋博物館（Leighton House）與自然史博物館（Natural History Museum）、北愛爾蘭首都貝爾法斯特（Belfast）的藝術中心「The MAC」，以及蘇格蘭奧克尼群島（Orkney）的史卡帕灣博物館（Scapa Flow Museum）。

該網站亦表示，英國年度博物館為當前全球最具規模的博物館獎項，就算是入圍決選卻未能獲獎的博物館，仍能額外獲得1.5萬英鎊（約台幣60.7萬元／約港幣15.2萬元）的獎勵金。

負責該獎項評選作業的英國藝術基金會是個怎樣的組織？

英國約克大學（University of York）學生報《Nouse》闡明，藝術基金會於1903年由部分意識到英國博物館普遍缺乏政府資金挹注的民眾共同創立，創立初期的名稱為「國家藝術收藏基金會」（National Art Collections Fund）。

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