富士康退出與Vedanta合資的半導體晶片廠，莫迪「印度製造」旗艦計劃是否受重挫？
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英特爾前高管維諾德・達姆現在擔任印度半導體任務諮詢委員會成員，他今年接受美媒《Business Today》訪問稱，印度在成為關鍵角色之前，仍然面臨一些重要挑戰。他說，譬如要蓋一座成功的晶圓廠，電力不能有故障，因為一些用於製造高階晶片的廠房，需要無故障的電力供應，選址要避開自然災害風險特別是地震。
蘋果iPhone供應商，台商鴻海科技集團旗下的富士康（Foxconn）已退出與印度石油龍頭威達塔（Vedanta）合作的一項195億美元的投資項目，該項目原本計劃在在印度建設一座晶片製造廠。不到一年前，這兩家公司宣布計劃在印度總理莫迪家鄉古吉拉特邦（Gujarat）投資這座晶片廠。一些分析師表示，這對印度的科技產業發展是一個挫折。
然而，一位印度政府部長表示，這對該國晶片製造的推動計劃不會有任何影響。鴻海的總部位於台灣，該公司發出一份聲明中表示雙方都認識到該項目進展不夠迅速。該公司又補充說：「我們無法順利克服一些具有挑戰性的差距，還有與該項目無關的外部問題。」
富士康本周二告訴《BBC》，撤資的決定是與威達塔「互相協議」下達成。鴻海退出後，威達塔已完全擁有該合資企業。此外，該公司還表示，仍將繼續支持印度政府的「印度製造」（Made in India）雄心。總部位於新德里的威達塔則表示，他們已「與其他合作伙伴合作，建立印度首家（晶片）代工廠」。
印度半導體發展遇挫折？
然而，全球顧問公司奧爾布賴特石橋集團（Albright Stonebridge Group）的保羅・特里奧羅（Paul Triolo）告訴《BBC》：「富士康突然退出對印度的半導體發展來說是一個相當大的打擊。」他解釋稱，「這次撤資的明顯原因是缺乏明確的技術合作伙伴和合資企業的發展軌道。雙方都缺乏開發和管理大規模半導體製造業務的豐富經驗。」
然而，印度電子與資訊技術部國務部長錢德拉塞卡爾（Rajeev Chandrasekhar）在推特上稱富士康的決定對印度的半導體製造發展目標沒有任何影響。錢德拉塞卡爾還補充說，富士康和威達塔是該國的「重要投資者」，他們將在印度分開推進他們的戰略。
印度政府一直在制定支持晶片製造行業的戰略。去（2022）年，印度建立了一個100億美元的基金，以吸引更多投資者來該領域投資，期待降低印度對外國晶片製造商的依賴。莫迪於2014年啟動的旗艦計劃「印度製造」，目的是幫助該國轉變為可與中國匹敵的全球製造中心。
近年來，還有其他幾家公司宣布計劃在印度建立半導體工廠。
上個月，美國記憶體晶片巨頭美光科技（Micron Technology）表示，將投資8.25億美元在印度建立一家半導體組裝和測試工廠。美光表示，該工廠在古吉拉特邦的建設將於今年開始，預計該項目將直接創造多達五千個工作，並間接給該地區帶來另外一萬五千個就業機會。
印度面臨的挑戰
隨著印度最近超越中國成為全球人口最多的國家，印度未來的國力發展持續受到全球關注。除了美國計劃加深與印度的關係，以應對來自中國力量擴張帶給美國挑戰以及印太區域的各種緊張衝突關係之外，隨著全球對電動汽車、高階軍事武器或雲端計算需要的晶片需求不斷增加，印度希望抓住這個機遇，加快融入全球半導體供應鏈，並成為領航者之一。但許多分析指出，半導體生態圈的發展耗時耗錢及耗能，印度此刻起步，能否趕上其他領先者的腳步，仍然有許多疑問。
英特爾（Intel）前高管維諾德・達姆（Vinod Dham）現在擔任印度半導體任務諮詢委員會成員，他今年接受美媒《Business Today》訪問稱，印度在成為關鍵角色之前，仍然面臨一些重要挑戰。他說，譬如要蓋一座成功的晶圓廠，電力不能有故障，因為一些用於製造高階晶片的廠房，需要無故障的電力供應，選址要避開自然災害風險特別是地震。
但是，達姆分析，在印度，基礎設施尚未完全發展，清關有時需要幾天甚至幾周的時間，因此印度須將適用於印度以外出口的關鍵元件的機場，或海關設置在製造設施、裝配、測試和包裝設施的集群旁邊。此外，達姆又強調，半導體工廠施和後端（裝配、測試和包裝）設施所在的廠區應該受到法律保護，還要防止罷工和認為「不必要的休假規定」，以確保印度晶片廠在競爭激烈的全球半導體產業具有競爭力：「一個先進的晶片廠可能需要五年時間才能進入全面生產，不僅需要全面的融資來按時完成工作，而且勞動力也必須全年無休地工作，以確保晶片廠能盡快投入運營。」
分析師凱卡（Srishti Khemka）則在美國獨立智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）發表研究報告稱，儘管在半導體製造方面進行了巨大的投資，但缺乏電力、水和富有機動性的的官僚，讓印度在現有的基礎上還無法成為半導體強國。她解釋，儘管印度擁有強大的人才庫和政治意願，創建一個可行的半導體生態系統很不容易，而當今晶片強權是花了數十年時間發展才走向成熟，而印度在管理「印度製造」計劃和提供促進半導體製程所需基本資源方面的困難，讓他對德里擴大半導體發展的努力並不樂觀：「若無一個全面解決所有這些問題的堅實政策框架，印度無法實現成為全球半導體強國的使命。」
她說，水和能源是半導體生產的另外兩個關鍵資源，而印度現有的這兩個資源都不足。莫迪政府在改善地下水管理方面取得了一些進展，但有關這些措施能否以及多快取得成功尚不明朗。
台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。