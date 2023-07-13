2023/07/13,
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性平三法將修法，權勢性騷擾最重罰百萬關3年，陳建仁：將培訓113專線人員協助被害者

性平三法將修法，權勢性騷擾最重罰百萬關3年，陳建仁：將培訓113專線人員協助被害者
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行政院會今天擬通過性平三法修正草案，將針對權勢性騷擾加重處罰，刑度、罰鍰、賠償全調升，未來雇主、機關首長如校長等涉入性騷擾案件，除被害者求償外，還要面臨最高5倍的懲罰性賠償。刑事部分，雇主、機關首長等利用權勢犯性騷擾罪者將加重其刑1/2，最重達3年。

性平三法將修法，權勢性騷擾最重罰百萬關3年

（中央社）行政院會今（13）日擬通過性平三法修正草案，將針對權勢性騷擾加重處罰，刑度、罰鍰、賠償全調升，未來雇主、機關首長如校長等涉入性騷擾案件，除被害者求償外，還要面臨最高5倍的懲罰性賠償。

除此之外，刑事部分，雇主、機關首長等利用權勢犯性騷擾罪者將加重其刑1/2，最重達3年；行政罰部分，雇主若為性騷擾案行為人，最高將面臨新台幣100萬元的行政罰鍰。

台灣6月起陸續爆出性騷擾事件，總統蔡英文、行政院長陳建仁指示行政院政務委員羅秉成主持跨部會專案，修訂性平三法、訂定性騷擾樣態指引，且要完備友善的性騷擾申訴機制。行政院會今天就將討論通過《性騷擾防治法》修正草案、《性別工作平等法》部分條文修正草案，及《性別平等教育法》修正草案。

行政院官員下午指出，性平三法為《性別工作平等法》、《性別平等教育法》、《性騷擾防治法》，訂定時間不一，也曾個別大幅度修正，但近期台灣爆發一連串性騷事件，許多被害人挺身而出，政府有責任檢視三法內容，進行首次「同步通盤修正」，盼達成有效、友善、可信賴的目標。

有效部分，官員說，修法草案明確規範「性騷擾管轄權」，性騷事件一方若為學生是適用性平法，其餘歸為性工法範圍；同時性工法與性平法修法草案也擴大適用範圍，將軍警院校及矯正學校納入性平法適用。

性工法與性騷法修法草案將增訂權勢性騷，官員說，現行法律並未有雇主為性騷加害人的處置規定，這次修法草案將漏洞補上，納入雇主，未來主管涉及性騷將為「一般權勢性騷」，雇主或機關首長為性騷加害者則為「特別權勢性騷」。

官員說，此次修法核心重點是抑制職場權勢性騷，因此修法草案將刑度、罰鍰、賠償全調升，增加犯罪成本。

民事部分，官員表示，草案新增民事懲罰性賠償，最高可達法院判定求償金額的5倍，其中性工法部分，一般權勢性騷者賠償為1至3倍、特別權勢性騷者賠償為3至5倍；性騷法利用權勢賠償1至3倍；性平法部分規範教職員性騷為1至3倍，校長涉入性騷則為3至5倍。

根據修法草案，除私人企業雇主受此規範，各機關首長也比照辦理。

行政罰部分，官員指出，這次修法也新增雇主為性騷擾案行為人時，行政罰可視行為輕重、組織規模開罰1萬至100萬，若為一般權勢性騷行政罰則為1萬至20萬、權勢性騷擾6萬至60萬。

這次同時也加重刑事刑度，官員說，草案新增利用權勢犯性騷擾罪者，加重其刑1/2。他舉例指出，若某公司雇主嚴重性騷擾員工，被害人提告後，將由地方勞政單位調查，雇主將面臨最高100萬元的行政罰、最多3年的刑期，以及民事賠償基本額的5倍。

至於友善修法目標，官員說，未來將編列預算，將性騷被害人保護扶助措施入法，完善保密規定，不得報導或公開足以識別被害人身分的資訊，以及外部監督職場性騷事件申訴。另外，修法草案也新增規定雇主有義務通報職場性騷案件，以及處理結果，未來將在子法規範一定規模以上組織，比照政府制定性平案處理機制。

可信賴修法方面，官員表示，修法草案增訂性騷情節重大的最高負責人、主管停職或調整職務的暫時措施，以確保性騷事件調查過程獨立公正，不受行為人權勢影響；另外，現行規定要求雇主知悉性騷擾後應立即採取就正及補救措施，修法後則將提供雇主依循作法。

官員說，性平三法修法完成後，預計須制訂將近10項子法，例如建立資料庫、職場宣導等，其中有些規定可以立即實施，涉及配套宣導部分的部分，則預計明年3月8日婦女節生效。

民團提性平三法民間版修正草案
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官員表示，此次修法核心重點是抑制職場權勢性騷，因此修法草案將刑度、罰鍰、賠償全調升，增加犯罪成本。圖為11日民團共同召開記者會，呼籲政府為台灣性暴力提出更全面解方。

陳建仁：協助性騷被害者，將培訓113保護專線人員

（中央社）行政院長陳建仁昨天說，行政院會今天將討論通過「性平三法」修正草案，強化裁罰、加重處罰權勢性騷擾加害人，在此之前政府將培訓113保護專線工作人員，為被害者提供最好的諮詢。

行政院晚間透過新聞稿指出，陳建仁昨天訪視113保護專線中心。他致詞時表示，近期性騷擾案件頻傳，掀起一連串MeToo運動，促使政府推動性平三法修法作業，預計在今天行政院會通過後送立法院審議，希望最快月底就能獲立法院三讀通過。

陳建仁說，此次修法重點以被害人保護為中心，透過有效、友善、可信賴三大原則，盼完備性騷擾防治法制，並重視被害人隱私保護，提供相關諮詢與轉介資源等扶助措施，希望達到友善保護被害人，讓制度可信賴的目標。

他表示，修法為有效打擊加害人也強化裁罰，包括對利用權勢性騷擾的雇主，新增民事懲罰性賠償；對僱用人或最高負責人為權勢性騷擾者，新增行政罰；以及新增利用權勢犯性騷擾罪者，加重刑罰至1/2。此外，雇主如為性騷擾行為人時，將由外部主管機關進行調查，使被害人能夠勇於申訴。

陳建仁說，113保護專線在性騷擾防治工作上，長期擔任關鍵受案窗口，為家庭暴力被害人、婦女及兒少保護所付出的心力，盼未來持續秉持良好的專業知識、敏銳度及同理心，並兼顧被害人在法律及心理層面的需求，提供友善申訴機制，進一步建立完善有效的支援網絡。

他要求，在「性平三法」修法正式三讀上路前，衛福部應為113保護專線工作人員提供相關培訓，使其瞭解新的性騷擾申訴機制、法律與心理層面的轉介資源等，並能分流處置通報案件，為性騷擾被害人提供最好的諮詢服務。


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